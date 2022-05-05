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На Алтае будут судить мужчину, бившего дочь головой о стену - РИА Новости, 05.05.2022
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На Алтае будут судить мужчину, бившего дочь головой о стену
На Алтае будут судить мужчину, бившего дочь головой о стену - РИА Новости, 05.05.2022
На Алтае будут судить мужчину, бившего дочь головой о стену
Мужчина, который бил дочь головой об стену и пинал ее, предстанет перед судом в Республике Алтай, сообщает СУ СК РФ по региону. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T18:42
2022-05-05T18:42
происшествия
россия
усть-канский район
республика алтай
следственный комитет россии (ск рф)
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БАРНАУЛ, 5 мая - РИА Новости. Мужчина, который бил дочь головой об стену и пинал ее, предстанет перед судом в Республике Алтай, сообщает СУ СК РФ по региону."Следователями… завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. "г" ч. 2 ст. 117 и ст. 156 УК РФ (истязание несовершеннолетнего и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию…) Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору", - говорится в сообщении.Следствие установило, что житель села Мендур-Соккон Усть-Канского района напивался и истязал свою 14-летнюю дочь. "(Отец) бил ее руками и ногами по различным частям тела, хватал за волосы, ударял головой о стену, с силой сдавливал отдельные части тела. Поводами для истязаний стало то, что девочка якобы не слушалась отца, не вовремя возвращалась домой с прогулки, не услышала его требований и не выполнила их", - уточняют в следственном управлении. Мужчина признал свою вину и объяснил произошедшее просто: якобы он не умеет контролировать себя, когда нетрезв.
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россия
усть-канский район
республика алтай
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происшествия, россия, усть-канский район, республика алтай, следственный комитет россии (ск рф)
18:42 05.05.2022
 
На Алтае будут судить мужчину, бившего дочь головой о стену

Житель Алтая, бивший дочь-подростка головой о стену и пинавший ее, предстанет перед судом

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 5 мая - РИА Новости. Мужчина, который бил дочь головой об стену и пинал ее, предстанет перед судом в Республике Алтай, сообщает СУ СК РФ по региону.
"Следователями… завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. "г" ч. 2 ст. 117 и ст. 156 УК РФ (истязание несовершеннолетнего и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию…) Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору", - говорится в сообщении.
Следствие установило, что житель села Мендур-Соккон Усть-Канского района напивался и истязал свою 14-летнюю дочь. "(Отец) бил ее руками и ногами по различным частям тела, хватал за волосы, ударял головой о стену, с силой сдавливал отдельные части тела. Поводами для истязаний стало то, что девочка якобы не слушалась отца, не вовремя возвращалась домой с прогулки, не услышала его требований и не выполнила их", - уточняют в следственном управлении. Мужчина признал свою вину и объяснил произошедшее просто: якобы он не умеет контролировать себя, когда нетрезв.
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ПроисшествияРоссияУсть-Канский районРеспублика АлтайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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