12:44 05.05.2022 (обновлено: 13:05 05.05.2022)
Верховный суд Татарстана продлил арест Галявиева
Верховный суд Татарстана продлил арест Галявиева, обвиняемого в массовом убийстве
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкИльназ Галявиев, устроивший 11 мая 2021 года стрельбу в казанской гимназии №175 и обвиняемый в убийстве 9 человек, в зале Верховного суда Татарстана
КАЗАНЬ, 5 мая – РИА Новости. Верховный суд Татарстана продлил срок содержания под стражей обвиняемому в убийстве девяти человек в казанской гимназии №175 Ильназу Галявиеву еще на три месяца – до 11 августа, передает корреспондент РИА Новости.
Срок ареста Галявиева истекал 11 мая – ровно через год после преступления. "Продлить срок содержания под стражей Галявиева… до 11 августа", - сказал судья. Как уточнил в ходе судебного заседания представитель следствия, в настоящее время обвиняемый и его защитник знакомятся с материалами уголовного дела, из 310 томов они прочитали 24 тома. Галявиев не возражал против продления меры пресечения.
Окончательное обвинение Галявиеву было предъявлено по четырем статьям УК РФ, ему вменяются убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, общеопасным способом, покушение на убийство, изготовление взрывного устройства, умышленное повреждение имущества. В соответствии с заключением комплексной психолого-психиатрической экспертизы Галявиев признан вменяемым и подлежащим уголовной ответственности. По версии следствия, он устроил массовое убийство в казанской гимназии, подражая представителям "одной из деструктивных интернет-субкультур".
В Казани 11 мая 2021 года произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Юноше грозит пожизненное лишение свободы.