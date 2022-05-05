23:37 05.05.2022 (обновлено: 02:03 06.05.2022)
Кадыров рассказал о боях в городе Попасная в ЛНР
Глава Чечни Кадыров рассказал о боях в городе Попасная в ЛНР
Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 5 мая – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале рассказал об активных боях в городе Попасная в ЛНР.
"Несмотря на ожесточённое сопротивление бандеровцев, наши отряды уверенно вышибают бандитское отребье из хорошо подготовленных к долгой обороне домов и всевозможных инженерных сооружений. Город расположен на возвышенности, и поэтому украинские бандформирования цепляются за каждый метр выгодной и отлично простреливаемой позиции", - написал Кадыров.
Он рассказал, что трое диверсантов совершили попытку незаметно проникнуть в один из домов в Попасной.
"В зоне ответственности бойцов из Чеченской Республики под руководством легендарных командиров Анзора Бисаева ("Борец"), Магомеда Тушаева ("Молния") нацикам, а также всевозможным шайтанам ловить нечего... В результате слаженных действий сотрудников чеченских силовых подразделений и профессионализма командиров в ходе выявления и ликвидации членов украинских бандгрупп всем троим бандеровцам выписан билет в один конец к своему идеологу", - добавил глава региона.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.