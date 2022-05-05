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В Ереване участник акции протеста умер в палаточном лагере - РИА Новости, 05.05.2022
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В Ереване участник акции протеста умер в палаточном лагере
В Ереване участник акции протеста умер в палаточном лагере - РИА Новости, 05.05.2022
В Ереване участник акции протеста умер в палаточном лагере
Один из участников акций протеста в Ереване скончался в палаточном лагере от остановки сердца, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на представителя Ереванского... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T13:44
2022-05-05T13:44
в мире
ереван
армения
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ЕРЕВАН, 5 мая – РИА Новости. Один из участников акций протеста в Ереване скончался в палаточном лагере от остановки сердца, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на представителя Ереванского государственного медуниверситета Шушан Даниелян."Из одной из палаток на площади Франции на машине скорой помощи в первую университетскую больницу с диагнозом "остановка сердца" доставлен гражданин, личность которого не установлена. В больнице были осуществлены реанимационные мероприятия, которые, к сожалению, несмотря на все усилия властей, оказались безрезультатными", - написала Даниелян в соцсетях.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности. В Ереване оппозиция несколько дней перекрывает улицы и областные магистрали, в том числе ключевые транспортные узлы.
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в мире, ереван, армения
13:44 05.05.2022
 
В Ереване участник акции протеста умер в палаточном лагере

Участник акции протеста в Ереване умер в палаточном лагере от остановки сердца

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи в Ереване
Машина скорой помощи в Ереване - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Машина скорой помощи в Ереване. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 5 мая – РИА Новости. Один из участников акций протеста в Ереване скончался в палаточном лагере от остановки сердца, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на представителя Ереванского государственного медуниверситета Шушан Даниелян.
"Из одной из палаток на площади Франции на машине скорой помощи в первую университетскую больницу с диагнозом "остановка сердца" доставлен гражданин, личность которого не установлена. В больнице были осуществлены реанимационные мероприятия, которые, к сожалению, несмотря на все усилия властей, оказались безрезультатными", - написала Даниелян в соцсетях.
С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности. В Ереване оппозиция несколько дней перекрывает улицы и областные магистрали, в том числе ключевые транспортные узлы.
 
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