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Коллекция Морозовых вернулась в российские музеи
Коллекция Морозовых вернулась в российские музеи - РИА Новости, 05.05.2022
Коллекция Морозовых вернулась в российские музеи
Экспонаты коллекции братьев Морозовых вернулись в российские государственные музеи пятнадцатью рейсами согласно графику, сообщила в Telegram министр культуры... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T08:27
2022-05-05T08:27
2022-05-05T10:00
культура
россия
париж
третьяковская галерея
русский музей
ольга любимова
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
живопись
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Экспонаты коллекции братьев Морозовых вернулись в российские государственные музеи пятнадцатью рейсами согласно графику, сообщила в Telegram министр культуры Ольга Любимова.На выставке в Париже были представлены 67 работ из фондов ГМИИ имени Пушкина, 65 — из Эрмитажа, 33 произведения из Третьяковской галереи и два — из Русского музея, напомнила министр.Она добавила, что Пушкинский музей летом откроет специальный выставочный проект с полной коллекцией шедевров из собрания братьев Морозовых."Возвращение коллекции Морозовых — результат большой командной работы. За всестороннюю поддержку благодарим правительство Российской Федерации, МИД России, Федеральную таможенную службу и транспортные компании…" —заключила Любимова.Выставка "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства", организованная в партнерстве с Эрмитажем, Пушкинским музеем и Третьяковской галереей, была открыта для широкой публики в фонде Louis Vuitton в Париже с сентября 2021 года до апреля этого года.На обратном пути в Россию грузовики с произведениями искусства задержали на финской границе. В Еврокомиссии пояснили, что участвовавшие в европейских выставках экспонаты не попадают в перечень ограничительных мер, введенных против России после начала спецоперации на Украине.Позднее агентство Франс Пресс со ссылкой на Минкультуры страны сообщило, что две картины из коллекции Морозовых могут остаться во Франции, так как они принадлежат российскими бизнесменам, чьи активы также заморозили из-за событий на Украине. Тем не менее российским ведомствам удалось вернуть все экспонаты на родину в кратчайшие сроки.
https://ria.ru/20220501/kultura-1786358152.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, париж, третьяковская галерея, русский музей, ольга любимова, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), живопись, музеи
08:27 05.05.2022 (обновлено: 10:00 05.05.2022)
Коллекция Морозовых вернулась в российские музеи
Министр культуры Любимова сообщила о возвращении коллекции братьев Морозовых в Россию
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости.
Экспонаты коллекции братьев Морозовых вернулись в российские государственные музеи пятнадцатью рейсами согласно графику, сообщила в Telegram
министр культуры Ольга Любимова.
"Транспортировка в Россию всех картин, графических работ и скульптур длилась почти 20 дней, последние машины пересекли российскую границу второго мая", — написала она.
На выставке в Париже были представлены 67 работ из фондов ГМИИ имени Пушкина, 65 — из Эрмитажа, 33 произведения из Третьяковской галереи
и два — из Русского музея
, напомнила министр.
Она добавила, что Пушкинский музей летом откроет специальный выставочный проект с полной коллекцией шедевров из собрания братьев Морозовых.
"Возвращение коллекции Морозовых — результат большой командной работы. За всестороннюю поддержку благодарим правительство Российской Федерации, МИД России, Федеральную таможенную службу и транспортные компании…" —заключила Любимова.
Выставка "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства", организованная в партнерстве с Эрмитажем, Пушкинским музеем и Третьяковской галереей, была открыта для широкой публики в фонде Louis Vuitton в Париже с сентября 2021 года до апреля этого года.
На обратном пути в Россию грузовики с произведениями искусства задержали на финской границе. В Еврокомиссии пояснили, что участвовавшие в европейских выставках экспонаты не попадают в перечень ограничительных мер, введенных против России после начала спецоперации на Украине.
Позднее агентство Франс Пресс
со ссылкой на Минкультуры страны сообщило, что две картины из коллекции Морозовых могут остаться во Франции
, так как они принадлежат российскими бизнесменам, чьи активы также заморозили из-за событий на Украине.
Тем не менее российским ведомствам удалось вернуть все экспонаты на родину в кратчайшие сроки.