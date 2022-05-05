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Оснований для введения в России военного положения нет, заявил депутат ГД
Оснований для введения в России военного положения нет, заявил депутат ГД - РИА Новости, 05.05.2022
Оснований для введения в России военного положения нет, заявил депутат ГД
Информация о том, что в России может быть введено военное положение, не соответствует реальности, сценарии этих сообщений написаны "за океаном", в то время как... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T09:40
2022-05-05T09:40
2022-05-05T09:40
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Информация о том, что в России может быть введено военное положение, не соответствует реальности, сценарии этих сообщений написаны "за океаном", в то время как ВС РФ продолжают проведение спецоперации на Украине, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чушью и неправдой сообщения о том, что 9 мая в России может быть объявлена мобилизация."(Оснований для введения военного положения в РФ) нет. Вооруженные силы РФ проводят специальную военную операцию, она идет в соответствии с планами. Сейчас приступили ко второму этапу спецоперации", - подчеркнул парламентарий.Политик добавил, что появляющаяся информация о введении военного положения в стране не соответствует действительности, а сообщения об этом являются провокацией."Мне кажется, это полнейшая чушь, какая-то провокация темных сил, которые используют любые возможности, чтобы очернить РФ, посеять рознь", - отметил он.По словам Красова, "сценарии" этих сообщений "пишутся за океаном" - "актеры со временем меняются, но установка остается та же: демонизировать и очернить Россию".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220504/slukhi-1786785066.html
https://ria.ru/20220430/posledstviya-1786372375.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, госдума рф, владимир путин, украина, донбасс, андрей красов, дмитрий песков
Оснований для введения в России военного положения нет, заявил депутат ГД
Депутат Госдумы Красов назвал информацию о введении в России военного положения ложной
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Информация о том, что в России может быть введено военное положение, не соответствует реальности, сценарии этих сообщений написаны "за океаном", в то время как ВС РФ продолжают проведение спецоперации на Украине, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.
Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ
Дмитрий Песков назвал чушью и неправдой сообщения о том, что 9 мая в России может быть объявлена мобилизация.
"(Оснований для введения военного положения в РФ) нет. Вооруженные силы РФ проводят специальную военную операцию, она идет в соответствии с планами. Сейчас приступили ко второму этапу спецоперации", - подчеркнул парламентарий.
Политик добавил, что появляющаяся информация о введении военного положения в стране не соответствует действительности, а сообщения об этом являются провокацией.
"Мне кажется, это полнейшая чушь, какая-то провокация темных сил, которые используют любые возможности, чтобы очернить РФ, посеять рознь", - отметил он.
По словам Красова, "сценарии" этих сообщений "пишутся за океаном" - "актеры со временем меняются, но установка остается та же: демонизировать и очернить Россию".
Россия начала военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.