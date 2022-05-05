https://ria.ru/20220505/lekarstva-1786973071.html

Оптовики строят новые цепочки поставок лекарств, сообщил Росздравнадзор

Оптовики строят новые цепочки поставок лекарств, сообщил Росздравнадзор - РИА Новости, 05.05.2022

Оптовики строят новые цепочки поставок лекарств, сообщил Росздравнадзор

Оптовые организации предпринимают активные действия по построению новых логистических цепочек поставок лекарств из-за рубежа, сообщается на сайте... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T12:45

2022-05-05T12:45

2022-05-05T13:04

здоровье - общество

общество

татьяна голикова

россия

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156252/23/1562522371_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9cc490a33d26c55ffc7867c6e17dc47a.jpg

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Оптовые организации предпринимают активные действия по построению новых логистических цепочек поставок лекарств из-за рубежа, сообщается на сайте Росздравнадзора."Отсутствие обращений аптек на горячую линию Росздравнадзора говорит о том, что оптовые организации предпринимают активные действия по построению новых логистических цепочек поставок лекарственных препаратов из-за рубежа", - говорится в сообщении.В марте в Росздравнадзоре заработала горячая линия для аптечных организаций, созданная по поручению вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, для приема обращений аптек по вопросам поставки медикаментов. За полтора месяца работы на горячую линию не поступило ни одного обращения, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20220505/lekarstva-1786977039.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, общество, татьяна голикова, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)