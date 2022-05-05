Рейтинг@Mail.ru
В Китае поставили на место британского генерала, угрожавшего России - РИА Новости, 05.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220505/kitay-1787107829.html
В Китае поставили на место британского генерала, угрожавшего России
В Китае поставили на место британского генерала, угрожавшего России - РИА Новости, 05.05.2022
В Китае поставили на место британского генерала, угрожавшего России
Китайское издание Global Times раскритиковало командующего сухопутными войсками Британии генерал-лейтенанта Ральфа Вудисса за словесное бряцанье оружием на фоне РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T23:12
2022-05-05T23:12
в мире
европа
россия
украина
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/13/1590059625_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_76cfc5ee2985bf4a39908c3f72b67673.jpg
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Китайское издание Global Times раскритиковало командующего сухопутными войсками Британии генерал-лейтенанта Ральфа Вудисса за словесное бряцанье оружием на фоне украинского конфликта.В заявлении, опубликованном на сайте министерства обороны Соединенного Королевства, Вудисс отметил, что Лондон вносит значительный вклад в оборону Европы и "сдерживание российской агрессии", а предстоящие масштабные учения с участием британцев имеют большое значение для выполнения обеих задач."В этом есть нечто большее, чем необходимость одной страны проверить и доказать другим странам свою обороноспособность. &lt;…&gt; Грядущие маневры в Европе — это способ послать грубый политический сигнал своему противнику: России", — говорится в китайской статье.По мнению автора публикации, западные страны увязли в "ловушке эскалации", которая лишь усугубит конфликт на Украине и никак не поможет установить мир путем переговоров.На сайте британского военного ведомства сообщается, что этим летом восемь тысяч военнослужащих британской армии проведут серию запланированных учений по всей Европе. Эти маневры станут одними из крупнейших со времен холодной войны.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220505/britaniya-1787090624.html
https://ria.ru/20220505/srednevekove-1787067470.html
https://ria.ru/20220430/trass-1786249209.html
европа
россия
украина
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Иванников
Кирилл Иванников
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/13/1590059625_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_f8c6adf5da41f91a14e3f5b52f62d2ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, россия, украина, великобритания
23:12 05.05.2022
 
В Китае поставили на место британского генерала, угрожавшего России

GT: риторика британского командующего Вудисса не поможет разрешить конфликт на Украине

© Фото : British Army/FacebookВоеннослужащие в Британии
Военнослужащие в Британии - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© Фото : British Army/Facebook
Военнослужащие в Британии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Китайское издание Global Times раскритиковало командующего сухопутными войсками Британии генерал-лейтенанта Ральфа Вудисса за словесное бряцанье оружием на фоне украинского конфликта.
В заявлении, опубликованном на сайте министерства обороны Соединенного Королевства, Вудисс отметил, что Лондон вносит значительный вклад в оборону Европы и "сдерживание российской агрессии", а предстоящие масштабные учения с участием британцев имеют большое значение для выполнения обеих задач.
Участники протеста против роста уровня цен в Лондоне, Великобритания - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
Вчера, 21:14
Британцев заставили есть меньше мяса ради "спасения Украины"
"В этом есть нечто большее, чем необходимость одной страны проверить и доказать другим странам свою обороноспособность. <…> Грядущие маневры в Европе — это способ послать грубый политический сигнал своему противнику: России", — говорится в китайской статье.
По мнению автора публикации, западные страны увязли в "ловушке эскалации", которая лишь усугубит конфликт на Украине и никак не поможет установить мир путем переговоров.
Флаги стран — участниц саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
Вчера, 18:16
В ЕС испугались возвращения в средневековье из-за попытки "насолить" России
На сайте британского военного ведомства сообщается, что этим летом восемь тысяч военнослужащих британской армии проведут серию запланированных учений по всей Европе. Эти маневры станут одними из крупнейших со времен холодной войны.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
30 апреля, 08:00
В лондонском Сити объявили войну России и Китаю
 
В миреЕвропаРоссияУкраинаВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала