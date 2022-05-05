Цветущая Калмыкия: что посмотреть в республике весной и как живут в степи

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Калмыки издавна держали верблюдов, стойких к засухе и тяжестям. Здесь разводят гигантских двугорбых бактрианов высотой до двух метров. Ездят на них без седла, держась за шерсть горба — мохнатого, смахивающего на степную кочку.

В элистинском этнокомплексе "Кочевник" верхом по степи катают всех желающих мимо курганов, где, по преданию, зарыто золото скифов. Временами погонщик пускает животных галопом, и тогда главное — удержаться.