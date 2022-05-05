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Минздрав зарегистрировал препарат против коронавируса "Миробивир" - РИА Новости, 05.05.2022
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Минздрав зарегистрировал препарат против коронавируса "Миробивир"
Минздрав зарегистрировал препарат против коронавируса "Миробивир" - РИА Новости, 05.05.2022
Минздрав зарегистрировал препарат против коронавируса "Миробивир"
Минздрав РФ зарегистрировал препарат против коронавируса "Миробивир", следует из данных государственного реестра лекарственных средств. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T16:29
2022-05-05T16:41
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Минздрав РФ зарегистрировал препарат против коронавируса "Миробивир", следует из данных государственного реестра лекарственных средств."Торговое наименование лекарственного препарата: "Миробивир". Дата государственной регистрации: 04.05.2022", - говорится в документе. Основное действующее вещество препарата: нирматрелвир+ритонавир. Показанием к применению препарата является лечение COVID-19 легкого или среднетяжелого течения у взрослых.В апреле Минздрав России зарегистрировал препарат на основе нирматрелвира и ритонавира "Скайвира".
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:29 05.05.2022 (обновлено: 16:41 05.05.2022)
 
Минздрав зарегистрировал препарат против коронавируса "Миробивир"

Минздрав зарегистрировал препарат против коронавируса "Миробивир"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства здравоохранения РФ
Здание Министерства здравоохранения РФ - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Здание Министерства здравоохранения РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Минздрав РФ зарегистрировал препарат против коронавируса "Миробивир", следует из данных государственного реестра лекарственных средств.
"Торговое наименование лекарственного препарата: "Миробивир". Дата государственной регистрации: 04.05.2022", - говорится в документе. Основное действующее вещество препарата: нирматрелвир+ритонавир. Показанием к применению препарата является лечение COVID-19 легкого или среднетяжелого течения у взрослых.
В апреле Минздрав России зарегистрировал препарат на основе нирматрелвира и ритонавира "Скайвира".
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
30 апреля, 07:25Распространение коронавируса
Мурашко предупредил об опасности вспышки COVID-19 в июне
 
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