https://ria.ru/20220505/informatsiya-1787003129.html
Путин заявил о востребованности объективной информации
Путин заявил о востребованности объективной информации - РИА Новости, 05.05.2022
Путин заявил о востребованности объективной информации
Объективная, важная и глубокая информация очень востребована, одной Википедией невозможно пользоваться, считает президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T14:30
2022-05-05T14:30
2022-05-05T15:06
общество
wikipedia
россия
российское общество "знание"
владимир путин
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1787012687_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_20d4ffdb5e2a94656dee6e434437f9bc.jpg
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Объективная, важная и глубокая информация очень востребована, одной Википедией невозможно пользоваться, считает президент РФ Владимир Путин."Конечно, объективная, важная, глубокая информация, да еще красиво, талантливо поданная, – это очень востребовано, потому что одной Википедией невозможно пользоваться", - сказал он в ходе встречи с генеральным директором общества "Знание" Максимом Древалем. "Абсолютно согласен", - ответил Древаль."Мы сами знаем качество этой информации. Когда появляются талантливые люди, которые профессионалы, мнению которых можно доверять, – это, конечно, дорогого стоит. Это как энциклопедия, только вживую", - добавил Путин.Древаль рассказал, что в рамках "Знания" формируется такая база знаний, которая во многом становится альтернативой Википедии. "Только с достоверными данными и с очень авторитетными людьми", - добавил он.
https://ria.ru/20220331/vikipediya-1781147658.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1787012687_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_fed189b4b6f83ef5eb2b490b0616a88e.jpg
"Одной Википедией невозможно пользоваться" – Путин отметил востребованность объективной информации
Объективная, важная и глубокая информация очень востребована, одной Википедией невозможно пользоваться, считает президент РФ Владимир Путин.
2022-05-05T14:30
true
PT0M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, wikipedia, россия, российское общество "знание", владимир путин
14:30 05.05.2022 (обновлено: 15:06 05.05.2022)
Путин заявил о востребованности объективной информации
Путин: одной Википедией невозможно пользоваться, объективная информация очень востребована
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Объективная, важная и глубокая информация очень востребована, одной Википедией невозможно пользоваться, считает президент РФ Владимир Путин.
"Конечно, объективная, важная, глубокая информация, да еще красиво, талантливо поданная, – это очень востребовано, потому что одной Википедией
невозможно пользоваться", - сказал он в ходе встречи с генеральным директором общества "Знание" Максимом Древалем. "Абсолютно согласен", - ответил Древаль.
"Мы сами знаем качество этой информации. Когда появляются талантливые люди, которые профессионалы, мнению которых можно доверять, – это, конечно, дорогого стоит. Это как энциклопедия, только вживую", - добавил Путин.
Древаль рассказал, что в рамках "Знания" формируется такая база знаний, которая во многом становится альтернативой Википедии. "Только с достоверными данными и с очень авторитетными людьми", - добавил он.