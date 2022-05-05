https://ria.ru/20220505/evro-1786899506.html

Евро упал до 70,44 рубля, доллар — до 66,3 рубля

Евро упал до 70,44 рубля, доллар — до 66,3 рубля - РИА Новости, 05.05.2022

Евро упал до 70,44 рубля, доллар — до 66,3 рубля

Курс евро во время торгов падал ниже отметки в 70 рублей, обновив минимум с февраля 2020 года. Об этом следует из информации Московской биржи. РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T01:55

2022-05-05T01:55

2022-05-05T01:55

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

сша

евросоюз

рубль

доллар

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Курс евро во время торгов падал ниже отметки в 70 рублей, обновив минимум с февраля 2020 года. Об этом следует из информации Московской биржи.Валюта стран ЕС опускалась до 69,8 рубля во время торгов, расчетами "завтра" по их итогам цена на эту денежную единицу достигла 70,44 рубля.Доллар также закончил торги падением, стоимость американской валюты к закрытию торгов стала 66,30 рубля.Мировые цены на нефть, напротив, растут из-за возможных планов Европейского союза ввести эмбарго на российские энергоресурсы. Баррель марки Brent дорожает до 106,12 доллара, WTI — до 103,67 доллара.По мнению аналитиков, укрепление национальной валюты России может продолжиться при всплеске торгов между майскими праздниками.Свободное падениеВероятное ужесточение санкций против Москвы со стороны ЕС может оказать негативное давление на евро, считает издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.Подчеркивается, что европейская валюта стала слабее торговаться к доллару, достигнув наименьшего показателя к нему с 2017 года.По мнению аналитиков немецкого Bayern Landesbank, доллар продолжит укрепляться, в случае увеличения процентной ставки в США.В итоге накануне Федеральная резервная система действительно приняла соответствующее решение. Регулятор повысил ставку на 50 базисных пунктов с уровня 0,25-0,5 процента до 0,75-1 процента годовых.DWN также добавляет, что Европа пострадает от экономических последствий украинского кризиса сильнее, чем США. А по оценке главного экономиста VP Bank Томаса Гитцеля, евро не может выиграть даже от трех повышений процентных ставок, запланированных Европейским ЦБ в этом году.Ослабление возможноПосле майских праздников отечественная валюта может ослабеть до 80-82 рублей, признает инвестиционный стратег “БКС Мир инвестиций” Александр Бахтин в беседе с агентством "Прайм".По его мнению, с этим будет связано снижение ставки Банком России и ее повышение в США.Причем экономист напомнил, что чрезмерное усиление позиций рубля не совсем выгодно, также как и сильное падение.“Излишнее укрепление рубля — ниже, чем до 72 за доллар — чревато проблемами с наполнением бюджета, в то же время ослабление курса до 85-90 и более — уже негативно с точки зрения усиления инфляционного давления”, — пояснил Бахтин.

https://ria.ru/20220504/ekonomika-1785787537.html

https://ria.ru/20220430/evropa-1786343566.html

https://ria.ru/20220504/rubl-1786599470.html

https://ria.ru/20220429/kurs-1786051582.html

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экономика, россия, сша, евросоюз, рубль, доллар