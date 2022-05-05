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Канцелярия премьера Израиля заявила, что Путин извинился за слова Лаврова - РИА Новости, 05.05.2022
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Канцелярия премьера Израиля заявила, что Путин извинился за слова Лаврова
Канцелярия премьера Израиля заявила, что Путин извинился за слова Лаврова - РИА Новости, 05.05.2022
Канцелярия премьера Израиля заявила, что Путин извинился за слова Лаврова
Канцелярия израильского премьера Нафтали Беннета заявила, что президент России Владимир Путин извинился за слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова,... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T19:23
2022-05-05T20:24
в мире
владимир зеленский
анатолий викторов
яир лапид (министр иностранных дел израиля)
россия
израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 мая - РИА Новости. Канцелярия израильского премьера Нафтали Беннета заявила, что президент России Владимир Путин извинился за слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, Беннет поблагодарил Путина за разъяснение отношения к еврейскому народу и памяти о Холокосте.Ранее Кремль сообщил о телефонном разговоре Путина и Беннета. По данным пресс-службы президента, Путин тепло поздравил Беннета и народ Израиля с днем независимости. Стороны высказали обоюдную заинтересованность в развитии дружественных отношений и поддержании полезных контактов между руководством двух стран. Президент РФ и премьер Израиля обменялись мнениями по ситуации на Украине, в том числе затронули тему эвакуации мирных граждан с "Азовстали". В разговоре стороны подчеркнули особое значение даты 9 мая для народов обеих стран, "бережно хранящих историческую правду о событиях тех лет и чтящих память всех павших, включая жертв Холокоста"."Кроме того, они (Путин и Беннет) обсудили высказывания министра иностранных дел России Лаврова. Премьер-министр принял извинения президента Путина за слова Лаврова и поблагодарил его за разъяснение отношения президента к еврейскому народу и памяти о Холокосте", - говорится в сообщении канцелярии главы израильского правительства.В минувшее воскресенье Лавров заявил итальянской телекомпании "Медиасет", что на Украине "нацификация есть", "захваченные в плен боевики и батальоны "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждены уголовные дела), "Айдар" и другие подразделения носят... символ и татуировки свастики, нацистских батальонов". Лавров добавил, что Владимир Зеленский "выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей". По словам главы МИД РФ, которые приводятся на сайте МИД, "могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь", "это абсолютно ничего не значит, мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи".Премьер Израиля, комментируя слова главы МИД РФ, заявлял о недопустимости использования трагедии Холокоста в политических целях. Посол России в Израиле Анатолий Викторов был вызван для разъяснительной беседы в МИД еврейского государства. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид также заявил, что хочет извинений российской стороны за высказывание.
https://ria.ru/20220504/izrail-1786883537.html
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в мире, владимир зеленский, анатолий викторов, яир лапид (министр иностранных дел израиля), россия, израиль, украина
19:23 05.05.2022 (обновлено: 20:24 05.05.2022)
 
Канцелярия премьера Израиля заявила, что Путин извинился за слова Лаврова

Канцелярия премьера Израиля Беннета заявила об извинениях Путина за слова Лаврова

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет . Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 мая - РИА Новости. Канцелярия израильского премьера Нафтали Беннета заявила, что президент России Владимир Путин извинился за слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, Беннет поблагодарил Путина за разъяснение отношения к еврейскому народу и памяти о Холокосте.
Ранее Кремль сообщил о телефонном разговоре Путина и Беннета. По данным пресс-службы президента, Путин тепло поздравил Беннета и народ Израиля с днем независимости. Стороны высказали обоюдную заинтересованность в развитии дружественных отношений и поддержании полезных контактов между руководством двух стран. Президент РФ и премьер Израиля обменялись мнениями по ситуации на Украине, в том числе затронули тему эвакуации мирных граждан с "Азовстали". В разговоре стороны подчеркнули особое значение даты 9 мая для народов обеих стран, "бережно хранящих историческую правду о событиях тех лет и чтящих память всех павших, включая жертв Холокоста".
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"Кроме того, они (Путин и Беннет) обсудили высказывания министра иностранных дел России Лаврова. Премьер-министр принял извинения президента Путина за слова Лаврова и поблагодарил его за разъяснение отношения президента к еврейскому народу и памяти о Холокосте", - говорится в сообщении канцелярии главы израильского правительства.
В минувшее воскресенье Лавров заявил итальянской телекомпании "Медиасет", что на Украине "нацификация есть", "захваченные в плен боевики и батальоны "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждены уголовные дела), "Айдар" и другие подразделения носят... символ и татуировки свастики, нацистских батальонов". Лавров добавил, что Владимир Зеленский "выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей". По словам главы МИД РФ, которые приводятся на сайте МИД, "могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь", "это абсолютно ничего не значит, мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи".
Премьер Израиля, комментируя слова главы МИД РФ, заявлял о недопустимости использования трагедии Холокоста в политических целях. Посол России в Израиле Анатолий Викторов был вызван для разъяснительной беседы в МИД еврейского государства. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид также заявил, что хочет извинений российской стороны за высказывание.
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В миреВладимир ЗеленскийАнатолий ВикторовЯир Лапид (министр иностранных дел Израиля)РоссияИзраильУкраина
 
 
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