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В Эрмитаже рассказали о возвращении из Франции коллекции Морозовых - РИА Новости, 05.05.2022
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Культура
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В Эрмитаже рассказали о возвращении из Франции коллекции Морозовых
В Эрмитаже рассказали о возвращении из Франции коллекции Морозовых - РИА Новости, 05.05.2022
В Эрмитаже рассказали о возвращении из Франции коллекции Морозовых
Государственный Эрмитаж рассказал о возвращении из Франции экспонатов из коллекции братьев Морозовых. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T13:20
2022-05-05T13:20
культура
новости культуры
михаил пиотровский
ольга любимова
париж
россия
государственный эрмитаж
третьяковская галерея
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая — РИА Новости. Государственный Эрмитаж рассказал о возвращении из Франции экспонатов из коллекции братьев Морозовых.По словам генерального директора музея Михаила Пиотровского, первое реставрационное обследование показало, что "состояние сохранности экспонатов – хорошее". "Выставка в Париже стала яркой демонстрацией исторической роли русского коллекционирования и русского искусства в начале XX века. События вокруг нее показали действенность системы гарантий и иммунитетов, разработанных российскими музеями в течение последних десятилетий", — говорит Пиотровский.Выставка "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства", организованная в партнерстве с Эрмитажем, Пушкинским музеем и Третьяковской галереей, была открыта в фонде Louis Vuitton в Париже с сентября прошлого года до апреля этого года. В состав экспозиции вошли шедевры изобразительного искусства конца XIX – начала XX века, созданные французскими и российскими живописцами. Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что коллекция Морозовых вернулась в Россию. По ее словам, на выставке в Париже были показаны 67 работ из фондов ГМИИ имени Пушкина, 65 – из Эрмитажа, 33 произведения из Третьяковской галереи и два – из Русского музея.Выставку, несмотря на ограничения, связанные с COVID-19, посетили более одного миллиона человек.
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новости культуры, михаил пиотровский, ольга любимова, париж, россия, государственный эрмитаж, третьяковская галерея, louis vuitton, эрмитаж (музей), выставки, музеи, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, русский музей
13:20 05.05.2022
 
В Эрмитаже рассказали о возвращении из Франции коллекции Морозовых

В Эрмитаже рассказали о состоянии возвращеных из Франции вещей из коллекции Морозовых

© Музеи РоссииГосударственный Эрмитаж. Зимний дворец
Государственный Эрмитаж. Зимний дворец
© Музеи России
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая — РИА Новости. Государственный Эрмитаж рассказал о возвращении из Франции экспонатов из коллекции братьев Морозовых.

"Эрмитаж благодарен всем государственным и негосударственным структурам, обеспечившим слаженную работу по завершении выставки в сложнейших условиях", — говорится в сообщении.

По словам генерального директора музея Михаила Пиотровского, первое реставрационное обследование показало, что "состояние сохранности экспонатов – хорошее".
"Выставка в Париже стала яркой демонстрацией исторической роли русского коллекционирования и русского искусства в начале XX века. События вокруг нее показали действенность системы гарантий и иммунитетов, разработанных российскими музеями в течение последних десятилетий", — говорит Пиотровский.
Выставка "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства", организованная в партнерстве с Эрмитажем, Пушкинским музеем и Третьяковской галереей, была открыта в фонде Louis Vuitton в Париже с сентября прошлого года до апреля этого года. В состав экспозиции вошли шедевры изобразительного искусства конца XIX – начала XX века, созданные французскими и российскими живописцами.
Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что коллекция Морозовых вернулась в Россию. По ее словам, на выставке в Париже были показаны 67 работ из фондов ГМИИ имени Пушкина, 65 – из Эрмитажа, 33 произведения из Третьяковской галереи и два – из Русского музея.
Выставку, несмотря на ограничения, связанные с COVID-19, посетили более одного миллиона человек.
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КультураНовости культурыМихаил ПиотровскийОльга ЛюбимоваПарижРоссияГосударственный ЭрмитажТретьяковская галереяLouis VuittonЭрмитаж (музей)ВыставкиМузеиГосударственный музей изобразительных искусств имени А. С. ПушкинаРусский музей
 
 
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