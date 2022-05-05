https://ria.ru/20220505/galyaviev-1786972617.html

Верховный суд Татарстана продлил арест Галявиева

Верховный суд Татарстана продлил арест Галявиева - РИА Новости, 05.05.2022

Верховный суд Татарстана продлил арест Галявиева

Верховный суд Татарстана продлил срок содержания под стражей обвиняемому в убийстве девяти человек в казанской гимназии №175 Ильназу Галявиеву еще на три месяца РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T12:44

2022-05-05T12:44

2022-05-05T13:05

стрельба в школе в казани

происшествия

ильназ галявиев

россия

казань

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КАЗАНЬ, 5 мая – РИА Новости. Верховный суд Татарстана продлил срок содержания под стражей обвиняемому в убийстве девяти человек в казанской гимназии №175 Ильназу Галявиеву еще на три месяца – до 11 августа, передает корреспондент РИА Новости.Срок ареста Галявиева истекал 11 мая – ровно через год после преступления. "Продлить срок содержания под стражей Галявиева… до 11 августа", - сказал судья. Как уточнил в ходе судебного заседания представитель следствия, в настоящее время обвиняемый и его защитник знакомятся с материалами уголовного дела, из 310 томов они прочитали 24 тома. Галявиев не возражал против продления меры пресечения.Окончательное обвинение Галявиеву было предъявлено по четырем статьям УК РФ, ему вменяются убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, общеопасным способом, покушение на убийство, изготовление взрывного устройства, умышленное повреждение имущества. В соответствии с заключением комплексной психолого-психиатрической экспертизы Галявиев признан вменяемым и подлежащим уголовной ответственности. По версии следствия, он устроил массовое убийство в казанской гимназии, подражая представителям "одной из деструктивных интернет-субкультур".В Казани 11 мая 2021 года произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Юноше грозит пожизненное лишение свободы.

https://ria.ru/20220113/kazan-1767606865.html

https://ria.ru/20220426/napadenie-1785528945.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

стрельба в школе в казани, происшествия, ильназ галявиев, россия, казань