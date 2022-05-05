https://ria.ru/20220505/kuban-1787060205.html

На Кубани в 2022 году планируют построить 18 офисов врача общей практики

На Кубани в 2022 году планируют построить 18 офисов врача общей практики - РИА Новости, 05.05.2022

На Кубани в 2022 году планируют построить 18 офисов врача общей практики

На Кубани в текущем году планируют построить 18 офисов врача общей практики (ВОП) и 11 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в рамках краевой госпрограммы... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T17:35

2022-05-05T17:35

2022-05-05T17:35

краснодарский край

общество

краснодарский край

тихорецкий район

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КРАСНОДАР, 5 мая - РИА Новости. На Кубани в текущем году планируют построить 18 офисов врача общей практики (ВОП) и 11 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в рамках краевой госпрограммы "Развитие здравоохранения", сообщает администрация Краснодарского края."Первичное звено – важный этап в системе оказания медицинской помощи и одно из основных направлений развития нацпроекта "Здравоохранение". В 2022 году на Кубани планируют построить 18 офисов ВОП и 11 ФАПов", - говорится в сообщении.Так, в Тихорецком районе в поселке Братском благодаря краевой госпрограмме "Развитие здравоохранения" заработал новый офис врача общей практики. Площадь медучреждения составила 197 квадратных метров. В амбулатории будут принимать такие специалисты, как педиатр, терапевт, гинеколог, невролог и хирург. Также пациенты смогут сделать ЭКГ, прививку, записаться к врачам районной поликлиники и приобрести необходимые медикаменты в аптечном пункте."Новый офис врача общей практики будет обслуживать порядка 2340 жителей, из них 596 - дети. Для жителей небольших и отдаленных населенных пунктов Кубани такие амбулатории – это отличная возможность получать качественную первичную медицинскую помощь рядом с домом", — написала в своих соцсетях вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

краснодарский край

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общество, краснодарский край, тихорецкий район