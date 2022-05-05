Рейтинг@Mail.ru
﻿Кадыров рассказал о боях в городе Попасная в ЛНР - РИА Новости, 06.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220505/kadyrov-1787110229.html
﻿Кадыров рассказал о боях в городе Попасная в ЛНР
﻿Кадыров рассказал о боях в городе Попасная в ЛНР - РИА Новости, 06.05.2022
﻿Кадыров рассказал о боях в городе Попасная в ЛНР
Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале рассказал об активных боях в городе Попасная в ЛНР. РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-05T23:37
2022-05-06T02:03
обострение ситуации в днр и лнр
россия
попасная
луганская народная республика
в мире
ситуация в днр и лнр
рамзан кадыров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734865305_0:203:3077:1934_1920x0_80_0_0_089ae9a3ec8526145d22923f1544b03a.jpg
ГРОЗНЫЙ, 5 мая – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале рассказал об активных боях в городе Попасная в ЛНР.Он рассказал, что трое диверсантов совершили попытку незаметно проникнуть в один из домов в Попасной."В зоне ответственности бойцов из Чеченской Республики под руководством легендарных командиров Анзора Бисаева ("Борец"), Магомеда Тушаева ("Молния") нацикам, а также всевозможным шайтанам ловить нечего... В результате слаженных действий сотрудников чеченских силовых подразделений и профессионализма командиров в ходе выявления и ликвидации членов украинских бандгрупп всем троим бандеровцам выписан билет в один конец к своему идеологу", - добавил глава региона.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
https://ria.ru/20220502/pozhar-1786219734.html
россия
попасная
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734865305_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_dfbf974d8102c238faff0c0e3d8487f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, попасная, луганская народная республика, в мире, ситуация в днр и лнр, рамзан кадыров
23:37 05.05.2022 (обновлено: 02:03 06.05.2022)
 
﻿Кадыров рассказал о боях в городе Попасная в ЛНР

﻿Глава Чечни Кадыров рассказал о боях в городе Попасная в ЛНР

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Рамзан Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 5 мая – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале рассказал об активных боях в городе Попасная в ЛНР.
"Несмотря на ожесточённое сопротивление бандеровцев, наши отряды уверенно вышибают бандитское отребье из хорошо подготовленных к долгой обороне домов и всевозможных инженерных сооружений. Город расположен на возвышенности, и поэтому украинские бандформирования цепляются за каждый метр выгодной и отлично простреливаемой позиции", - написал Кадыров.
Он рассказал, что трое диверсантов совершили попытку незаметно проникнуть в один из домов в Попасной.
"В зоне ответственности бойцов из Чеченской Республики под руководством легендарных командиров Анзора Бисаева ("Борец"), Магомеда Тушаева ("Молния") нацикам, а также всевозможным шайтанам ловить нечего... В результате слаженных действий сотрудников чеченских силовых подразделений и профессионализма командиров в ходе выявления и ликвидации членов украинских бандгрупп всем троим бандеровцам выписан билет в один конец к своему идеологу", - добавил глава региона.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
Горящие палатки активистов Антимайдана на Куликовом поле у Дома профсоюзов в Одессе. 2 мая 2014 года - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
2 мая, 08:00
"Это стало последней каплей". Что разожгло гражданскую войну на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияПопаснаяЛуганская Народная РеспубликаВ миреСитуация в ДНР и ЛНРРамзан Кадыров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала