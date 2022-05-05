https://ria.ru/20220505/ermitazh-1786984611.html
В Эрмитаже рассказали о возвращении из Франции коллекции Морозовых
В Эрмитаже рассказали о возвращении из Франции коллекции Морозовых - РИА Новости, 05.05.2022
В Эрмитаже рассказали о возвращении из Франции коллекции Морозовых
Государственный Эрмитаж рассказал о возвращении из Франции экспонатов из коллекции братьев Морозовых. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T13:20
2022-05-05T13:20
2022-05-05T13:20
культура
новости культуры
михаил пиотровский
ольга любимова
париж
россия
государственный эрмитаж
третьяковская галерея
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая — РИА Новости. Государственный Эрмитаж рассказал о возвращении из Франции экспонатов из коллекции братьев Морозовых.По словам генерального директора музея Михаила Пиотровского, первое реставрационное обследование показало, что "состояние сохранности экспонатов – хорошее". "Выставка в Париже стала яркой демонстрацией исторической роли русского коллекционирования и русского искусства в начале XX века. События вокруг нее показали действенность системы гарантий и иммунитетов, разработанных российскими музеями в течение последних десятилетий", — говорит Пиотровский.Выставка "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства", организованная в партнерстве с Эрмитажем, Пушкинским музеем и Третьяковской галереей, была открыта в фонде Louis Vuitton в Париже с сентября прошлого года до апреля этого года. В состав экспозиции вошли шедевры изобразительного искусства конца XIX – начала XX века, созданные французскими и российскими живописцами. Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что коллекция Морозовых вернулась в Россию. По ее словам, на выставке в Париже были показаны 67 работ из фондов ГМИИ имени Пушкина, 65 – из Эрмитажа, 33 произведения из Третьяковской галереи и два – из Русского музея.Выставку, несмотря на ограничения, связанные с COVID-19, посетили более одного миллиона человек.
https://ria.ru/20220505/kultura-1786916911.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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новости культуры, михаил пиотровский, ольга любимова, париж, россия, государственный эрмитаж, третьяковская галерея, louis vuitton, эрмитаж (музей), выставки, музеи, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, русский музей
В Эрмитаже рассказали о возвращении из Франции коллекции Морозовых
В Эрмитаже рассказали о состоянии возвращеных из Франции вещей из коллекции Морозовых
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая — РИА Новости. Государственный Эрмитаж рассказал о возвращении из Франции экспонатов из коллекции братьев Морозовых.
"Эрмитаж благодарен всем государственным и негосударственным структурам, обеспечившим слаженную работу по завершении выставки в сложнейших условиях", — говорится в сообщении.
По словам генерального директора музея Михаила Пиотровского, первое реставрационное обследование показало, что "состояние сохранности экспонатов – хорошее".
"Выставка в Париже стала яркой демонстрацией исторической роли русского коллекционирования и русского искусства в начале XX века. События вокруг нее показали действенность системы гарантий и иммунитетов, разработанных российскими музеями в течение последних десятилетий", — говорит Пиотровский.
Выставка "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства", организованная в партнерстве с Эрмитажем, Пушкинским музеем и Третьяковской галереей, была открыта в фонде Louis Vuitton в Париже с сентября прошлого года до апреля этого года. В состав экспозиции вошли шедевры изобразительного искусства конца XIX – начала XX века, созданные французскими и российскими живописцами.
Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила
, что коллекция Морозовых вернулась в Россию. По ее словам, на выставке в Париже были показаны 67 работ из фондов ГМИИ имени Пушкина, 65 – из Эрмитажа, 33 произведения из Третьяковской галереи и два – из Русского музея.
Выставку, несмотря на ограничения, связанные с COVID-19, посетили более одного миллиона человек.