https://ria.ru/20220505/koronavirus-1787037595.html

Минздрав зарегистрировал препарат против коронавируса "Миробивир"

Минздрав зарегистрировал препарат против коронавируса "Миробивир" - РИА Новости, 05.05.2022

Минздрав зарегистрировал препарат против коронавируса "Миробивир"

Минздрав РФ зарегистрировал препарат против коронавируса "Миробивир", следует из данных государственного реестра лекарственных средств. РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T16:29

2022-05-05T16:29

2022-05-05T16:41

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Минздрав РФ зарегистрировал препарат против коронавируса "Миробивир", следует из данных государственного реестра лекарственных средств."Торговое наименование лекарственного препарата: "Миробивир". Дата государственной регистрации: 04.05.2022", - говорится в документе. Основное действующее вещество препарата: нирматрелвир+ритонавир. Показанием к применению препарата является лечение COVID-19 легкого или среднетяжелого течения у взрослых.В апреле Минздрав России зарегистрировал препарат на основе нирматрелвира и ритонавира "Скайвира".

https://ria.ru/20220430/covid-1786288789.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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