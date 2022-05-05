https://ria.ru/20220505/kadyrov-1787110229.html

﻿Кадыров рассказал о боях в городе Попасная в ЛНР

﻿Кадыров рассказал о боях в городе Попасная в ЛНР - РИА Новости, 06.05.2022

﻿Кадыров рассказал о боях в городе Попасная в ЛНР

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале рассказал об активных боях в городе Попасная в ЛНР. РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-05T23:37

2022-05-05T23:37

2022-05-06T02:03

обострение ситуации в днр и лнр

россия

попасная

луганская народная республика

в мире

ситуация в днр и лнр

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 5 мая – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале рассказал об активных боях в городе Попасная в ЛНР.Он рассказал, что трое диверсантов совершили попытку незаметно проникнуть в один из домов в Попасной."В зоне ответственности бойцов из Чеченской Республики под руководством легендарных командиров Анзора Бисаева ("Борец"), Магомеда Тушаева ("Молния") нацикам, а также всевозможным шайтанам ловить нечего... В результате слаженных действий сотрудников чеченских силовых подразделений и профессионализма командиров в ходе выявления и ликвидации членов украинских бандгрупп всем троим бандеровцам выписан билет в один конец к своему идеологу", - добавил глава региона.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.

https://ria.ru/20220502/pozhar-1786219734.html

россия

попасная

луганская народная республика

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, попасная, луганская народная республика, в мире, ситуация в днр и лнр, рамзан кадыров