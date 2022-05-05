https://ria.ru/20220505/ka-52-1786921358.html

Минобороны показало кадры ночного рейда Ка-52 на украинский опорный пункт

Минобороны показало кадры ночного рейда Ка-52 на украинский опорный пункт - РИА Новости, 05.05.2022

Минобороны показало кадры ночного рейда Ка-52 на украинский опорный пункт

Министерство обороны опубликовало кадры уничтожения ударными вертолетами Ка-52 "Аллигатор" украинской бронетехники и военных объектов во время ночного вылета. РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T09:54

2022-05-05T09:54

2022-05-05T13:37

обострение ситуации в днр и лнр

вооруженные силы украины

в мире

украина

ка-52 "аллигатор"

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало кадры уничтожения ударными вертолетами Ка-52 "Аллигатор" украинской бронетехники и военных объектов во время ночного вылета.На видео показано, как боевые машины отправляются на задание и выпускают по целям управляемые и неуправляемые ракеты. Экипажи используют приборы ночного видения. Там напомнили, что пилоты ВКС во время спецоперации сопровождают колонны, уничтожают бронетехнику, доставляют десант и военные грузы, оказывают поддержку с воздуха подразделениям на земле.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220503/udar-1786617933.html

украина

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Ольга Маркова

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Ночной налет вертолетов Ка-52 на украинский опорный пункт. Кадры МО РФ Российские ударные вертолеты Ка-52 уничтожили пункт управления и бронетехнику в ходе ночного налета на украинский опорный пункт, соответствующие кадры опубликованы Минобороны РФ. На видео - ночной вылет вертолетов на боевое задание, пуски управляемых и неуправляемых ракет, поражение украинской техники и укрепленных позиций, а также возвращение на аэродром. Экипажи боевых машин для работы в темное время суток применяют приборы ночного видения. 2022-05-05T09:54 true PT1M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

вооруженные силы украины, в мире, украина, ка-52 "аллигатор", министерство обороны рф (минобороны рф)