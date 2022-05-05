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Более пяти тысяч человек пострадали из-за песчаных бурь в Ираке
Более пяти тысяч человек пострадали из-за песчаных бурь в Ираке - РИА Новости, 05.05.2022
Более пяти тысяч человек пострадали из-за песчаных бурь в Ираке
Более 5 тысяч человек обратились к медикам с жалобами на удушье, один человек скончался в результате песчаных бурь в центральной, западной и южной частях Ирака, РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T15:54
2022-05-05T15:54
2022-05-05T19:05
в мире
багдад (город)
салах-эд-дин (мухафаза)
анбар (мухафаза)
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БАГДАД, 5 мая - РИА Новости. Более 5 тысяч человек обратились к медикам с жалобами на удушье, один человек скончался в результате песчаных бурь в центральной, западной и южной частях Ирака, сообщило в четверг министерство здравоохранения страны."На нынешний момент зарегистрирован один смертельный случай в Багдаде и более 5 тысяч случаев удушья в результате песчаных бурь", - сообщил официальный представитель минздрава Сейф аль-Бадр.Помимо Багдада, стихия затронула провинции Эн-Наджаф, Салах-эд-Дин, Анбар, Дияла и Эд-Дивания. Врачи обращаются к населению через соцсети и мечети с рекомендациями получать медицинскую помощь в случае проблем с дыханием.Ранее в марте более 1,5 тысячи человек поступили в больницы Багдада с жалобами на затрудненное дыхание из-за песчаной бури, один пострадавший скончался.
багдад (город)
салах-эд-дин (мухафаза)
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в мире, багдад (город), салах-эд-дин (мухафаза), анбар (мухафаза)
15:54 05.05.2022 (обновлено: 19:05 05.05.2022)
Более пяти тысяч человек пострадали из-за песчаных бурь в Ираке
Более пяти тысяч человек пострадали, один погиб в результате песчаных бурь в Ираке