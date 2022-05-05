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Цветущая Калмыкия: что посмотреть в республике весной и как живут в степи - РИА Новости, 05.05.2022
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Туризм
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Цветущая Калмыкия: что посмотреть в республике весной и как живут в степи
Цветущая Калмыкия: что посмотреть в республике весной и как живут в степи - РИА Новости, 05.05.2022
Цветущая Калмыкия: что посмотреть в республике весной и как живут в степи
Настоящий калмык никогда не упадет с лошади. Эта народная мудрость о том, что вся жизнь в Калмыкии тесно переплетается со степью. Местные жители, кочевники по... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T14:27
2022-05-05T14:53
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости, Екатерина Миронова. Настоящий калмык никогда не упадет с лошади. Эта народная мудрость о том, что вся жизнь в Калмыкии тесно переплетается со степью. Местные жители, кочевники по природе, выращивают баранов. Луковицы тюльпанов для этого народа — закуска, ветер — музыка. В 2022 году с апреля по май в республике впервые проходят сразу два фестиваля: тюльпановый и мясной (Махан-Фест). О том, где искать черный цветок, как собрать юрту, чем питается Одинокий тополь, — в фотоленте РИА Новости.
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фото, фото, фото - туризм, впечатления - туризм, республика калмыкия, туризм, куда поехать, что посмотреть
14:27 05.05.2022 (обновлено: 14:53 05.05.2022)
 

Цветущая Калмыкия: что посмотреть в республике весной и как живут в степи

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости, Екатерина Миронова. Настоящий калмык никогда не упадет с лошади. Эта народная мудрость о том, что вся жизнь в Калмыкии тесно переплетается со степью. Местные жители, кочевники по природе, выращивают баранов. Луковицы тюльпанов для этого народа — закуска, ветер — музыка. В 2022 году с апреля по май в республике впервые проходят сразу два фестиваля: тюльпановый и мясной (Махан-Фест). О том, где искать черный цветок, как собрать юрту, чем питается Одинокий тополь, — в фотоленте РИА Новости.
© Фото : Екатерина Миронова

Калмыки издавна держали верблюдов, стойких к засухе и тяжестям. Здесь разводят гигантских двугорбых бактрианов высотой до двух метров. Ездят на них без седла, держась за шерсть горба — мохнатого, смахивающего на степную кочку.

В элистинском этнокомплексе "Кочевник" верхом по степи катают всех желающих мимо курганов, где, по преданию, зарыто золото скифов. Временами погонщик пускает животных галопом, и тогда главное — удержаться.

Катание на верблюде в этнокомплексе Кочевник в Элисте
1 из 12

Калмыки издавна держали верблюдов, стойких к засухе и тяжестям. Здесь разводят гигантских двугорбых бактрианов высотой до двух метров. Ездят на них без седла, держась за шерсть горба — мохнатого, смахивающего на степную кочку.

В элистинском этнокомплексе "Кочевник" верхом по степи катают всех желающих мимо курганов, где, по преданию, зарыто золото скифов. Временами погонщик пускает животных галопом, и тогда главное — удержаться.

© Фото : Екатерина Миронова
© Фото : Екатерина Миронова

На верблюдах, в частности, перевозили юрты или кибитки. Жилища калмыков состояли из решетчатых стенок, которые в сложенном виде не превышали в длину 30 сантиметров, а растягивались до трех метров, и жердей (унин), скрепляющих стены с потолочным кругом (харачи).

Юрта
2 из 12

На верблюдах, в частности, перевозили юрты или кибитки. Жилища калмыков состояли из решетчатых стенок, которые в сложенном виде не превышали в длину 30 сантиметров, а растягивались до трех метров, и жердей (унин), скрепляющих стены с потолочным кругом (харачи).

© Фото : Екатерина Миронова
© Фото : Екатерина Миронова

Детали юрты вырезали из монгольского ивняка. Сверху дом покрывали войлоком из овечьей или верблюжьей шерсти, им же выстилали пол.

Побывать в традиционном жилище калмыков можно в Музее кочевых народов в Элисте.

Юрта
3 из 12

Детали юрты вырезали из монгольского ивняка. Сверху дом покрывали войлоком из овечьей или верблюжьей шерсти, им же выстилали пол.

Побывать в традиционном жилище калмыков можно в Музее кочевых народов в Элисте.

© Фото : Екатерина Миронова
© Фото : Екатерина Миронова

Кочевники собирали юрты и рассеивались по степи, когда заканчивалась трава на пастбище. Самое благодатное время наступало весной: все зеленело, зацветали тюльпаны. Раньше калмыки выкапывали луковицы и ели, как репчатый лук.

Сейчас за сорванный цветок придется заплатить штраф пять тысяч рублей. В этом году тюльпаны распустились поздно: в середине апреля.

Тюльпаны
4 из 12

Кочевники собирали юрты и рассеивались по степи, когда заканчивалась трава на пастбище. Самое благодатное время наступало весной: все зеленело, зацветали тюльпаны. Раньше калмыки выкапывали луковицы и ели, как репчатый лук.

Сейчас за сорванный цветок придется заплатить штраф пять тысяч рублей. В этом году тюльпаны распустились поздно: в середине апреля.

© Фото : Екатерина Миронова
© Фото : Екатерина Миронова

Тюльпаны (бамб цецг) в Калмыкии повсюду, но их заросли можно встретить только на Тюльпановом острове в регионе Яшалта. Чтобы попасть туда, нужно проехать 150 километров от Элисты и отстоять очередь на переправу через соленое озеро Маныч-Гудило.

Многие калмыки отправляются на поиски черного тюльпана. По поверью, кто найдет его, того ждет счастье.

Правда, больше шансов напороться на гадюку: второе название острова — Змеиный, а весной у пресмыкающихся брачный период.

Переправа через соленое озеро Маныч-Гудило
5 из 12

Тюльпаны (бамб цецг) в Калмыкии повсюду, но их заросли можно встретить только на Тюльпановом острове в регионе Яшалта. Чтобы попасть туда, нужно проехать 150 километров от Элисты и отстоять очередь на переправу через соленое озеро Маныч-Гудило.

Многие калмыки отправляются на поиски черного тюльпана. По поверью, кто найдет его, того ждет счастье.

Правда, больше шансов напороться на гадюку: второе название острова — Змеиный, а весной у пресмыкающихся брачный период.

© Фото : Екатерина Миронова
© Фото : Екатерина Миронова

Калмыки слетаются также к Одинокому тополю. Так называется столетнее дерево, чудом выросшее посреди степи, вопреки ветрам и отсутствию влаги. "Один калмыцкий монах, возвращаясь на родину из Тибета, передал семена дерева дочери кочевника. Та посадила их, и вырос тополь", — рассказывает калмык Виктор Мучеряев.

Вероятно, тополь прижился благодаря питанию от кисло-горьких источников, расположенных в низине. Местные верят, что за тополем ухаживает покровитель природы Белый старец, и приходят сюда загадывать желания.

Одинокий тополь
6 из 12

Калмыки слетаются также к Одинокому тополю. Так называется столетнее дерево, чудом выросшее посреди степи, вопреки ветрам и отсутствию влаги. "Один калмыцкий монах, возвращаясь на родину из Тибета, передал семена дерева дочери кочевника. Та посадила их, и вырос тополь", — рассказывает калмык Виктор Мучеряев.

Вероятно, тополь прижился благодаря питанию от кисло-горьких источников, расположенных в низине. Местные верят, что за тополем ухаживает покровитель природы Белый старец, и приходят сюда загадывать желания.

© Фото : Екатерина Миронова
© Фото : Екатерина Миронова

Степь питает калмыков. Бараны щиплют полынь, и их мясо получается пряным. Почти все блюда национальной кухни — из баранины. "Настоящий калмык разделает барана без ножа и съест с копытами", — говорят местные.

Участники Махан-Феста
7 из 12

Степь питает калмыков. Бараны щиплют полынь, и их мясо получается пряным. Почти все блюда национальной кухни — из баранины. "Настоящий калмык разделает барана без ножа и съест с копытами", — говорят местные.

© Фото : Екатерина Миронова
© Фото : Екатерина Миронова

Попробовать калмыцкую еду можно на Махан-Фесте ("махан" — "мясо"). Здесь же продаются леденцы в виде пельменей бёрига и брелоки из бараньих косточек (альчиков), а продавцы одеты в платья тюльпановых оттенков.

Продажа леденцов на Махан-Фесте
8 из 12

Попробовать калмыцкую еду можно на Махан-Фесте ("махан" — "мясо"). Здесь же продаются леденцы в виде пельменей бёрига и брелоки из бараньих косточек (альчиков), а продавцы одеты в платья тюльпановых оттенков.

© Фото : Екатерина Миронова
© Фото : Екатерина Миронова

В ресторанах Элисты, в частности в "Легенде", "Тамерлане", "Калмыцкой кухне", тоже подают баранину. Блюда оформляют так, чтобы гости сразу представили себе степь: пельмени и куски мяса — кочки, овощи — тюльпаны, зелень — трава.

Порции огромные и жирные. Калмыки шутят: кто не доест, тому официанты высыплют остаток за шиворот.

Блюдо
9 из 12

В ресторанах Элисты, в частности в "Легенде", "Тамерлане", "Калмыцкой кухне", тоже подают баранину. Блюда оформляют так, чтобы гости сразу представили себе степь: пельмени и куски мяса — кочки, овощи — тюльпаны, зелень — трава.

Порции огромные и жирные. Калмыки шутят: кто не доест, тому официанты высыплют остаток за шиворот.

© Фото : Екатерина Миронова
© Фото : Екатерина Миронова

Степь везде, даже в хуруле "Золотая обитель Будды Шакьямуни". Пагоды, молитвенные барабаны кюрды, ворота храма — все в тюльпановых тонах: красное, желтое, розовое, зеленое. Кстати, подношения Будде, конечно же, — цветы...

Хурул
10 из 12

Степь везде, даже в хуруле "Золотая обитель Будды Шакьямуни". Пагоды, молитвенные барабаны кюрды, ворота храма — все в тюльпановых тонах: красное, желтое, розовое, зеленое. Кстати, подношения Будде, конечно же, — цветы...

© Фото : Екатерина Миронова
© Фото : Екатерина Миронова

Степной ветер вдохновляет калмыков. Посреди Элисты возвышается трехметровая бронзовая скульптура "Эхо". Она изображает джангарчи — исполнителя народной музыки по мотивам эпоса "Джангар" о стране счастья и девяти богатырях. Музыкант обычно играет на домбре и воспроизводит горловое пение.

"Скульптура пустая внутри. По задумке, когда дует ветер, в ней образуется эхо, напоминающее песню, а значит, и душу нашего народа", — объясняет калмычка Делгера Корнусова.

Скульптура Эхо
11 из 12

Степной ветер вдохновляет калмыков. Посреди Элисты возвышается трехметровая бронзовая скульптура "Эхо". Она изображает джангарчи — исполнителя народной музыки по мотивам эпоса "Джангар" о стране счастья и девяти богатырях. Музыкант обычно играет на домбре и воспроизводит горловое пение.

"Скульптура пустая внутри. По задумке, когда дует ветер, в ней образуется эхо, напоминающее песню, а значит, и душу нашего народа", — объясняет калмычка Делгера Корнусова.

© Фото : Екатерина Миронова
© Фото : Екатерина Миронова

Эта мантра встречает и провожает гостей Элисты. По-калмыцки такое наставление называется "йорял".

Слова в переводе означают пожелание "белой дороги". То есть светлой, легкой и прозрачной, как степной воздух.

Мантра Йорял
12 из 12

Эта мантра встречает и провожает гостей Элисты. По-калмыцки такое наставление называется "йорял".

Слова в переводе означают пожелание "белой дороги". То есть светлой, легкой и прозрачной, как степной воздух.

© Фото : Екатерина Миронова
 
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