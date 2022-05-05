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ЕС окажет Украине дополнительную гуманитарную помощь на 200 миллионов евро - РИА Новости, 05.05.2022
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ЕС окажет Украине дополнительную гуманитарную помощь на 200 миллионов евро
ЕС окажет Украине дополнительную гуманитарную помощь на 200 миллионов евро - РИА Новости, 05.05.2022
ЕС окажет Украине дополнительную гуманитарную помощь на 200 миллионов евро
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС дополнительно профинансирует гуманитарную помощь Украине на 200 миллионов евро. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T14:14
2022-05-05T14:22
в мире
владимир путин
сергей лавров
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БРЮССЕЛЬ, 5 мая – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС дополнительно профинансирует гуманитарную помощь Украине на 200 миллионов евро.Глава ЕК в четверг принимает участие в Варшавской международной конференции доноров Украины."Рада объявить о дополнительной гуманитарной помощи Украине от ЕС на 200 миллионов евро. Этой мерой мы говорим украинскому народу: ваша борьба – это наша борьба. Мы с вами", - заявила фон дер Ляйен.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
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в мире, владимир путин, сергей лавров, украина, россия, донбасс, евросоюз, еврокомиссия
14:14 05.05.2022 (обновлено: 14:22 05.05.2022)
 
ЕС окажет Украине дополнительную гуманитарную помощь на 200 миллионов евро

Урсула фон дер Ляйен: ЕС окажет Украине дополнительную гумпомощь на 200 миллионов евро

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 5 мая – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС дополнительно профинансирует гуманитарную помощь Украине на 200 миллионов евро.
Глава ЕК в четверг принимает участие в Варшавской международной конференции доноров Украины.
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
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"Рада объявить о дополнительной гуманитарной помощи Украине от ЕС на 200 миллионов евро. Этой мерой мы говорим украинскому народу: ваша борьба – это наша борьба. Мы с вами", - заявила фон дер Ляйен.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
 
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