https://ria.ru/20220505/kreml-1787078016.html

Песков: темы разговора Путина и Беннета были озвучены в сообщении Кремля

Песков: темы разговора Путина и Беннета были озвучены в сообщении Кремля - РИА Новости, 05.05.2022

Песков: темы разговора Путина и Беннета были озвучены в сообщении Кремля

В Кремле на вопрос, затрагивали ли в телефонном разговоре президент РФ Владимир Путин и премьер Израиля Нафтали Беннет возможные поставки Израилем вооружения... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T19:19

2022-05-05T19:19

2022-05-05T19:19

владимир путин

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

владимир зеленский

россия

израиль

украина

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. В Кремле на вопрос, затрагивали ли в телефонном разговоре президент РФ Владимир Путин и премьер Израиля Нафтали Беннет возможные поставки Израилем вооружения Украине и резонансные высказывания главы МИД РФ Сергея Лаврова, заявили, что все темы разговора перечислены были в сообщении.По данным пресс-службы президента, Путин тепло поздравил Беннета и народ Израиля с Днем независимости. Стороны высказали обоюдную заинтересованность в дальнейшем развитии дружественных отношений и поддержании полезных контактов между руководством двух стран. Президент РФ и премьер Израиля обменялись мнениями по ситуации на Украине, в том числе затронули тему эвакуации мирных граждан с "Азовстали". В разговоре стороны подчеркнули особое значение даты 9 мая для народов обеих стран, "бережно хранящих историческую правду о событиях тех лет и чтящих память всех павших, включая жертв Холокоста"."Темы разговора были перечислены в сообщении", - сказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.В воскресенье Лавров сказал итальянской телекомпании "Медиасет", что на Украине "нацификация есть", "захваченные в плен боевики и батальоны "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждены уголовные дела), "Айдар" и других подразделений носят... символ и татуировки свастики, нацистских батальонов". Лавров добавил, что Владимир Зеленский "выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей". По словам главы МИД РФ, которые приводятся на сайте МИД, "могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь", "это абсолютно ничего не значит, мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи". Беннет, комментируя слова главы МИД РФ, заявлял о недопустимости использования трагедии Холокоста в политических целях. Посол России в Израиле Анатолий Викторов был вызван для разъяснительной беседы в МИД еврейского государства.Портал Axios со ссылкой на чиновников США и Израиля 4 мая сообщил, что Израиль рассматривает вопрос о расширении военной помощи Украине после запроса США.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220505/peskov-1786988663.html

https://ria.ru/20220423/politika-1785123798.html

россия

израиль

украина

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владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир зеленский, россия, израиль, украина