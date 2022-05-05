https://ria.ru/20220505/krym-1786999882.html

Власти Крыма и Промсвязьбанк подписали соглашение о сотрудничестве

Власти Крыма и Промсвязьбанк подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 05.05.2022

Власти Крыма и Промсвязьбанк подписали соглашение о сотрудничестве

Власти Крыма и Промсвязьбанк подписали соглашение о сотрудничестве, деятельность банка позитивно скажется на развитии экономики республики, заявил глава Крыма... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T14:16

2022-05-05T14:16

2022-05-05T16:08

экономика

владимир путин

симферополь

промсвязьбанк

россия

севастополь

михаил развожаев

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости. Власти Крыма и Промсвязьбанк подписали соглашение о сотрудничестве, деятельность банка позитивно скажется на развитии экономики республики, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.В среду губернатор города Михаил Развожаев сообщил об открытии в Севастополе первого отделения Промсвязьбанка. Президент России Владимир Путин ранее поручил Промсвязьбанку открыть в Крыму и Севастополе свои филиалы до 1 октября текущего года. Также банк должен обеспечить внедрение перспективных продуктовых линеек, в том числе для физических лиц, и кредитование предприятий, осуществляющих деятельность в сферах сельского хозяйства, строительства, туризма и других ключевых для регионов отраслях. В свою очередь, в банке заявили, что в ближайшее время откроют офисы в Севастополе и Симферополе, до конца года - еще в нескольких городах Крымского полуострова."В рамках рабочей встречи с делегацией ПАО "Промсвязьбанк" во главе с председателем банка Петром Михайловичем Фрадковым подписали соглашение о сотрудничестве между ПСБ и советом министров республики Крым", - написал Аксенов в Telegram-канале.Высококачественный банковский сервис будет доступен как представителям предпринимательского сообщества – малому, среднему и крупному бизнесу, так и частным клиентам, отметил глава Крыма."Уверен, что выход Промсвязьбанка в Крым позитивно повлияет на развитие банковской среды и экономики региона, инвестиционный климат в республике, а также качество и скорость оказываемых банковских услуг. Банк станет надежным финансовым партнером правительства республики Крым, поможет реализовать важные проекты в сфере государственно-частного партнерства", - написал Аксенов.В свою очередь Фрадков отметил, что продуктивное и насыщенное обсуждение наиболее актуальных планов республики и города позволило наметить стратегию дальнейшего взаимодействия для развития экономики и инфраструктуры всего Крымского полуострова."Самое главное для нас – оказать поддержку населению и компаниям, помочь им в решении их задач за счет широкого финансового инструментария и гибкой ценовой политики. Мы уже предоставляем банковское обслуживание жителям и бизнесу полуострова, а также открыли два офиса — в Севастополе и Симферополе. Это только начало: мы продолжим развивать наше присутствие, будем открывать в Севастополе и Республике Крым универсальные офисы ПСБ в новом формате и наращивать объемы бизнеса по всем направлениям", - сказал Фрадков, слова которого процитировали в пресс-службе ПСБ.

https://ria.ru/20220505/blokada-1786905199.html

https://ria.ru/20220504/krym-1786779677.html

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севастополь

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, владимир путин, симферополь, промсвязьбанк, россия, севастополь, михаил развожаев, республика крым, сергей аксенов (политик)