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Верховный суд Татарстана продлил арест Галявиева - РИА Новости, 05.05.2022
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Верховный суд Татарстана продлил арест Галявиева
Верховный суд Татарстана продлил арест Галявиева - РИА Новости, 05.05.2022
Верховный суд Татарстана продлил арест Галявиева
Верховный суд Татарстана продлил срок содержания под стражей обвиняемому в убийстве девяти человек в казанской гимназии №175 Ильназу Галявиеву еще на три месяца РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T12:44
2022-05-05T13:05
стрельба в школе в казани
происшествия
ильназ галявиев
россия
казань
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КАЗАНЬ, 5 мая – РИА Новости. Верховный суд Татарстана продлил срок содержания под стражей обвиняемому в убийстве девяти человек в казанской гимназии №175 Ильназу Галявиеву еще на три месяца – до 11 августа, передает корреспондент РИА Новости.Срок ареста Галявиева истекал 11 мая – ровно через год после преступления. "Продлить срок содержания под стражей Галявиева… до 11 августа", - сказал судья. Как уточнил в ходе судебного заседания представитель следствия, в настоящее время обвиняемый и его защитник знакомятся с материалами уголовного дела, из 310 томов они прочитали 24 тома. Галявиев не возражал против продления меры пресечения.Окончательное обвинение Галявиеву было предъявлено по четырем статьям УК РФ, ему вменяются убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, общеопасным способом, покушение на убийство, изготовление взрывного устройства, умышленное повреждение имущества. В соответствии с заключением комплексной психолого-психиатрической экспертизы Галявиев признан вменяемым и подлежащим уголовной ответственности. По версии следствия, он устроил массовое убийство в казанской гимназии, подражая представителям "одной из деструктивных интернет-субкультур".В Казани 11 мая 2021 года произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Юноше грозит пожизненное лишение свободы.
https://ria.ru/20220113/kazan-1767606865.html
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стрельба в школе в казани, происшествия, ильназ галявиев, россия, казань
12:44 05.05.2022 (обновлено: 13:05 05.05.2022)
 
Верховный суд Татарстана продлил арест Галявиева

Верховный суд Татарстана продлил арест Галявиева, обвиняемого в массовом убийстве

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкИльназ Галявиев, устроивший 11 мая 2021 года стрельбу в казанской гимназии №175 и обвиняемый в убийстве 9 человек, в зале Верховного суда Татарстана
Ильназ Галявиев, устроивший 11 мая 2021 года стрельбу в казанской гимназии №175 и обвиняемый в убийстве 9 человек, в зале Верховного суда Татарстана - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 5 мая – РИА Новости. Верховный суд Татарстана продлил срок содержания под стражей обвиняемому в убийстве девяти человек в казанской гимназии №175 Ильназу Галявиеву еще на три месяца – до 11 августа, передает корреспондент РИА Новости.
Срок ареста Галявиева истекал 11 мая – ровно через год после преступления. "Продлить срок содержания под стражей Галявиева… до 11 августа", - сказал судья. Как уточнил в ходе судебного заседания представитель следствия, в настоящее время обвиняемый и его защитник знакомятся с материалами уголовного дела, из 310 томов они прочитали 24 тома. Галявиев не возражал против продления меры пресечения.
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Галявиев готовился к массовому убийству несколько месяцев, заявил Бастрыкин
Окончательное обвинение Галявиеву было предъявлено по четырем статьям УК РФ, ему вменяются убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, общеопасным способом, покушение на убийство, изготовление взрывного устройства, умышленное повреждение имущества. В соответствии с заключением комплексной психолого-психиатрической экспертизы Галявиев признан вменяемым и подлежащим уголовной ответственности. По версии следствия, он устроил массовое убийство в казанской гимназии, подражая представителям "одной из деструктивных интернет-субкультур".
В Казани 11 мая 2021 года произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Юноше грозит пожизненное лишение свободы.
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Стрельба в школе в КазаниПроисшествияИльназ ГалявиевРоссияКазань
 
 
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