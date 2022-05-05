https://ria.ru/20220505/lekarstva-1786973071.html
Оптовики строят новые цепочки поставок лекарств, сообщил Росздравнадзор
Оптовики строят новые цепочки поставок лекарств, сообщил Росздравнадзор - РИА Новости, 05.05.2022
Оптовики строят новые цепочки поставок лекарств, сообщил Росздравнадзор
Оптовые организации предпринимают активные действия по построению новых логистических цепочек поставок лекарств из-за рубежа, сообщается на сайте... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T12:45
2022-05-05T12:45
2022-05-05T13:04
здоровье - общество
общество
татьяна голикова
россия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Оптовые организации предпринимают активные действия по построению новых логистических цепочек поставок лекарств из-за рубежа, сообщается на сайте Росздравнадзора."Отсутствие обращений аптек на горячую линию Росздравнадзора говорит о том, что оптовые организации предпринимают активные действия по построению новых логистических цепочек поставок лекарственных препаратов из-за рубежа", - говорится в сообщении.В марте в Росздравнадзоре заработала горячая линия для аптечных организаций, созданная по поручению вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, для приема обращений аптек по вопросам поставки медикаментов. За полтора месяца работы на горячую линию не поступило ни одного обращения, отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20220505/lekarstva-1786977039.html
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РИА Новости
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здоровье - общество, общество, татьяна голикова, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
12:45 05.05.2022 (обновлено: 13:04 05.05.2022)
Оптовики строят новые цепочки поставок лекарств, сообщил Росздравнадзор
Росздравнадзор: оптовики работают над новыми цепочками поставок лекарств из-за рубежа
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Оптовые организации предпринимают активные действия по построению новых логистических цепочек поставок лекарств из-за рубежа, сообщается на сайте Росздравнадзора.
"Отсутствие обращений аптек на горячую линию Росздравнадзора говорит о том, что оптовые организации предпринимают активные действия по построению новых логистических цепочек поставок лекарственных препаратов из-за рубежа", - говорится в сообщении.
В марте в Росздравнадзоре заработала горячая линия для аптечных организаций, созданная по поручению вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, для приема обращений аптек по вопросам поставки медикаментов. За полтора месяца работы на горячую линию не поступило ни одного обращения, отметили в ведомстве.