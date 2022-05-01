https://ria.ru/20220501/padenie-1786412022.html

СМИ: евро оказался в "свободном падении"

СМИ: евро оказался в "свободном падении" - РИА Новости, 01.05.2022

СМИ: евро оказался в "свободном падении"

Неопределенность, связанная с возможным ужесточением антироссийских санкций и их влиянием на экономику Европы, может оказать еще большее давление на евро,... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T05:40

2022-05-01T05:40

2022-05-01T16:15

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Неопределенность, связанная с возможным ужесточением антироссийских санкций и их влиянием на экономику Европы, может оказать еще большее давление на евро, который уже находится в плохом положении, говорится в материале Deutsche Wirtschafts Nachrichten.Как отмечает издание, европейская валюта сейчас находится в "свободном падении", а ее курс к американскому доллару достигал самого низкого показателя с 2017 года.По мнению аналитиков немецкого Bayern Landesbank, доллар продолжит укрепляться, так как Федеральная резервная система США планирует повышать процентную ставку для борьбы с высокой инфляцией.При этом неопределенность, связанная с возможным ужесточением санкций в отношении России и их влиянием на европейскую экономику, может продолжать оказывать давление на евро. Как считают многие эксперты, Европа пострадает от экономических последствий украинского кризиса сильнее, чем США, указывает DWN.Кроме того, по мнению главного экономиста VP Bank Томаса Гитцеля, евро не может выиграть от трех повышений процентных ставок в текущем году, запланированных Европейским ЦБ. "На валютных рынках большие опасения, что более сильное замедление экономического роста в еврозоне — или даже рецессия — все еще может поколебать запланированный курс ужесточения", — отметил он. Как заявил Гитцель, рецессия, высокая инфляция и неспособность или нежелание ЕЦБ действовать будут "самым кошмарным сценарием".При этом индикаторы потребительских настроений также практически не влияли на курс евро, констатирует издание. По данным исследовательской компании GfK, после повторного ухудшения этот индикатор в Германии достиг рекордно низкой отметки. "Надежды на рост в результате ослабления ограничений, введенных из-за пандемии, окончательно рухнули", — указал эксперт по потребительским товарам GfK Рольф Бюркль.Ранее бывший главный экономист Deutsche Bank Томас Майер заявил, что нестабильность евро может подтолкнуть граждан искать альтернативу официальной валюте. По его мнению, Евросоюз ожидает длительная инфляция, которая может "убить евро".

https://ria.ru/20220428/evro-1785864841.html

https://ria.ru/20220501/krakh-1786408652.html

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в мире, европа, сша, россия, центральный банк рф (цб рф), европейский центральный банк