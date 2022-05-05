ЕС не пригласил Россию на конференцию доноров Сирии, сообщил источник
ЕС не пригласил Россию на конференцию доноров Сирии, сообщил источник
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БРЮССЕЛЬ, 5 мая - РИА Новости. Европейский союз не стал приглашать Россию на ежегодную конференцию доноров Сирии "Брюссель-6", которая пройдет 9-10 мая в бельгийской столице, сообщил журналистам высокопоставленный европейский источник.
"В ЕС решили не приглашать Россию на эту встречу по очевидным причинам, в таких условиях ООН решила не выступать в качестве сопредседателя. Мы с пониманием к этому относимся, поскольку знаем, как работает ООН, и роль, которую играет Россия в Совбезе", - сказал европейский представитель. По его словам, решение не приглашать Россию "отражает реальность" после событий на Украине.
В то же время европейский представитель отметил, что в конференции примет участие спецпредставитель генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен. Кроме того, ряд агентств ООН будут представлены на высшем уровне. "Министерская часть конференции состоится 10 мая. Ее политическая задача - обеспечить поддержку спецпредставителя ООН по Сирии в его усилиях по реализации политического урегулирования, которого по-прежнему нет. Другая цель - это сбор финансовой помощи международных доноров для Сирии, причем как для сирийцев на территории Сирии, так и для беженцев в соседних с ней странах", - добавил он.
Предыдущая конференция по Сирии "Брюссель-5" прошла в конце марта прошлого года. Традиционно она проходит без участия представителей действующих сирийских властей, с которыми ЕС прервал отношения. В прошлом году участники конференции пообещали выделить 5,3 миллиарда евро в виде грантов и 5,9 миллиарда - в виде льготных кредитов для помощи сирийским беженцам в 2021-2022 году.
Дамаск заявил, что не принимает проведение конференции по Сирии в Брюсселе без участия делегации от сирийского правительства, а выбранный формат нарушает основы устава ООН. Совет Европейского союза ранее ввел санкции против правительства Сирии, срок действия которых продлевается ежегодно. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель неоднократно заявлял, что ЕС не отменит санкции против Сирии и не будет помогать восстановлению, пока там не начнется транзит власти. В то же время ЕС утверждает, что санкции не мешают ему оставаться главным донором Сирии. В частности, ЕС оказывает помощь сирийским беженцам в соседних с Сирией государствах.
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