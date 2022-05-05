https://ria.ru/20220505/kontrabanda-1787061371.html
Семейная пара москвичей получила условные сроки за контрабанду картин
Семейная пара москвичей получила условные сроки за контрабанду картин - РИА Новости, 05.05.2022
Семейная пара москвичей получила условные сроки за контрабанду картин
Суд в Москве приговорил к четырем годам условного заключения семейную пару москвичей за контрабанду культурных ценностей из Европы, на счету злоумышленников... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T17:40
2022-05-05T17:40
2022-05-05T17:40
москва
происшествия
россия
мещанский суд г. москвы
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Суд в Москве приговорил к четырем годам условного заключения семейную пару москвичей за контрабанду культурных ценностей из Европы, на счету злоумышленников более 100 фактов контрабанды, сообщается на сайте МВД Медиа."Мещанским районным судом города Москвы вынесен приговор семейной паре из столицы за контрабанду культурных ценностей... Супруги приговорены к 4 годам заключения условно с испытательным сроком 4 года каждый", - говорится в сообщении.Отмечается, что супруги покупали на европейских антикварных рынках и аукционах предметы искусства XIX – начала XX веков - картины и антиквариат. Затем злоумышленники отправляли картины международными почтовыми отправлениями, а декларировали их как товары для личного пользования.Семейную пару накрыли, когда они отправили очередные четыре международные посылки, в которых находилось 14 картин стоимостью более 1,3 миллиона рублей. Полицейские изъяли культурные ценности. Более того, всего на счету злоумышленников более 100 фактов контрабанды.В ведомстве отметили, что культурные ценности конфискованы в пользу государства и будут направлены в музеи страны.Приговор в законную силу не вступил.
https://ria.ru/20220131/kontrabanda-1770307491.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, россия, мещанский суд г. москвы, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Семейная пара москвичей получила условные сроки за контрабанду картин
Суд приговорил семейную пару москвичей к условным срокам за контрабанду картин из Европы
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости.
Суд в Москве приговорил к четырем годам условного заключения семейную пару москвичей за контрабанду культурных ценностей из Европы, на счету злоумышленников более 100 фактов контрабанды, сообщается
на сайте МВД Медиа.
"Мещанским районным судом города Москвы
вынесен приговор семейной паре из столицы за контрабанду культурных ценностей... Супруги приговорены к 4 годам заключения условно с испытательным сроком 4 года каждый", - говорится в сообщении.
Отмечается, что супруги покупали на европейских антикварных рынках и аукционах предметы искусства XIX – начала XX веков - картины и антиквариат. Затем злоумышленники отправляли картины международными почтовыми отправлениями, а декларировали их как товары для личного пользования.
Семейную пару накрыли, когда они отправили очередные четыре международные посылки, в которых находилось 14 картин стоимостью более 1,3 миллиона рублей. Полицейские изъяли культурные ценности. Более того, всего на счету злоумышленников более 100 фактов контрабанды.
В ведомстве отметили, что культурные ценности конфискованы в пользу государства и будут направлены в музеи страны.
Приговор в законную силу не вступил.