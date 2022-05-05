https://ria.ru/20220505/koronavirus-1787037595.html
Минздрав зарегистрировал препарат против коронавируса "Миробивир"
Минздрав зарегистрировал препарат против коронавируса "Миробивир" - РИА Новости, 05.05.2022
Минздрав зарегистрировал препарат против коронавируса "Миробивир"
Минздрав РФ зарегистрировал препарат против коронавируса "Миробивир", следует из данных государственного реестра лекарственных средств. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T16:29
2022-05-05T16:29
2022-05-05T16:41
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Минздрав РФ зарегистрировал препарат против коронавируса "Миробивир", следует из данных государственного реестра лекарственных средств."Торговое наименование лекарственного препарата: "Миробивир". Дата государственной регистрации: 04.05.2022", - говорится в документе. Основное действующее вещество препарата: нирматрелвир+ритонавир. Показанием к применению препарата является лечение COVID-19 легкого или среднетяжелого течения у взрослых.В апреле Минздрав России зарегистрировал препарат на основе нирматрелвира и ритонавира "Скайвира".
https://ria.ru/20220430/covid-1786288789.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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16:29 05.05.2022 (обновлено: 16:41 05.05.2022)
Минздрав зарегистрировал препарат против коронавируса "Миробивир"
Минздрав зарегистрировал препарат против коронавируса "Миробивир"