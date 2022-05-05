https://ria.ru/20220505/izbienie-1787073705.html

На Алтае будут судить мужчину, бившего дочь головой о стену

На Алтае будут судить мужчину, бившего дочь головой о стену - РИА Новости, 05.05.2022

На Алтае будут судить мужчину, бившего дочь головой о стену

Мужчина, который бил дочь головой об стену и пинал ее, предстанет перед судом в Республике Алтай, сообщает СУ СК РФ по региону. РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T18:42

2022-05-05T18:42

2022-05-05T18:42

происшествия

россия

усть-канский район

республика алтай

следственный комитет россии (ск рф)

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БАРНАУЛ, 5 мая - РИА Новости. Мужчина, который бил дочь головой об стену и пинал ее, предстанет перед судом в Республике Алтай, сообщает СУ СК РФ по региону."Следователями… завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. "г" ч. 2 ст. 117 и ст. 156 УК РФ (истязание несовершеннолетнего и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию…) Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору", - говорится в сообщении.Следствие установило, что житель села Мендур-Соккон Усть-Канского района напивался и истязал свою 14-летнюю дочь. "(Отец) бил ее руками и ногами по различным частям тела, хватал за волосы, ударял головой о стену, с силой сдавливал отдельные части тела. Поводами для истязаний стало то, что девочка якобы не слушалась отца, не вовремя возвращалась домой с прогулки, не услышала его требований и не выполнила их", - уточняют в следственном управлении. Мужчина признал свою вину и объяснил произошедшее просто: якобы он не умеет контролировать себя, когда нетрезв.

https://ria.ru/20210628/izbienie-1738854588.html

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усть-канский район

республика алтай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, усть-канский район, республика алтай, следственный комитет россии (ск рф)