https://ria.ru/20220505/ermitazh-1786984611.html

В Эрмитаже рассказали о возвращении из Франции коллекции Морозовых

В Эрмитаже рассказали о возвращении из Франции коллекции Морозовых - РИА Новости, 05.05.2022

В Эрмитаже рассказали о возвращении из Франции коллекции Морозовых

Государственный Эрмитаж рассказал о возвращении из Франции экспонатов из коллекции братьев Морозовых. РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T13:20

2022-05-05T13:20

2022-05-05T13:20

культура

новости культуры

михаил пиотровский

ольга любимова

париж

россия

государственный эрмитаж

третьяковская галерея

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая — РИА Новости. Государственный Эрмитаж рассказал о возвращении из Франции экспонатов из коллекции братьев Морозовых.По словам генерального директора музея Михаила Пиотровского, первое реставрационное обследование показало, что "состояние сохранности экспонатов – хорошее". "Выставка в Париже стала яркой демонстрацией исторической роли русского коллекционирования и русского искусства в начале XX века. События вокруг нее показали действенность системы гарантий и иммунитетов, разработанных российскими музеями в течение последних десятилетий", — говорит Пиотровский.Выставка "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства", организованная в партнерстве с Эрмитажем, Пушкинским музеем и Третьяковской галереей, была открыта в фонде Louis Vuitton в Париже с сентября прошлого года до апреля этого года. В состав экспозиции вошли шедевры изобразительного искусства конца XIX – начала XX века, созданные французскими и российскими живописцами. Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что коллекция Морозовых вернулась в Россию. По ее словам, на выставке в Париже были показаны 67 работ из фондов ГМИИ имени Пушкина, 65 – из Эрмитажа, 33 произведения из Третьяковской галереи и два – из Русского музея.Выставку, несмотря на ограничения, связанные с COVID-19, посетили более одного миллиона человек.

https://ria.ru/20220505/kultura-1786916911.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

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