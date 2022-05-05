Цветущая Калмыкия: что посмотреть в республике весной и как живут в степи
Калмыки издавна держали верблюдов, стойких к засухе и тяжестям. Здесь разводят гигантских двугорбых бактрианов высотой до двух метров. Ездят на них без седла, держась за шерсть горба — мохнатого, смахивающего на степную кочку.
В элистинском этнокомплексе "Кочевник" верхом по степи катают всех желающих мимо курганов, где, по преданию, зарыто золото скифов. Временами погонщик пускает животных галопом, и тогда главное — удержаться.
Калмыки издавна держали верблюдов, стойких к засухе и тяжестям. Здесь разводят гигантских двугорбых бактрианов высотой до двух метров. Ездят на них без седла, держась за шерсть горба — мохнатого, смахивающего на степную кочку.
В элистинском этнокомплексе "Кочевник" верхом по степи катают всех желающих мимо курганов, где, по преданию, зарыто золото скифов. Временами погонщик пускает животных галопом, и тогда главное — удержаться.
На верблюдах, в частности, перевозили юрты или кибитки. Жилища калмыков состояли из решетчатых стенок, которые в сложенном виде не превышали в длину 30 сантиметров, а растягивались до трех метров, и жердей (унин), скрепляющих стены с потолочным кругом (харачи).
На верблюдах, в частности, перевозили юрты или кибитки. Жилища калмыков состояли из решетчатых стенок, которые в сложенном виде не превышали в длину 30 сантиметров, а растягивались до трех метров, и жердей (унин), скрепляющих стены с потолочным кругом (харачи).
Детали юрты вырезали из монгольского ивняка. Сверху дом покрывали войлоком из овечьей или верблюжьей шерсти, им же выстилали пол.
Побывать в традиционном жилище калмыков можно в Музее кочевых народов в Элисте.
Детали юрты вырезали из монгольского ивняка. Сверху дом покрывали войлоком из овечьей или верблюжьей шерсти, им же выстилали пол.
Побывать в традиционном жилище калмыков можно в Музее кочевых народов в Элисте.
Кочевники собирали юрты и рассеивались по степи, когда заканчивалась трава на пастбище. Самое благодатное время наступало весной: все зеленело, зацветали тюльпаны. Раньше калмыки выкапывали луковицы и ели, как репчатый лук.
Сейчас за сорванный цветок придется заплатить штраф пять тысяч рублей. В этом году тюльпаны распустились поздно: в середине апреля.
Кочевники собирали юрты и рассеивались по степи, когда заканчивалась трава на пастбище. Самое благодатное время наступало весной: все зеленело, зацветали тюльпаны. Раньше калмыки выкапывали луковицы и ели, как репчатый лук.
Сейчас за сорванный цветок придется заплатить штраф пять тысяч рублей. В этом году тюльпаны распустились поздно: в середине апреля.
Тюльпаны (бамб цецг) в Калмыкии повсюду, но их заросли можно встретить только на Тюльпановом острове в регионе Яшалта. Чтобы попасть туда, нужно проехать 150 километров от Элисты и отстоять очередь на переправу через соленое озеро Маныч-Гудило.
Многие калмыки отправляются на поиски черного тюльпана. По поверью, кто найдет его, того ждет счастье.
Правда, больше шансов напороться на гадюку: второе название острова — Змеиный, а весной у пресмыкающихся брачный период.
Тюльпаны (бамб цецг) в Калмыкии повсюду, но их заросли можно встретить только на Тюльпановом острове в регионе Яшалта. Чтобы попасть туда, нужно проехать 150 километров от Элисты и отстоять очередь на переправу через соленое озеро Маныч-Гудило.
Многие калмыки отправляются на поиски черного тюльпана. По поверью, кто найдет его, того ждет счастье.
Правда, больше шансов напороться на гадюку: второе название острова — Змеиный, а весной у пресмыкающихся брачный период.
Калмыки слетаются также к Одинокому тополю. Так называется столетнее дерево, чудом выросшее посреди степи, вопреки ветрам и отсутствию влаги. "Один калмыцкий монах, возвращаясь на родину из Тибета, передал семена дерева дочери кочевника. Та посадила их, и вырос тополь", — рассказывает калмык Виктор Мучеряев.
Вероятно, тополь прижился благодаря питанию от кисло-горьких источников, расположенных в низине. Местные верят, что за тополем ухаживает покровитель природы Белый старец, и приходят сюда загадывать желания.
Калмыки слетаются также к Одинокому тополю. Так называется столетнее дерево, чудом выросшее посреди степи, вопреки ветрам и отсутствию влаги. "Один калмыцкий монах, возвращаясь на родину из Тибета, передал семена дерева дочери кочевника. Та посадила их, и вырос тополь", — рассказывает калмык Виктор Мучеряев.
Вероятно, тополь прижился благодаря питанию от кисло-горьких источников, расположенных в низине. Местные верят, что за тополем ухаживает покровитель природы Белый старец, и приходят сюда загадывать желания.
Степь питает калмыков. Бараны щиплют полынь, и их мясо получается пряным. Почти все блюда национальной кухни — из баранины. "Настоящий калмык разделает барана без ножа и съест с копытами", — говорят местные.
Степь питает калмыков. Бараны щиплют полынь, и их мясо получается пряным. Почти все блюда национальной кухни — из баранины. "Настоящий калмык разделает барана без ножа и съест с копытами", — говорят местные.
Попробовать калмыцкую еду можно на Махан-Фесте ("махан" — "мясо"). Здесь же продаются леденцы в виде пельменей бёрига и брелоки из бараньих косточек (альчиков), а продавцы одеты в платья тюльпановых оттенков.
Попробовать калмыцкую еду можно на Махан-Фесте ("махан" — "мясо"). Здесь же продаются леденцы в виде пельменей бёрига и брелоки из бараньих косточек (альчиков), а продавцы одеты в платья тюльпановых оттенков.
В ресторанах Элисты, в частности в "Легенде", "Тамерлане", "Калмыцкой кухне", тоже подают баранину. Блюда оформляют так, чтобы гости сразу представили себе степь: пельмени и куски мяса — кочки, овощи — тюльпаны, зелень — трава.
Порции огромные и жирные. Калмыки шутят: кто не доест, тому официанты высыплют остаток за шиворот.
В ресторанах Элисты, в частности в "Легенде", "Тамерлане", "Калмыцкой кухне", тоже подают баранину. Блюда оформляют так, чтобы гости сразу представили себе степь: пельмени и куски мяса — кочки, овощи — тюльпаны, зелень — трава.
Порции огромные и жирные. Калмыки шутят: кто не доест, тому официанты высыплют остаток за шиворот.
Степь везде, даже в хуруле "Золотая обитель Будды Шакьямуни". Пагоды, молитвенные барабаны кюрды, ворота храма — все в тюльпановых тонах: красное, желтое, розовое, зеленое. Кстати, подношения Будде, конечно же, — цветы...
Степь везде, даже в хуруле "Золотая обитель Будды Шакьямуни". Пагоды, молитвенные барабаны кюрды, ворота храма — все в тюльпановых тонах: красное, желтое, розовое, зеленое. Кстати, подношения Будде, конечно же, — цветы...
Степной ветер вдохновляет калмыков. Посреди Элисты возвышается трехметровая бронзовая скульптура "Эхо". Она изображает джангарчи — исполнителя народной музыки по мотивам эпоса "Джангар" о стране счастья и девяти богатырях. Музыкант обычно играет на домбре и воспроизводит горловое пение.
"Скульптура пустая внутри. По задумке, когда дует ветер, в ней образуется эхо, напоминающее песню, а значит, и душу нашего народа", — объясняет калмычка Делгера Корнусова.
Степной ветер вдохновляет калмыков. Посреди Элисты возвышается трехметровая бронзовая скульптура "Эхо". Она изображает джангарчи — исполнителя народной музыки по мотивам эпоса "Джангар" о стране счастья и девяти богатырях. Музыкант обычно играет на домбре и воспроизводит горловое пение.
"Скульптура пустая внутри. По задумке, когда дует ветер, в ней образуется эхо, напоминающее песню, а значит, и душу нашего народа", — объясняет калмычка Делгера Корнусова.
Эта мантра встречает и провожает гостей Элисты. По-калмыцки такое наставление называется "йорял".
Слова в переводе означают пожелание "белой дороги". То есть светлой, легкой и прозрачной, как степной воздух.
Эта мантра встречает и провожает гостей Элисты. По-калмыцки такое наставление называется "йорял".
Слова в переводе означают пожелание "белой дороги". То есть светлой, легкой и прозрачной, как степной воздух.