https://ria.ru/20220505/gaz-1787010779.html

В Сербии заявили о пользе снижения зависимости от одного поставщика газа

В Сербии заявили о пользе снижения зависимости от одного поставщика газа - РИА Новости, 05.05.2022

В Сербии заявили о пользе снижения зависимости от одного поставщика газа

Снижение зависимости Сербии от единственного поставщика газа - России - является необходимым путем к энергобезопасности страны, заявила вице-премьер и министр... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T14:55

2022-05-05T14:55

2022-05-05T14:55

экономика

александр вучич

сербия

россия

евросоюз

газпром

санкции в отношении россии

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БЕЛГРАД, 5 мая – РИА Новости. Снижение зависимости Сербии от единственного поставщика газа - России - является необходимым путем к энергобезопасности страны, заявила вице-премьер и министр горного дела и энергетики Зорана Михайлович.Глава минэнерго Сербии в четверг приняла участие во встрече министров "Юго-Восточный энергетический переход - региональное сотрудничество по энергобезопасности, диверсификации и транзиции" в Софии. Наряду с Болгарией и Сербией участвовали Румыния, Северная Македония, Греция, Турция, Азербайджан и Украина, а также представители Еврокомиссии."Сегодня у нас была первая рабочая группа, в которую входят все государства-партнеры, которые хотят снизить зависимость от одного поставщика, в нашем случае это зависимость от РФ. Если бы мы ранее работали на диверсификации не только путей поставок, но и поставщиков, все бы было легче, но вся Европа расслабилась", - цитирует минэнерго Сербии Михайлович."Настал последний момент, чтобы сделать все возможное, чтобы у нас было больше поставщиков, чтобы мы были в безопасности. Увеличение энергобезопасности и диверсификация во многих странах Европы должны были произойти ранее, а не так, чтобы мы дождались кризиса и поняли, насколько плохо зависеть от одного поставщика, кто бы он ни был", - подчеркнула сербский вице-премьер.Президент Сербии Александр Вучич в четверг выразил сомнение в том, что в скором времени возможна диверсификации поставок газа и нефти в страну из альтернативных России источников.По его словам, Германия зависит на 55% от российского газа, а Сербия - на 100%, как и многие другие страны. Вучич также сообщил о необходимости увеличить существующее подземное хранилище газа "Банатски-Двор" до 1 миллиарда кубометров и построить новое нефтехранилище.Вучич ранее заявил, что Сербия готова в будущем закупать большие объемы сжиженного природного газа (СПГ) из терминала в Греции, церемония в честь начала строительства которого состоялась 3 мая в порту Александруполис на севере Греции в присутствии лидеров балканских стран и ЕС. Строительство плавучей станции хранения и регазификации сжиженного природного газа (FSRU) рассматривается как проект, ведущий к снижению зависимости ЕС от российского газа.Вице-премьер Сербии, министр горного дела и энергетики Михайлович 3 мая призвала граждан и организации экономить энергию и диверсифицировать источники поставки газа на фоне начала строительства СПГ-терминала в Греции.Она напомнила, что в следующем году ожидается завершение строительства соединительного газопровода Ниш-Димитровград с Болгарией, который позволит Сербии получать СПГ из Греции или природный газ из Азербайджана, а также "есть план связать газотранспортную систему с Северной Македонией и Румынией".Михайлович ранее заявила, что приостановка поставок газа из России в Болгарию и Польшу не влияет на Сербию, после того, как "Газпром" приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с отказом перейти на новую схему оплаты.Нынешний договор Србиягаза с "Газпромом" на поставки 6 миллионов кубометров газа в сутки из России в Сербию по 270 долларов за тысячу кубометров истекает 31 мая. Власти Сербии сообщали, что следующий контракт с российской стороной планируют подписать на 10 лет.

https://ria.ru/20220505/energonositeli-1786981142.html

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экономика, александр вучич, сербия, россия, евросоюз, газпром, санкции в отношении россии