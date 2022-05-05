https://ria.ru/20220505/google-1786988318.html

Google оспорил решение ФАС о непрозрачности правил блокировок на YouTube

Google оспорил решение ФАС о непрозрачности правил блокировок на YouTube - РИА Новости, 05.05.2022

Google оспорил решение ФАС о непрозрачности правил блокировок на YouTube

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление американской Google LLC, оспаривающей решение ФАС России, которая признала компанию нарушителем... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T13:28

2022-05-05T13:28

2022-05-05T13:33

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление американской Google LLC, оспаривающей решение ФАС России, которая признала компанию нарушителем антимонопольного законодательства из-за непрозрачных правил блокировок на YouTube, следует из информации в картотеке арбитражных дел и подтвердил РИА Новости адвокат Дмитрий Магоня, представляющий интересы Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ).Заявление Google поступило в суд 29 апреля и к производству пока не принято.ФАС России рассматривала обращение РОЦИТ по поводу блокировок российских YouTube-каналов и 10 февраля сообщила, что "правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов и обращения контента пользователей на YouTube являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми". Как отмечалось в сообщении, "это приводит к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий".По мнению ФАС России, такое поведение ущемляет интересы пользователей, а также ограничивает конкуренцию на смежных рынках. Ведомство сообщало, что "размер штрафа для компании будет определен в ходе административного расследования".Комментируя решение ФАС, Магоня ранее заявил РИА Новости, что "дело стало первым в мировой практике антимонопольным разбирательством на рынке видеохостингов" и "ФАС приняла прецедентное решение, которое может привести к изменению правил игры в глобальном масштабе".По его словам, злоупотребление выразилось в установлении в пользовательском соглашении условий, позволяющих Google без наличия правовых или иных оснований блокировать и удалять аккаунты и контент пользователей, в том числе без предупреждения и возможности установить причину блокировки.В РОЦИТ тогда заявляли, что решение ФАС позволит восстановить баланс интересов пользователей и владельца сервиса в России и за рубежом, а также предостережет Google и других владельцев цифровых платформ от использования рыночной власти против пользователей.

https://ria.ru/20220504/rkn-1786882527.html

https://ria.ru/20220417/blokirovka-1783934139.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), google, youtube, в мире