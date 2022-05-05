https://ria.ru/20220505/gaz-1786906466.html

Европа не готова к запрету на поставку российского газа, заявил глава OMV

Европа не готова к запрету на поставку российского газа, заявил глава OMV - РИА Новости, 05.05.2022

Европа не готова к запрету на поставку российского газа, заявил глава OMV

Европа не готова к запрету на поставку газа из России, прекращение поставок сказалось бы на промышленности и экономике, заявил глава компании OMV Альфред Штерн. РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T07:24

2022-05-05T07:24

2022-05-05T13:05

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ВЕНА, 5 мая — РИА Новости. Европа не готова к запрету на поставку газа из России, прекращение поставок сказалось бы на промышленности и экономике, заявил глава компании OMV Альфред Штерн."Я не думаю, что сегодня мы готовы к эмбарго. Если только мы не готовы принять последствия. Потому что нужно четко понимать одну вещь: наше газоснабжение обеспечивается не за счет собственной добычи в Европе, а за счет поставок из России. Мы создали целевую группу по газу, чтобы проверить, какой вклад можем внести в поставки", — заявил Штерн газете Kurier.По словам главы OMV, прекращение поставок означало бы масштабные последствия для промышленности и экономики. "Конечно, существует закон об управлении энергоносителями, который обеспечит домохозяйства теплом. Домашние хозяйства потребляют в среднем около 20% газа в год, около 35% нам необходимо для производства энергии и около 40% — для промышленности. Но сейчас дело не в этом, дело в том, что мы хотим сохранить нашу экономическую активность. И это уже не будет возможно в полной мере", — сказал Штерн.Он отметил, что сейчас компания работает над предложением по способам оплаты газа из России, соответствующим требованиям санкций, OMV "на верном пути, но пока не у цели".

https://ria.ru/20220502/resursy-1786461336.html

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