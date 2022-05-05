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Путин заявил о востребованности объективной информации - РИА Новости, 05.05.2022
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Путин заявил о востребованности объективной информации
Путин заявил о востребованности объективной информации - РИА Новости, 05.05.2022
Путин заявил о востребованности объективной информации
Объективная, важная и глубокая информация очень востребована, одной Википедией невозможно пользоваться, считает президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T14:30
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общество
wikipedia
россия
российское общество "знание"
владимир путин
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Объективная, важная и глубокая информация очень востребована, одной Википедией невозможно пользоваться, считает президент РФ Владимир Путин."Конечно, объективная, важная, глубокая информация, да еще красиво, талантливо поданная, – это очень востребовано, потому что одной Википедией невозможно пользоваться", - сказал он в ходе встречи с генеральным директором общества "Знание" Максимом Древалем. "Абсолютно согласен", - ответил Древаль."Мы сами знаем качество этой информации. Когда появляются талантливые люди, которые профессионалы, мнению которых можно доверять, – это, конечно, дорогого стоит. Это как энциклопедия, только вживую", - добавил Путин.Древаль рассказал, что в рамках "Знания" формируется такая база знаний, которая во многом становится альтернативой Википедии. "Только с достоверными данными и с очень авторитетными людьми", - добавил он.
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"Одной Википедией невозможно пользоваться" – Путин отметил востребованность объективной информации
Объективная, важная и глубокая информация очень востребована, одной Википедией невозможно пользоваться, считает президент РФ Владимир Путин.
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общество, wikipedia, россия, российское общество "знание", владимир путин
14:30 05.05.2022 (обновлено: 15:06 05.05.2022)
 
Путин заявил о востребованности объективной информации

Путин: одной Википедией невозможно пользоваться, объективная информация очень востребована

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Объективная, важная и глубокая информация очень востребована, одной Википедией невозможно пользоваться, считает президент РФ Владимир Путин.
"Конечно, объективная, важная, глубокая информация, да еще красиво, талантливо поданная, – это очень востребовано, потому что одной Википедией невозможно пользоваться", - сказал он в ходе встречи с генеральным директором общества "Знание" Максимом Древалем. "Абсолютно согласен", - ответил Древаль.
"Мы сами знаем качество этой информации. Когда появляются талантливые люди, которые профессионалы, мнению которых можно доверять, – это, конечно, дорогого стоит. Это как энциклопедия, только вживую", - добавил Путин.
Древаль рассказал, что в рамках "Знания" формируется такая база знаний, которая во многом становится альтернативой Википедии. "Только с достоверными данными и с очень авторитетными людьми", - добавил он.
Сайт российской Википедии - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
31 марта, 18:14
"Википедию" привлекут к административной ответственности за фейки
 
ОбществоWikipediaРоссияРоссийское общество "Знание"Владимир Путин
 
 
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