Рейтинг@Mail.ru
На заводе Nespresso в Швейцарии нашли полтонны кокаина в мешках для кофе - РИА Новости, 05.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220505/kokain-1787108707.html
На заводе Nespresso в Швейцарии нашли полтонны кокаина в мешках для кофе
На заводе Nespresso в Швейцарии нашли полтонны кокаина в мешках для кофе - РИА Новости, 05.05.2022
На заводе Nespresso в Швейцарии нашли полтонны кокаина в мешках для кофе
Правоохранители обнаружили 500 килограмм кокаина в мешках для кофе на фабрике Nespresso в швейцарской коммуне Ромонт, сообщила полиция кантона Фрибург. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T23:25
2022-05-05T23:25
в мире
швейцария
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737178871_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2fa0cbeeaf35b2f06cfc127b2638976b.jpg
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Правоохранители обнаружили 500 килограмм кокаина в мешках для кофе на фабрике Nespresso в швейцарской коммуне Ромонт, сообщила полиция кантона Фрибург.Сигнал о подозрительном белом порошке в мешках для кофе поступил в кантональную полицию в понедельник. Анализ установил, что речь идет о кокаине чистотой около 80%. При последующем обыске на предприятии было обнаружено полтонны наркотика, спрятанного в мешки для кофе.По предварительным данным, замаскированный груз прибыл на фабрику в пяти контейнерах из Бразилии. Стоимость партии кокаина подобного качества на черном рынке составляет порядка 50 миллионов франков (51 миллион долларов), говорится в коммюнике.Как особо отмечается, партия наркотиков была изолирована в контейнерах от других грузов и не контактировала с другими продуктами, используемыми в Nespresso – производителе кофейных автоматов и капсул для них.Полиция полагает, что весь кокаин предназначался для европейского рынка. Расследованием инцидента занимается федеральная прокуратура Швейцарии.
https://ria.ru/20220120/sud-1768745216.html
швейцария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737178871_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_6f840c9f74577b3639388419495eb528.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, швейцария
23:25 05.05.2022
 
На заводе Nespresso в Швейцарии нашли полтонны кокаина в мешках для кофе

На заводе Nespresso в Швейцарии нашли полтонны кокаина в мешках для кофе

© РИА Новости / Бастьен Галле / Перейти в фотобанкСотрудник полиции со служебной собакой в Швейцарии
Сотрудник полиции со служебной собакой в Швейцарии - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Бастьен Галле
Перейти в фотобанк
Сотрудник полиции со служебной собакой в Швейцарии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Правоохранители обнаружили 500 килограмм кокаина в мешках для кофе на фабрике Nespresso в швейцарской коммуне Ромонт, сообщила полиция кантона Фрибург.
Сигнал о подозрительном белом порошке в мешках для кофе поступил в кантональную полицию в понедельник. Анализ установил, что речь идет о кокаине чистотой около 80%. При последующем обыске на предприятии было обнаружено полтонны наркотика, спрятанного в мешки для кофе.
По предварительным данным, замаскированный груз прибыл на фабрику в пяти контейнерах из Бразилии. Стоимость партии кокаина подобного качества на черном рынке составляет порядка 50 миллионов франков (51 миллион долларов), говорится в коммюнике.
Как особо отмечается, партия наркотиков была изолирована в контейнерах от других грузов и не контактировала с другими продуктами, используемыми в Nespresso – производителе кофейных автоматов и капсул для них.
Полиция полагает, что весь кокаин предназначался для европейского рынка. Расследованием инцидента занимается федеральная прокуратура Швейцарии.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
20 января, 15:16
Фигуранты дела о контрабанде аргентинского кокаина получили реальные сроки
 
В миреШвейцария
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала