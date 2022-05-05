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Курс доллара на Мосбирже упал ниже 66 рублей впервые с марта 2020 года

Курс доллара на Мосбирже упал ниже 66 рублей впервые с марта 2020 года - РИА Новости, 05.05.2022

Курс доллара на Мосбирже упал ниже 66 рублей впервые с марта 2020 года

Рубль перешел к росту на торгах на Московской бирже, американская валюта краткосрочно проваливалась ниже 66 рублей. РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T10:13

2022-05-05T10:13

2022-05-05T11:30

экономика

московская биржа

доллар

евро

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Рубль перешел к росту на торгах на Московской бирже, американская валюта краткосрочно проваливалась ниже 66 рублей.Так, курс доллара расчетами "завтра" на 10:11 мск снижается на семь копеек, до 66,23 рубля, евро — на 49 копеек, до 69,95 рубля.Минутами ранее доллар опускался до 65,31 рубля — минимума с марта 2020 года, хотя с утра он максимально дорожал почти до 67 рублей.Российский рынок акций в начале торговой сессии четверга растет более чем на процент. Индекс Мосбиржи к 10:07 поднимается на 1,03 процента — до 2397,16 пункта, индекс РТС — на 1,77 процента, до 1133,68 пункта.В марте Банк России на фоне высокой волатильности курса рубля ограничил для банков возможность продавать наличную валюту гражданам. С 18 апреля ограничения смягчили. До 9 сентября банки могут продавать россиянам наличную валюту, но только ту, которая поступила в кассы начиная с 9 апреля.

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экономика, московская биржа, доллар, евро