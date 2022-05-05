https://ria.ru/20220505/feyki-1786901169.html

Дипломат в ООН указал на фейки западных СМИ об операции на Украине

Дипломат в ООН указал на фейки западных СМИ об операции на Украине - РИА Новости, 05.05.2022

Дипломат в ООН указал на фейки западных СМИ об операции на Украине

Западные СМИ выбрали язык фейков и дезинформации при освещении специальной военной операции на Украине, заявил на заседании комитета ООН по информации... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T03:03

2022-05-05T03:03

2022-05-05T06:00

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ООН, 5 мая — РИА Новости. Западные СМИ выбрали язык фейков и дезинформации при освещении специальной военной операции на Украине, заявил на заседании комитета ООН по информации пресс-секретарь постпредства России при организации Федор Стржижовский.Некоторые западные представители перед ним, в том числе дипломаты от США, Португалии, а также Украины, обвинили Москву в распространении дезинформации о спецоперации.Дипломат подчеркнул, что искажение фактов исходит от другой стороны."Язык фейков и дезинформации выбрали как раз западные медиа. Большинство фейков разоблачаются в течение нескольких часов, но остаются в медиапространстве и успевают ввести в заблуждение большое количество потребителей информации", — добавил он.По его словам, не отстают "от своих западных покровителей "фабрики фейков" и на самой Украине".Как указал Стржижовский, помимо откровенного вранья украинских властей о боевых действиях искажается либо замалчивается информации об организуемых Россией гуманитарных коридорах."Простые люди, которым удается эвакуироваться, сообщают, что националисты и украинские власти целенаправленно не доводят никакой информации о том, как мирное население может выйти из опасных районов", — указал он.Стржижовский напомнил, что для того чтобы показать, что делают с гражданским населением ВСУ и националисты, российская делегация 6 мая проведет неофициальную встречу членов СБ "по формуле Арриа", посвященную систематическим массовым нарушениям международного гуманитарного права на Украине, а также другим военным преступлениям ВСУ и украинских формирований, выявленным во время специальной военной операции.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786881612.html

https://ria.ru/20220504/ukraina-1786663546.html

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в мире, россия, украина, сша, вооруженные силы украины, оон, федор стржижовский