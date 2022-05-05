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Европа не готова к запрету на поставку российского газа, заявил глава OMV
Европа не готова к запрету на поставку российского газа, заявил глава OMV - РИА Новости, 05.05.2022
Европа не готова к запрету на поставку российского газа, заявил глава OMV
Европа не готова к запрету на поставку газа из России, прекращение поставок сказалось бы на промышленности и экономике, заявил глава компании OMV Альфред Штерн. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T07:24
2022-05-05T07:24
2022-05-05T13:05
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ВЕНА, 5 мая — РИА Новости. Европа не готова к запрету на поставку газа из России, прекращение поставок сказалось бы на промышленности и экономике, заявил глава компании OMV Альфред Штерн."Я не думаю, что сегодня мы готовы к эмбарго. Если только мы не готовы принять последствия. Потому что нужно четко понимать одну вещь: наше газоснабжение обеспечивается не за счет собственной добычи в Европе, а за счет поставок из России. Мы создали целевую группу по газу, чтобы проверить, какой вклад можем внести в поставки", — заявил Штерн газете Kurier.По словам главы OMV, прекращение поставок означало бы масштабные последствия для промышленности и экономики. "Конечно, существует закон об управлении энергоносителями, который обеспечит домохозяйства теплом. Домашние хозяйства потребляют в среднем около 20% газа в год, около 35% нам необходимо для производства энергии и около 40% — для промышленности. Но сейчас дело не в этом, дело в том, что мы хотим сохранить нашу экономическую активность. И это уже не будет возможно в полной мере", — сказал Штерн.Он отметил, что сейчас компания работает над предложением по способам оплаты газа из России, соответствующим требованиям санкций, OMV "на верном пути, но пока не у цели".
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экономика, в мире, природный газ, omv, россия, европа, альфред штерн, вена
07:24 05.05.2022 (обновлено: 13:05 05.05.2022)
Европа не готова к запрету на поставку российского газа, заявил глава OMV
Глава компании OMV: Европа не готова к запрету на поставку газа из России