https://ria.ru/20220505/kurs-1787041227.html
Официальный курс доллара на пятницу снизился до 66,24 рубля
Официальный курс доллара на пятницу снизился до 66,24 рубля - РИА Новости, 05.05.2022
Официальный курс доллара на пятницу снизился до 66,24 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 3,1782 рубля, до 66,2378 рубля, курс евро - на 2,7153 рубля, до 70,0662 рубля,... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T16:42
2022-05-05T16:42
2022-05-05T16:42
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
курс рубля
курс доллара
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783066546_0:295:3116:2048_1920x0_80_0_0_171904923287bfc41c75f95b2ecd5dc3.jpg
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 3,1782 рубля, до 66,2378 рубля, курс евро - на 2,7153 рубля, до 70,0662 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783066546_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_1336b0468dd800977341a37898d3448e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, курс рубля, курс доллара
Официальный курс доллара на пятницу снизился до 66,24 рубля
Официальный курс доллара на пятницу снизился до 66,24 рубля, евро — до 70,07 рубля