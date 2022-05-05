https://ria.ru/20220505/gretsiya-1787115682.html

Компартия Греции призвала отменить санкции против России из-за роста цен

Компартия Греции призвала отменить санкции против России из-за роста цен - РИА Новости, 06.05.2022

Компартия Греции призвала отменить санкции против России из-за роста цен

Компартия Греции (КПГ) считает несостоятельными инициативы правительства по борьбе с ростом цен на электроэнергию, поскольку за новые льготы населению придется... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-05T22:56

2022-05-05T22:56

2022-05-06T01:14

россия

украина

евросоюз

экономика

санкции в отношении россии

греция

кириакос мицотакис

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/02/1743921395_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_323ef4d98eafceffd03748cef43c259b.jpg

АФИНЫ, 5 мая – РИА Новости. Компартия Греции (КПГ) считает несостоятельными инициативы правительства по борьбе с ростом цен на электроэнергию, поскольку за новые льготы населению придется заплатить новыми налогами. КПГ предлагает среди прочего отменить санкции против России и намерена принять законодательные инициативы.Премьер-министр Кириакос Мицотакис в четверг объявил о новых компенсациях за огромные счета из-за роста цен на электроэнергию. Владельцам или арендаторам основного жилья вернут 60% всех дополнительных расходов за период с декабря по май, предел этой компенсации составит 600 евро и коснется всех граждан с годовым доходом до 45 тысяч евро, в мае и июне любое увеличение потребления сверх 300 кВтч будет покрыто субсидией на 50%, дополнительный доход энергокомпаний от роста цен будет облагаться специальным сбором в размере 90%, а с июля запускает будет запрещена привязка счетов за электроэнергию к мировым ценам на газ."Новые правительственные меры в связи с дороговизной энергии, по сути, превращают чудовищные счета за электроэнергию в новые дополнительные налоги и сокращения (доходов) для населения, поскольку любые льготы по счетам за электроэнергию будут оплачиваться из государственного бюджета, то есть народными домохозяйствами", - говорится в заявлении пресс-службы КПГ."Таким образом, люди, либо как "потребители", либо как "налогоплательщики", будут продолжать проклинать за прибыль энергетические компании, судовладельцев, которые транспортируют американский газ, а также субсидировать огромными количеством денег производство дорогой электроэнергии из сжиженного природного газа и возобновляемых источников энергии", - считает КПГ.По ее мнению, заявленная помощь в конечном итоге будет далека от потребностей людей, тем более что сам премьер-министр признал, что цены на энергоносители будут продолжать расти.КПГ считает, что к дороговизне энергии задолго до конфликта на Украине привела политика "зеленого перехода" ЕС.Компартия повторила свои предложения по борьбе с энергетическим кризисом."Эти предложения сосредоточены на немедленном и полном открытии электростанций на лигните (буром угле), на отмене так называемого "европейского налога за двуокись углерода", который искусственно делает дороже производство энергии на буром угле, на отмене корректирующих счетов за свет, акцизных сборов и биржи электроэнергии, на отмене санкций против России, которые взвинчивают цены на газ. В этом направлении КПГ предпримет незамедлительные законодательные инициативы", - говорится в заявлении компартии.

https://ria.ru/20220424/sanktsii-1785088356.html

https://ria.ru/20220505/sanktsii-1787086959.html

россия

украина

греция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, украина, евросоюз, экономика, санкции в отношении россии, греция, кириакос мицотакис