https://ria.ru/20220505/kartiny-1787021518.html

Картины из Морозовской коллекции вернулись в ГМИИ в целости и сохранности

Картины из Морозовской коллекции вернулись в ГМИИ в целости и сохранности - РИА Новости, 05.05.2022

Картины из Морозовской коллекции вернулись в ГМИИ в целости и сохранности

Картины из Морозовской коллекции, вернувшиеся в ГМИИ имени Пушкина из Парижа, в целости и сохранности, всего во Францию уезжало 67 полотен из собрания музея,... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T15:34

2022-05-05T15:34

2022-05-05T15:58

культура

культура

париж

государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина

россия

пабло пикассо

анри матисс

поль сезанн

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Картины из Морозовской коллекции, вернувшиеся в ГМИИ имени Пушкина из Парижа, в целости и сохранности, всего во Францию уезжало 67 полотен из собрания музея, передает корреспондент РИА Новости.Процесс распаковки вернувшихся произведений проходил в присутствии СМИ и экспертов. Сначала работы по очереди были извлечены из коробов, а затем в четыре руки переложены на специальный стол, где реставратор изучил полотна. На камеру распаковывались не все картины, а только три из 67 — "Девочка на шаре" Пабло Пикассо, "Фрукты и бронза" Анри Матисса и "Портрет Иветт Гильбер" Анри де Тулуз-Лотрека."Картина Пикассо имеет несколько проблем, они постоянные. Бывает, что в процессе перевозки они активируются. Картина в стабильном состоянии, путешествие не повлияло на ее сохранность", — заключил художник-реставратор ГМИИ Николай Колесников по итогам изучения полотна.По словам старшего научного сотрудника отдела искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков Алексея Петухова, картина Пикассо, как и все остальные, займет свое место на летней выставке ГМИИ 27 июня, посвященной коллекции братьев Морозовых. "Она станет финалом, эпилогом выставки, поскольку Иван Морозов приобрел ее последней. После выставки она вернется в постоянную экспозицию", — сказал он.Как отметил Петухов, почти все картины уже распакованы и находятся в хорошем состоянии. "При вас мы распаковываем последние полотна", — сказал он.Далее реставратор занялся исследованием состояния картины Матисса, которая оказалась в порядке. Последним распаковывали полотно Тулуз-Лотрека, его сохранность, по словам эксперта, не изменилась. "Состояние картины такое же, как и было, когда картину отправляли во Францию", — заключил Колесников.В заключение мероприятия куратор будущей выставки Александра Данилова сказала, что "все вещи, вернувшиеся из Парижа, прибыли на место, их состояние сохранности, не изменилось". "Мы можем констатировать, что история эта завершена", — заключила она.Всего в Париж уезжало 67 произведений из собрания ГМИИ им. Пушкина, в их числе картины — "Бутылка схидама и персики" Матисса, "Мост над прудом" Поля Сезанна, "Портрет Жанны Самари" Пьера-Огюста Ренуара, "Бульвар Капуцинок в Париже" Клода Моне. Кроме того, были возвращены уехавшие скульптуры, в частности, "Помона" и "Весна" Аристида Майоля и "Поцелуй. Паоло и Франческа" Огюста Родена.Выставка "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства", организованная в партнерстве с Эрмитажем, Пушкинским музеем и Третьяковской галереей, была открыта для широкой публики в фонде Louis Vuitton в Париже с сентября прошлого года до апреля этого года. В начале апреля в посольстве РФ во Франции сообщили РИА Новости, что картины готовятся к отправке в Россию.Произведения вернулись в государственные музеи 5 мая, об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канале. Транспортировка в РФ всех картин, графических работ и скульптур длилась почти 20 дней, последние машины пересекли российскую границу 2 мая.

https://ria.ru/20220505/kartiny-1786909748.html

https://ria.ru/20220412/taozhnya-1783155560.html

https://ria.ru/20220505/kultura-1786916911.html

париж

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

культура, париж, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, россия, пабло пикассо, анри матисс, поль сезанн