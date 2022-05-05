10:56 05.05.2022 (обновлено: 12:00 05.05.2022)
Власти Херсонской области назвали регион исконно русской территорией
Замглавы администрации Стремоусов назвал Херсонскую область исконно русской территорией
Машина разминирования УР-77 российских войск в Херсонской области. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая — РИА Новости. Заместитель председателя военно-гражданской администрации, глава комитета "За мир и порядок" Кирилл Стремоусов назвал Херсонскую область исконно русской территорией.
"Херсонская область, как исконно русская территория, освобождена от засилья нацизма и фашизма, независимо от всех страшных угроз, которые льются со стороны украинской власти, которая всячески не хочет признать состоявшийся исторически справедливый факт", — сказал он в эфире программы "Соловьев Live".
По словам чиновника, после того как украинское военные выпустили по Херсону ракеты "Точка У", местное население осознало, что российская армия их защищает от нацизма и полного исторического вандализма.
"Система ПВО сработала достаточно четко, спасла жителей города Херсона от удара. С этого момента была пройдена точка невозврата и жители Херсонщины осознали, что украинская сторона вообще не воспринимает мирный город Херсон и мнение людей. Ракетный удар наносился в отместку, что люди не вышли по указке украинских властей на акцию протеста", — сказал Стремоусов.
Российские военные взяли Херсонскую область под контроль в середине марта. В городах и районах сформировали военно-гражданские администрации, с 1 мая регион перешел в рублевую зону. При этом украинские войска постоянно обстреливают территорию области со стороны Николаева, кроме того, киевские власти отключили там мобильную связь и перестали выплачивать местным жителям пенсии.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.