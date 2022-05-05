Рейтинг@Mail.ru
В Ереване противники Пашиняна вновь перекрыли улицы - РИА Новости, 05.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220505/erevan-1786908871.html
В Ереване противники Пашиняна вновь перекрыли улицы
В Ереване противники Пашиняна вновь перекрыли улицы - РИА Новости, 05.05.2022
В Ереване противники Пашиняна вновь перекрыли улицы
В Армении сторонники оппозиции, требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна, вновь перекрыли несколько улиц в Ереване, сообщил онлайн-ресурс Para TV. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T08:06
2022-05-05T09:06
в мире
ереван
армения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786815913_0:177:2884:1799_1920x0_80_0_0_3f99cfdd633c631a575430fea88483ae.jpg
ЕРЕВАН, 5 мая — РИА Новости. В Армении сторонники оппозиции, требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна, вновь перекрыли несколько улиц в Ереване, сообщил онлайн-ресурс Para TV.Протестующие призывают граждан присоединиться к их борьбе.По данным портала, на окраине армянской столицы полицейские задержали и усадили в машины несколько участников протестов.Оппозиция проводит акции по всей Армении с 25 апреля, 1 и 2 мая состоялись многотысячные митинги в Ереване. Поводом для недовольства стали высказывания премьер-министра Пашиняна, заявившего, что международное сообщество призвало Армению снизить планку в вопросе статуса непризнанной Нагорно-Карабахской республики.Оппозиция обвинила главу правительства в намерении "сдать Карабах" и потребовала его отставки. Противники премьера заявляют, что его политика грозит не только новыми уступками, но и потерей государственности.
ереван
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Флаг НКР в здании МИД Армении
Противники премьера Армении Никола Пашиняна во время протестного шествия в Ереване установили флаг непризнанной Нагорно-Карабахской республики в здании МИД.
2022-05-05T08:06
true
PT0M19S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786815913_3:0:2732:2047_1920x0_80_0_0_867f176e16af58a5d7e5400e2f36e3b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ереван, армения, видео
В Ереване противники Пашиняна вновь перекрыли улицы
ЕРЕВАН, 5 мая — РИА Новости. В Армении сторонники оппозиции, требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна, вновь перекрыли несколько улиц в Ереване, сообщил онлайн-ресурс Para TV.
2022-05-05T08:06
true
PT0M19S
08:06 05.05.2022 (обновлено: 09:06 05.05.2022)
 
В Ереване противники Пашиняна вновь перекрыли улицы

Требующие отставки премьера Пашиняна оппозиционеры вновь перекрыли улицы в Ереване

© Sputnik / Перейти в фотобанкМитинг оппозиции в Ереване
Митинг оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Митинг оппозиции в Ереване. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 5 мая — РИА Новости. В Армении сторонники оппозиции, требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна, вновь перекрыли несколько улиц в Ереване, сообщил онлайн-ресурс Para TV.
Протестующие призывают граждан присоединиться к их борьбе.
По данным портала, на окраине армянской столицы полицейские задержали и усадили в машины несколько участников протестов.
Оппозиция проводит акции по всей Армении с 25 апреля, 1 и 2 мая состоялись многотысячные митинги в Ереване. Поводом для недовольства стали высказывания премьер-министра Пашиняна, заявившего, что международное сообщество призвало Армению снизить планку в вопросе статуса непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Оппозиция обвинила главу правительства в намерении "сдать Карабах" и потребовала его отставки. Противники премьера заявляют, что его политика грозит не только новыми уступками, но и потерей государственности.
 
В миреЕреванАрмения
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала