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Минобороны показало кадры ночного рейда Ка-52 на украинский опорный пункт - РИА Новости, 05.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220505/ka-52-1786921358.html
Минобороны показало кадры ночного рейда Ка-52 на украинский опорный пункт
Минобороны показало кадры ночного рейда Ка-52 на украинский опорный пункт - РИА Новости, 05.05.2022
Минобороны показало кадры ночного рейда Ка-52 на украинский опорный пункт
Министерство обороны опубликовало кадры уничтожения ударными вертолетами Ка-52 "Аллигатор" украинской бронетехники и военных объектов во время ночного вылета. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T09:54
2022-05-05T13:37
обострение ситуации в днр и лнр
вооруженные силы украины
в мире
украина
ка-52 "аллигатор"
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало кадры уничтожения ударными вертолетами Ка-52 "Аллигатор" украинской бронетехники и военных объектов во время ночного вылета.На видео показано, как боевые машины отправляются на задание и выпускают по целям управляемые и неуправляемые ракеты. Экипажи используют приборы ночного видения. Там напомнили, что пилоты ВКС во время спецоперации сопровождают колонны, уничтожают бронетехнику, доставляют десант и военные грузы, оказывают поддержку с воздуха подразделениям на земле.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220503/udar-1786617933.html
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Ночной налет вертолетов Ка-52 на украинский опорный пункт. Кадры МО РФ
Российские ударные вертолеты Ка-52 уничтожили пункт управления и бронетехнику в ходе ночного налета на украинский опорный пункт, соответствующие кадры опубликованы Минобороны РФ. На видео - ночной вылет вертолетов на боевое задание, пуски управляемых и неуправляемых ракет, поражение украинской техники и укрепленных позиций, а также возвращение на аэродром. Экипажи боевых машин для работы в темное время суток применяют приборы ночного видения.
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вооруженные силы украины, в мире, украина, ка-52 "аллигатор", министерство обороны рф (минобороны рф)
09:54 05.05.2022 (обновлено: 13:37 05.05.2022)
 
Минобороны показало кадры ночного рейда Ка-52 на украинский опорный пункт

Минобороны России показало видео ночного рейда вертолетов Ка-52 на опорный пункт ВСУ

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало кадры уничтожения ударными вертолетами Ка-52 "Аллигатор" украинской бронетехники и военных объектов во время ночного вылета.
На видео показано, как боевые машины отправляются на задание и выпускают по целям управляемые и неуправляемые ракеты. Экипажи используют приборы ночного видения.
"Летчики армейской авиации нанесли удары управляемым ракетным вооружением по выявленному пункту управления и опорному пункту ВСУ", — пояснили в ведомстве.
Там напомнили, что пилоты ВКС во время спецоперации сопровождают колонны, уничтожают бронетехнику, доставляют десант и военные грузы, оказывают поддержку с воздуха подразделениям на земле.
Удар Су-24М по противнику. Видео Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
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Минобороны впервые показало удар Су-24М на предельно малой высоте
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВооруженные силы УкраиныВ миреУкраинаКа-52 "Аллигатор"Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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