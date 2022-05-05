https://ria.ru/20220505/frg-1787063347.html

Politico опубликовала "виновных" в "ошибочной" политике в отношении России

Politico опубликовала "виновных" в "ошибочной" политике в отношении России - РИА Новости, 05.05.2022

Politico опубликовала "виновных" в "ошибочной" политике в отношении России

Европейское подразделение американской газеты Politico опубликовало список из немецких политиков и предпринимателей, выступавших за сотрудничество с Москвой,... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T17:51

2022-05-05T17:51

2022-05-05T17:53

в мире

ангела меркель

герхард шредер

маттиас платцек

россия

германия

москва

siemens

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Европейское подразделение американской газеты Politico опубликовало список из немецких политиков и предпринимателей, выступавших за сотрудничество с Москвой, которые, по мнению издания, наиболее виновны в "ошибочном" подходе Германии к России и ее президенту Владимиру Путину."Германия не продала душу России в одночасье. Это был процесс, который занял годы, к моменту его завершения вся страна стала причастной к этому. Далее следует неполный список тех, кто больше всего виноват в ошибочном подходе Германии к России и ее лидеру", - пишет газета.Возглавила список экс-канцлер Германии Ангела Меркель. По мнению издания, ни один немец не несет большей ответственности за кризис на Украине, чем Меркель, ведь она была уверена, что "взаимодействие с Россией - это путь к миру". Газета также включила в список президента Германии Франк-Вальтера Штайнмаера, выступавшего за сотрудничество с Москвой в сфере энергетики. Еще одна строчка досталась экс-канцлеру Германии Герхарду Шредеру за "вечную верность" Путину.В список издания также вошли гендиректор компании Siemens Джо Кэзер, предприниматель Вольфганг Райцле, экс-глава Германо-Российского форума Маттиас Платцек, журналист Георг Рестле и философ Юрген Хабермас. Лидер крупнейшей оппозиционной партии Германии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц и премьер-министр германской федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг также заняли по строчке в списке.Как сообщает газета, за налаживание бизнес-связей с РФ свое место среди "виновных" получили Мюнхенская конференция и Восточный комитет немецкой экономики - ассоциация, которая объединяет немецкий бизнес в Восточной Европе и на постсоветском пространстве.

https://ria.ru/20220505/neft-1786922557.html

россия

германия

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в мире, ангела меркель, герхард шредер, маттиас платцек, россия, германия, москва, siemens