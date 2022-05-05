19:23 05.05.2022 (обновлено: 20:24 05.05.2022)
Канцелярия премьера Израиля заявила, что Путин извинился за слова Лаврова
Канцелярия премьера Израиля Беннета заявила об извинениях Путина за слова Лаврова
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет . Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 5 мая - РИА Новости. Канцелярия израильского премьера Нафтали Беннета заявила, что президент России Владимир Путин извинился за слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, Беннет поблагодарил Путина за разъяснение отношения к еврейскому народу и памяти о Холокосте.
Ранее Кремль сообщил о телефонном разговоре Путина и Беннета. По данным пресс-службы президента, Путин тепло поздравил Беннета и народ Израиля с днем независимости. Стороны высказали обоюдную заинтересованность в развитии дружественных отношений и поддержании полезных контактов между руководством двух стран. Президент РФ и премьер Израиля обменялись мнениями по ситуации на Украине, в том числе затронули тему эвакуации мирных граждан с "Азовстали". В разговоре стороны подчеркнули особое значение даты 9 мая для народов обеих стран, "бережно хранящих историческую правду о событиях тех лет и чтящих память всех павших, включая жертв Холокоста".
"Кроме того, они (Путин и Беннет) обсудили высказывания министра иностранных дел России Лаврова. Премьер-министр принял извинения президента Путина за слова Лаврова и поблагодарил его за разъяснение отношения президента к еврейскому народу и памяти о Холокосте", - говорится в сообщении канцелярии главы израильского правительства.
В минувшее воскресенье Лавров заявил итальянской телекомпании "Медиасет", что на Украине "нацификация есть", "захваченные в плен боевики и батальоны "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждены уголовные дела), "Айдар" и другие подразделения носят... символ и татуировки свастики, нацистских батальонов". Лавров добавил, что Владимир Зеленский "выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей". По словам главы МИД РФ, которые приводятся на сайте МИД, "могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь", "это абсолютно ничего не значит, мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи".
Премьер Израиля, комментируя слова главы МИД РФ, заявлял о недопустимости использования трагедии Холокоста в политических целях. Посол России в Израиле Анатолий Викторов был вызван для разъяснительной беседы в МИД еврейского государства. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид также заявил, что хочет извинений российской стороны за высказывание.