https://ria.ru/20220505/kitay-1787107829.html
В Китае поставили на место британского генерала, угрожавшего России
В Китае поставили на место британского генерала, угрожавшего России - РИА Новости, 05.05.2022
В Китае поставили на место британского генерала, угрожавшего России
Китайское издание Global Times раскритиковало командующего сухопутными войсками Британии генерал-лейтенанта Ральфа Вудисса за словесное бряцанье оружием на фоне РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T23:12
2022-05-05T23:12
2022-05-05T23:12
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россия
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великобритания
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Китайское издание Global Times раскритиковало командующего сухопутными войсками Британии генерал-лейтенанта Ральфа Вудисса за словесное бряцанье оружием на фоне украинского конфликта.В заявлении, опубликованном на сайте министерства обороны Соединенного Королевства, Вудисс отметил, что Лондон вносит значительный вклад в оборону Европы и "сдерживание российской агрессии", а предстоящие масштабные учения с участием британцев имеют большое значение для выполнения обеих задач."В этом есть нечто большее, чем необходимость одной страны проверить и доказать другим странам свою обороноспособность. <…> Грядущие маневры в Европе — это способ послать грубый политический сигнал своему противнику: России", — говорится в китайской статье.По мнению автора публикации, западные страны увязли в "ловушке эскалации", которая лишь усугубит конфликт на Украине и никак не поможет установить мир путем переговоров.На сайте британского военного ведомства сообщается, что этим летом восемь тысяч военнослужащих британской армии проведут серию запланированных учений по всей Европе. Эти маневры станут одними из крупнейших со времен холодной войны.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220505/britaniya-1787090624.html
https://ria.ru/20220505/srednevekove-1787067470.html
https://ria.ru/20220430/trass-1786249209.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, россия, украина, великобритания
В Китае поставили на место британского генерала, угрожавшего России
GT: риторика британского командующего Вудисса не поможет разрешить конфликт на Украине