https://ria.ru/20220505/google-1786988318.html
Google оспорил решение ФАС о непрозрачности правил блокировок на YouTube
Google оспорил решение ФАС о непрозрачности правил блокировок на YouTube - РИА Новости, 05.05.2022
Google оспорил решение ФАС о непрозрачности правил блокировок на YouTube
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление американской Google LLC, оспаривающей решение ФАС России, которая признала компанию нарушителем... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T13:28
2022-05-05T13:28
2022-05-05T13:33
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
google
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление американской Google LLC, оспаривающей решение ФАС России, которая признала компанию нарушителем антимонопольного законодательства из-за непрозрачных правил блокировок на YouTube, следует из информации в картотеке арбитражных дел и подтвердил РИА Новости адвокат Дмитрий Магоня, представляющий интересы Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ).Заявление Google поступило в суд 29 апреля и к производству пока не принято.ФАС России рассматривала обращение РОЦИТ по поводу блокировок российских YouTube-каналов и 10 февраля сообщила, что "правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов и обращения контента пользователей на YouTube являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми". Как отмечалось в сообщении, "это приводит к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий".По мнению ФАС России, такое поведение ущемляет интересы пользователей, а также ограничивает конкуренцию на смежных рынках. Ведомство сообщало, что "размер штрафа для компании будет определен в ходе административного расследования".Комментируя решение ФАС, Магоня ранее заявил РИА Новости, что "дело стало первым в мировой практике антимонопольным разбирательством на рынке видеохостингов" и "ФАС приняла прецедентное решение, которое может привести к изменению правил игры в глобальном масштабе".По его словам, злоупотребление выразилось в установлении в пользовательском соглашении условий, позволяющих Google без наличия правовых или иных оснований блокировать и удалять аккаунты и контент пользователей, в том числе без предупреждения и возможности установить причину блокировки.В РОЦИТ тогда заявляли, что решение ФАС позволит восстановить баланс интересов пользователей и владельца сервиса в России и за рубежом, а также предостережет Google и других владельцев цифровых платформ от использования рыночной власти против пользователей.
https://ria.ru/20220504/rkn-1786882527.html
https://ria.ru/20220417/blokirovka-1783934139.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), google, youtube, в мире
13:28 05.05.2022 (обновлено: 13:33 05.05.2022)
Google оспорил решение ФАС о непрозрачности правил блокировок на YouTube
Компания Google оспорила решение ФАС России о непрозрачности правил блокировок на YouTube
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление американской Google LLC, оспаривающей решение ФАС России, которая признала компанию нарушителем антимонопольного законодательства из-за непрозрачных правил блокировок на YouTube, следует из информации в картотеке арбитражных дел и подтвердил РИА Новости адвокат Дмитрий Магоня, представляющий интересы Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ).
Заявление Google поступило в суд 29 апреля и к производству пока не принято.
ФАС России рассматривала обращение РОЦИТ по поводу блокировок российских YouTube-каналов и 10 февраля сообщила, что "правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов и обращения контента пользователей на YouTube являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми". Как отмечалось в сообщении, "это приводит к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий".
По мнению ФАС России, такое поведение ущемляет интересы пользователей, а также ограничивает конкуренцию на смежных рынках. Ведомство сообщало, что "размер штрафа для компании будет определен в ходе административного расследования".
Комментируя решение ФАС, Магоня ранее заявил РИА Новости, что "дело стало первым в мировой практике антимонопольным разбирательством на рынке видеохостингов" и "ФАС
приняла прецедентное решение, которое может привести к изменению правил игры в глобальном масштабе".
По его словам, злоупотребление выразилось в установлении в пользовательском соглашении условий, позволяющих Google
без наличия правовых или иных оснований блокировать и удалять аккаунты и контент пользователей, в том числе без предупреждения и возможности установить причину блокировки.
В РОЦИТ тогда заявляли, что решение ФАС позволит восстановить баланс интересов пользователей и владельца сервиса в России
и за рубежом, а также предостережет Google и других владельцев цифровых платформ от использования рыночной власти против пользователей.