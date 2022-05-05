https://ria.ru/20220505/khamas-1787047580.html
Богданов рассказал об итогах встречи с делегацией ХАМАС
Богданов рассказал об итогах встречи с делегацией ХАМАС - РИА Новости, 05.05.2022
Богданов рассказал об итогах встречи с делегацией ХАМАС
Москва готова предложить свою площадку в качестве места проведения межпалестинской встречи, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ, замглавы МИД... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T17:01
2022-05-05T17:01
2022-05-05T17:56
в мире
москва
хамас
михаил богданов
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156160/46/1561604651_0:190:2966:1858_1920x0_80_0_0_3d5387f8dff266e740f33de7d7fa22ad.jpg
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Москва готова предложить свою площадку в качестве места проведения межпалестинской встречи, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ, замглавы МИД Михаил Богданов.В четверг он провел встречу в российском дипведомстве с делегацией движения ХАМАС."Хорошая беседа была, содержательная, конструктивная. Все понимают важность традиционно дружественных российско-палестинских отношений, со всеми ведущими политическими силами и общественными мы поддерживаем контакт", - сказал Богданов.Он добавил, что скоро ожидаются визиты в Москву руководства ФАТХ и ООП.Отвечая на вопрос, является ли эта встреча подготовительной для проведения возможной межпалестинской встречи в Москве, Богданов напомнил, что Москва уже проводила подобные переговоры."Уже неоднократно. В принципе, я и сегодня подтвердил, что если есть желание, то мы всегда готовы предложить московскую площадку для общих встреч, двусторонних или трехсторонних встреч - по желанию самих палестинцев. Мы готовы всегда оказать содействие в преодолении каких-то расхождений между палестинцами, поддерживаем справедливое решение палестинской проблемы - в соответствии с известными решениями СБ ООН, мы признали Палестинское государство в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Наша позиция неизменна в течение уже не одного десятилетия, так что ни у кого не должно возникать никаких вопросов", - отметил замминистра."Конечно, да", - сказал Богданов, отвечая на вопрос, был ли озвучен на встрече призыв к деэскалации вокруг Иерусалима."Мы призываем к обеспечению статус-кво святых мест в Иерусалиме с тем, чтобы был доступ к ним всех желающих, всех верующих - в соответствии с теми договоренностями, которые были в свое время достигнуты", - подчеркнул замминистра.
https://ria.ru/20220119/palestina-1768623631.html
https://ria.ru/20220505/ierusalim-1786960336.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156160/46/1561604651_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_9afdcd3d26713361612c88e5db667a58.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, москва, хамас, михаил богданов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
17:01 05.05.2022 (обновлено: 17:56 05.05.2022)
Богданов рассказал об итогах встречи с делегацией ХАМАС
Замглавы МИД Богданов: Россия готова предложить провести межпалестинскую встречу в Москве
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Москва готова предложить свою площадку в качестве места проведения межпалестинской встречи, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ, замглавы МИД Михаил Богданов.
В четверг он провел встречу в российском дипведомстве с делегацией движения ХАМАС
.
"Хорошая беседа была, содержательная, конструктивная. Все понимают важность традиционно дружественных российско-палестинских отношений, со всеми ведущими политическими силами и общественными мы поддерживаем контакт", - сказал Богданов.
Он добавил, что скоро ожидаются визиты в Москву руководства ФАТХ и ООП.
Отвечая на вопрос, является ли эта встреча подготовительной для проведения возможной межпалестинской встречи в Москве
, Богданов напомнил, что Москва уже проводила подобные переговоры.
"Уже неоднократно. В принципе, я и сегодня подтвердил, что если есть желание, то мы всегда готовы предложить московскую площадку для общих встреч, двусторонних или трехсторонних встреч - по желанию самих палестинцев. Мы готовы всегда оказать содействие в преодолении каких-то расхождений между палестинцами, поддерживаем справедливое решение палестинской проблемы - в соответствии с известными решениями СБ ООН, мы признали Палестинское государство в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Наша позиция неизменна в течение уже не одного десятилетия, так что ни у кого не должно возникать никаких вопросов", - отметил замминистра.
"Конечно, да", - сказал Богданов, отвечая на вопрос, был ли озвучен на встрече призыв к деэскалации вокруг Иерусалима.
"Мы призываем к обеспечению статус-кво святых мест в Иерусалиме с тем, чтобы был доступ к ним всех желающих, всех верующих - в соответствии с теми договоренностями, которые были в свое время достигнуты", - подчеркнул замминистра.