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Оптовики строят новые цепочки поставок лекарств, сообщил Росздравнадзор - РИА Новости, 05.05.2022
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Оптовики строят новые цепочки поставок лекарств, сообщил Росздравнадзор
Оптовики строят новые цепочки поставок лекарств, сообщил Росздравнадзор - РИА Новости, 05.05.2022
Оптовики строят новые цепочки поставок лекарств, сообщил Росздравнадзор
Оптовые организации предпринимают активные действия по построению новых логистических цепочек поставок лекарств из-за рубежа, сообщается на сайте... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T12:45
2022-05-05T13:04
здоровье - общество
общество
татьяна голикова
россия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Оптовые организации предпринимают активные действия по построению новых логистических цепочек поставок лекарств из-за рубежа, сообщается на сайте Росздравнадзора."Отсутствие обращений аптек на горячую линию Росздравнадзора говорит о том, что оптовые организации предпринимают активные действия по построению новых логистических цепочек поставок лекарственных препаратов из-за рубежа", - говорится в сообщении.В марте в Росздравнадзоре заработала горячая линия для аптечных организаций, созданная по поручению вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, для приема обращений аптек по вопросам поставки медикаментов. За полтора месяца работы на горячую линию не поступило ни одного обращения, отметили в ведомстве.
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здоровье - общество, общество, татьяна голикова, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
12:45 05.05.2022 (обновлено: 13:04 05.05.2022)
 
Оптовики строят новые цепочки поставок лекарств, сообщил Росздравнадзор

Росздравнадзор: оптовики работают над новыми цепочками поставок лекарств из-за рубежа

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкФармацевт в аптеке
Фармацевт в аптеке - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Оптовые организации предпринимают активные действия по построению новых логистических цепочек поставок лекарств из-за рубежа, сообщается на сайте Росздравнадзора.
"Отсутствие обращений аптек на горячую линию Росздравнадзора говорит о том, что оптовые организации предпринимают активные действия по построению новых логистических цепочек поставок лекарственных препаратов из-за рубежа", - говорится в сообщении.
В марте в Росздравнадзоре заработала горячая линия для аптечных организаций, созданная по поручению вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, для приема обращений аптек по вопросам поставки медикаментов. За полтора месяца работы на горячую линию не поступило ни одного обращения, отметили в ведомстве.
Сотрудник аптеки - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
Вчера, 12:55
Срывов поставок лекарств нет, сообщил Росздравнадзор
 
Здоровье - ОбществоОбществоТатьяна ГоликоваРоссияФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
 
 
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