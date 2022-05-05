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Власти Херсонской области назвали регион исконно русской территорией - РИА Новости, 05.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220505/kherson-1786933473.html
Власти Херсонской области назвали регион исконно русской территорией
Власти Херсонской области назвали регион исконно русской территорией - РИА Новости, 05.05.2022
Власти Херсонской области назвали регион исконно русской территорией
Заместитель председателя военно-гражданской администрации, глава комитета "За мир и порядок" Кирилл Стремоусов назвал Херсонскую область исконно русской... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T10:56
2022-05-05T12:00
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
херсонская область
украина
херсон
в мире
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая — РИА Новости. Заместитель председателя военно-гражданской администрации, глава комитета "За мир и порядок" Кирилл Стремоусов назвал Херсонскую область исконно русской территорией."Херсонская область, как исконно русская территория, освобождена от засилья нацизма и фашизма, независимо от всех страшных угроз, которые льются со стороны украинской власти, которая всячески не хочет признать состоявшийся исторически справедливый факт", — сказал он в эфире программы "Соловьев Live".По словам чиновника, после того как украинское военные выпустили по Херсону ракеты "Точка У", местное население осознало, что российская армия их защищает от нацизма и полного исторического вандализма."Система ПВО сработала достаточно четко, спасла жителей города Херсона от удара. С этого момента была пройдена точка невозврата и жители Херсонщины осознали, что украинская сторона вообще не воспринимает мирный город Херсон и мнение людей. Ракетный удар наносился в отместку, что люди не вышли по указке украинских властей на акцию протеста", — сказал Стремоусов.Российские военные взяли Херсонскую область под контроль в середине марта. В городах и районах сформировали военно-гражданские администрации, с 1 мая регион перешел в рублевую зону. При этом украинские войска постоянно обстреливают территорию области со стороны Николаева, кроме того, киевские власти отключили там мобильную связь и перестали выплачивать местным жителям пенсии.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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владимир путин, херсонская область , украина, херсон, в мире, россия
10:56 05.05.2022 (обновлено: 12:00 05.05.2022)
 
Власти Херсонской области назвали регион исконно русской территорией

Замглавы администрации Стремоусов назвал Херсонскую область исконно русской территорией

© РИА Новости / Перейти в фотобанкМашина разминирования УР-77 российских войск в Херсонской области
Машина разминирования УР-77 российских войск в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
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Машина разминирования УР-77 российских войск в Херсонской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая — РИА Новости. Заместитель председателя военно-гражданской администрации, глава комитета "За мир и порядок" Кирилл Стремоусов назвал Херсонскую область исконно русской территорией.
"Херсонская область, как исконно русская территория, освобождена от засилья нацизма и фашизма, независимо от всех страшных угроз, которые льются со стороны украинской власти, которая всячески не хочет признать состоявшийся исторически справедливый факт", — сказал он в эфире программы "Соловьев Live".
По словам чиновника, после того как украинское военные выпустили по Херсону ракеты "Точка У", местное население осознало, что российская армия их защищает от нацизма и полного исторического вандализма.
"Система ПВО сработала достаточно четко, спасла жителей города Херсона от удара. С этого момента была пройдена точка невозврата и жители Херсонщины осознали, что украинская сторона вообще не воспринимает мирный город Херсон и мнение людей. Ракетный удар наносился в отместку, что люди не вышли по указке украинских властей на акцию протеста", — сказал Стремоусов.
Батон - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
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Российские военные взяли Херсонскую область под контроль в середине марта. В городах и районах сформировали военно-гражданские администрации, с 1 мая регион перешел в рублевую зону. При этом украинские войска постоянно обстреливают территорию области со стороны Николаева, кроме того, киевские власти отключили там мобильную связь и перестали выплачивать местным жителям пенсии.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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