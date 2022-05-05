https://ria.ru/20220505/gaz-1787001521.html

Минэнерго предложило разрешить пользователям недр Арктики экспорт СПГ

Минэнерго предложило разрешить пользователям недр Арктики экспорт СПГ - РИА Новости, 05.05.2022

Минэнерго предложило разрешить пользователям недр Арктики экспорт СПГ

Минэнерго РФ предлагает разрешить экспорт сжиженного природного газа (СПГ) пользователям недр арктической части Красноярского края, Ненецкого и Ямало-Ненецкого... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T14:23

2022-05-05T14:23

2022-05-05T15:32

экономика

красноярский край

россия

арктика

природный газ

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Минэнерго РФ предлагает разрешить экспорт сжиженного природного газа (СПГ) пользователям недр арктической части Красноярского края, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, следует из законопроекта, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов."Законопроектом предусмотрено предоставление исключительного права на экспорт СПГ пользователям участков недр на суше, полностью или частично расположенных севернее 67 градуса северной широты, в части газа природного в сжиженном состоянии, производимого из газа природного и (или) попутного нефтяного газа, добываемого на указанных участках недр", - говорится в документе.Отмечается, что речь идет арктических месторождениях газа в Красноярском крае, Ненецком, Ямало-Ненецком автономном округе. Они значительно удалены от Единой системы газоснабжения (ЕСГ), в связи с чем монетизация газа с указанных месторождений экономически целесообразна только за счет производства СПГ.При этом доля государства в уставном капитале таких недропользователей должна быть более 50%, следует из документа. Таким образом, фактически расширяется территориальный признак проектов, с которых может экспортироваться СПГ, но не субъектный. "Указанная мера, в условиях сохранения существующего субъектного состава недропользователей, которым предусматривается предоставление права экспорта СПГ, позволит монетизировать крупные запасы газа", - сообщается в проекте.Также законопроект должен вывести из-под действия закона "Об экспорте газа" операции по бункеровке судов в части СПГ, вывозимого из России морскими судами в качестве припасов. Это должно стимулировать использование СПГ как бункерного топлива, считают авторы проекта. Плановый срок принятия закона - декабрь 2022 года.Сейчас правом на экспорт СПГ в России обладает "Газпром" (у которого монополия на экспорт трубопроводного газа), а также компании с госучастием более 50%, реализующие проекты по сжижению природного газа с морских месторождений или с месторождений в рамках СРП. Кроме того, "Новатэк" экспортирует СПГ на основе права пользователя участка недр, лицензия на который была выдана до 1 января 2013 года и предусматривала производство сжиженного природного газа.Всего, по распоряжению правительства от 2014 года, правом на экспорт СПГ обладают "Газпром", "Газпром экспорт", "Газпром газонефтепродукт холдинг", "Роснефть" и "дочки" "Новатэка": "Ямал СПГ", "Арктик СПГ 1", "Арктик СПГ 2" и "Арктик СПГ 3".

https://radiosputnik.ria.ru/20220416/spg-1783874477.html

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экономика, красноярский край, россия, арктика, природный газ