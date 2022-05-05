https://ria.ru/20220505/kokain-1787108707.html

На заводе Nespresso в Швейцарии нашли полтонны кокаина в мешках для кофе

На заводе Nespresso в Швейцарии нашли полтонны кокаина в мешках для кофе - РИА Новости, 05.05.2022

На заводе Nespresso в Швейцарии нашли полтонны кокаина в мешках для кофе

Правоохранители обнаружили 500 килограмм кокаина в мешках для кофе на фабрике Nespresso в швейцарской коммуне Ромонт, сообщила полиция кантона Фрибург. РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T23:25

2022-05-05T23:25

2022-05-05T23:25

в мире

швейцария

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Правоохранители обнаружили 500 килограмм кокаина в мешках для кофе на фабрике Nespresso в швейцарской коммуне Ромонт, сообщила полиция кантона Фрибург.Сигнал о подозрительном белом порошке в мешках для кофе поступил в кантональную полицию в понедельник. Анализ установил, что речь идет о кокаине чистотой около 80%. При последующем обыске на предприятии было обнаружено полтонны наркотика, спрятанного в мешки для кофе.По предварительным данным, замаскированный груз прибыл на фабрику в пяти контейнерах из Бразилии. Стоимость партии кокаина подобного качества на черном рынке составляет порядка 50 миллионов франков (51 миллион долларов), говорится в коммюнике.Как особо отмечается, партия наркотиков была изолирована в контейнерах от других грузов и не контактировала с другими продуктами, используемыми в Nespresso – производителе кофейных автоматов и капсул для них.Полиция полагает, что весь кокаин предназначался для европейского рынка. Расследованием инцидента занимается федеральная прокуратура Швейцарии.

https://ria.ru/20220120/sud-1768745216.html

швейцария

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, швейцария