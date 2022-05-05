На Алтае будут судить мужчину, бившего дочь головой о стену
Житель Алтая, бивший дочь-подростка головой о стену и пинавший ее, предстанет перед судом
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
БАРНАУЛ, 5 мая - РИА Новости. Мужчина, который бил дочь головой об стену и пинал ее, предстанет перед судом в Республике Алтай, сообщает СУ СК РФ по региону.
"Следователями… завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. "г" ч. 2 ст. 117 и ст. 156 УК РФ (истязание несовершеннолетнего и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию…) Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору", - говорится в сообщении.
Следствие установило, что житель села Мендур-Соккон Усть-Канского района напивался и истязал свою 14-летнюю дочь. "(Отец) бил ее руками и ногами по различным частям тела, хватал за волосы, ударял головой о стену, с силой сдавливал отдельные части тела. Поводами для истязаний стало то, что девочка якобы не слушалась отца, не вовремя возвращалась домой с прогулки, не услышала его требований и не выполнила их", - уточняют в следственном управлении. Мужчина признал свою вину и объяснил произошедшее просто: якобы он не умеет контролировать себя, когда нетрезв.
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