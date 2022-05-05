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Семейная пара москвичей получила условные сроки за контрабанду картин - РИА Новости, 05.05.2022
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Семейная пара москвичей получила условные сроки за контрабанду картин
Семейная пара москвичей получила условные сроки за контрабанду картин - РИА Новости, 05.05.2022
Семейная пара москвичей получила условные сроки за контрабанду картин
Суд в Москве приговорил к четырем годам условного заключения семейную пару москвичей за контрабанду культурных ценностей из Европы, на счету злоумышленников... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T17:40
2022-05-05T17:40
москва
происшествия
россия
мещанский суд г. москвы
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Суд в Москве приговорил к четырем годам условного заключения семейную пару москвичей за контрабанду культурных ценностей из Европы, на счету злоумышленников более 100 фактов контрабанды, сообщается на сайте МВД Медиа."Мещанским районным судом города Москвы вынесен приговор семейной паре из столицы за контрабанду культурных ценностей... Супруги приговорены к 4 годам заключения условно с испытательным сроком 4 года каждый", - говорится в сообщении.Отмечается, что супруги покупали на европейских антикварных рынках и аукционах предметы искусства XIX – начала XX веков - картины и антиквариат. Затем злоумышленники отправляли картины международными почтовыми отправлениями, а декларировали их как товары для личного пользования.Семейную пару накрыли, когда они отправили очередные четыре международные посылки, в которых находилось 14 картин стоимостью более 1,3 миллиона рублей. Полицейские изъяли культурные ценности. Более того, всего на счету злоумышленников более 100 фактов контрабанды.В ведомстве отметили, что культурные ценности конфискованы в пользу государства и будут направлены в музеи страны.Приговор в законную силу не вступил.
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москва, происшествия, россия, мещанский суд г. москвы, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
17:40 05.05.2022
 
Семейная пара москвичей получила условные сроки за контрабанду картин

Суд приговорил семейную пару москвичей к условным срокам за контрабанду картин из Европы

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Суд в Москве приговорил к четырем годам условного заключения семейную пару москвичей за контрабанду культурных ценностей из Европы, на счету злоумышленников более 100 фактов контрабанды, сообщается на сайте МВД Медиа.
"Мещанским районным судом города Москвы вынесен приговор семейной паре из столицы за контрабанду культурных ценностей... Супруги приговорены к 4 годам заключения условно с испытательным сроком 4 года каждый", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что супруги покупали на европейских антикварных рынках и аукционах предметы искусства XIX – начала XX веков - картины и антиквариат. Затем злоумышленники отправляли картины международными почтовыми отправлениями, а декларировали их как товары для личного пользования.
Семейную пару накрыли, когда они отправили очередные четыре международные посылки, в которых находилось 14 картин стоимостью более 1,3 миллиона рублей. Полицейские изъяли культурные ценности. Более того, всего на счету злоумышленников более 100 фактов контрабанды.
В ведомстве отметили, что культурные ценности конфискованы в пользу государства и будут направлены в музеи страны.
Приговор в законную силу не вступил.
 
МоскваПроисшествияРоссияМещанский суд г. МосквыМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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