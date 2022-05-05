https://ria.ru/20220505/es-1787087215.html

СМИ: Ряд стран ЕС попросили изменить новый пакет санкций против России

СМИ: Ряд стран ЕС попросили изменить новый пакет санкций против России - РИА Новости, 05.05.2022

СМИ: Ряд стран ЕС попросили изменить новый пакет санкций против России

Германия и ряд других стран Евросоюза просят внести изменения в подготовленный Еврокомиссией проект шестого пакета санкций против России, сообщает агентство DPA РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T20:37

2022-05-05T20:37

2022-05-05T20:43

владимир путин

россия

германия

берлин (город)

еврокомиссия

евросоюз

сбербанк россии

санкции в отношении россии

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БЕРЛИН, 5 мая - РИА Новости. Германия и ряд других стран Евросоюза просят внести изменения в подготовленный Еврокомиссией проект шестого пакета санкций против России, сообщает агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники.Так, Берлин просит, помимо прочего, ужесточить меры в отношении Сбербанка, а также ограничить сотрудничество с Россией в сфере мирного атома.Предложенный ЕК пакет предполагает отключение Сбербанка от Swift. Какие более жесткие меры предлагает Берлин, агентство не уточняет, но отмечает, что ЕК не планирует запрещать бизнес со Сбербанком и заморозку активов российского банка.Кроме того, продолжаются споры по теме эмбарго на нефть. Венгрия и Словакия считают предложенные им исключения по этому вопросу недостаточными (возможность импорта нефти РФ в течение 20 месяцев, а не 6 месяцев, как остальным странам ЕС), а Чехия и Болгария хотят для себя таких же исключений. Также опасения по эмбарго на нефть высказывают Кипр, Мальта и Греция, поскольку считают, что их судоходные компании пострадают от этой меры.Также Нидерланды и Германия просят исчерпывающего обоснования для запрета российских вещателей "Россия 24", "РТР Планета" и "ТВ-Центр". Чтобы ЕС нельзя было упрекнуть в том, что речь идет об ограничении свободы слова, "должно быть ясно, что эти вещатели являются пропагандистскими каналами", пишет агентство.Как заявил ранее представитель российской делегации, участвовавшей в 49-й сессии Совета ООН по правам человека, Ярослав Еремин, страны Запада используют двойные стандарты в вопросах обеспечения права на доступ к информации, а некоторые из них объявили "крестовый поход" на российские СМИ. По его словам, против России развязана масштабная информационная война. Говоря о спецоперации на Украине, Еремин заявил, что разрушенные украинскими вооруженными силами и националистическими формированиями объекты западные СМИ выдают за последствия российской военной операции, тиражируя фейки о якобы неизбирательных бомбардировках украинских городов.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.

https://ria.ru/20220505/srednevekove-1787067470.html

https://ria.ru/20220505/ukraina-1787037447.html

россия

германия

берлин (город)

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владимир путин, россия, германия, берлин (город), еврокомиссия, евросоюз, сбербанк россии, санкции в отношении россии