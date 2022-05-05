https://ria.ru/20220505/informatsiya-1787003129.html

Путин заявил о востребованности объективной информации

Путин заявил о востребованности объективной информации - РИА Новости, 05.05.2022

Путин заявил о востребованности объективной информации

Объективная, важная и глубокая информация очень востребована, одной Википедией невозможно пользоваться, считает президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T14:30

2022-05-05T14:30

2022-05-05T15:06

общество

wikipedia

россия

российское общество "знание"

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1787012687_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_20d4ffdb5e2a94656dee6e434437f9bc.jpg

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Объективная, важная и глубокая информация очень востребована, одной Википедией невозможно пользоваться, считает президент РФ Владимир Путин."Конечно, объективная, важная, глубокая информация, да еще красиво, талантливо поданная, – это очень востребовано, потому что одной Википедией невозможно пользоваться", - сказал он в ходе встречи с генеральным директором общества "Знание" Максимом Древалем. "Абсолютно согласен", - ответил Древаль."Мы сами знаем качество этой информации. Когда появляются талантливые люди, которые профессионалы, мнению которых можно доверять, – это, конечно, дорогого стоит. Это как энциклопедия, только вживую", - добавил Путин.Древаль рассказал, что в рамках "Знания" формируется такая база знаний, которая во многом становится альтернативой Википедии. "Только с достоверными данными и с очень авторитетными людьми", - добавил он.

https://ria.ru/20220331/vikipediya-1781147658.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Одной Википедией невозможно пользоваться" – Путин отметил востребованность объективной информации Объективная, важная и глубокая информация очень востребована, одной Википедией невозможно пользоваться, считает президент РФ Владимир Путин. 2022-05-05T14:30 true PT0M31S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, wikipedia, россия, российское общество "знание", владимир путин