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Курс доллара на Мосбирже упал ниже 66 рублей впервые с марта 2020 года
Курс доллара на Мосбирже упал ниже 66 рублей впервые с марта 2020 года - РИА Новости, 05.05.2022
Курс доллара на Мосбирже упал ниже 66 рублей впервые с марта 2020 года
Рубль перешел к росту на торгах на Московской бирже, американская валюта краткосрочно проваливалась ниже 66 рублей. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T10:13
2022-05-05T10:13
2022-05-05T11:30
экономика
московская биржа
доллар
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Рубль перешел к росту на торгах на Московской бирже, американская валюта краткосрочно проваливалась ниже 66 рублей.Так, курс доллара расчетами "завтра" на 10:11 мск снижается на семь копеек, до 66,23 рубля, евро — на 49 копеек, до 69,95 рубля.Минутами ранее доллар опускался до 65,31 рубля — минимума с марта 2020 года, хотя с утра он максимально дорожал почти до 67 рублей.Российский рынок акций в начале торговой сессии четверга растет более чем на процент. Индекс Мосбиржи к 10:07 поднимается на 1,03 процента — до 2397,16 пункта, индекс РТС — на 1,77 процента, до 1133,68 пункта.В марте Банк России на фоне высокой волатильности курса рубля ограничил для банков возможность продавать наличную валюту гражданам. С 18 апреля ограничения смягчили. До 9 сентября банки могут продавать россиянам наличную валюту, но только ту, которая поступила в кассы начиная с 9 апреля.
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экономика, московская биржа, доллар, евро
10:13 05.05.2022 (обновлено: 11:30 05.05.2022)
Курс доллара на Мосбирже упал ниже 66 рублей впервые с марта 2020 года
Курс доллара на Мосбирже упал ниже 66 рублей впервые с марта 2020 года
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости.
Рубль перешел к росту на торгах
на Московской бирже, американская валюта краткосрочно проваливалась ниже 66 рублей.
Так, курс доллара расчетами "завтра" на 10:11 мск снижается на семь копеек, до 66,23 рубля, евро — на 49 копеек, до 69,95 рубля.
Минутами ранее доллар опускался до 65,31 рубля — минимума с марта 2020 года, хотя с утра он максимально дорожал почти до 67 рублей.
Российский рынок акций в начале торговой сессии четверга растет более чем на процент. Индекс Мосбиржи
к 10:07 поднимается на 1,03 процента — до 2397,16 пункта, индекс РТС — на 1,77 процента, до 1133,68 пункта.
В марте Банк России на фоне высокой волатильности курса рубля ограничил для банков возможность продавать наличную валюту гражданам. С 18 апреля ограничения смягчили. До 9 сентября банки могут продавать россиянам наличную валюту, но только ту, которая поступила в кассы начиная с 9 апреля.