https://ria.ru/20220505/erevan-1786908871.html

В Ереване противники Пашиняна вновь перекрыли улицы

В Ереване противники Пашиняна вновь перекрыли улицы - РИА Новости, 05.05.2022

В Ереване противники Пашиняна вновь перекрыли улицы

В Армении сторонники оппозиции, требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна, вновь перекрыли несколько улиц в Ереване, сообщил онлайн-ресурс Para TV. РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T08:06

2022-05-05T08:06

2022-05-05T09:06

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ереван

армения

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ЕРЕВАН, 5 мая — РИА Новости. В Армении сторонники оппозиции, требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна, вновь перекрыли несколько улиц в Ереване, сообщил онлайн-ресурс Para TV.Протестующие призывают граждан присоединиться к их борьбе.По данным портала, на окраине армянской столицы полицейские задержали и усадили в машины несколько участников протестов.Оппозиция проводит акции по всей Армении с 25 апреля, 1 и 2 мая состоялись многотысячные митинги в Ереване. Поводом для недовольства стали высказывания премьер-министра Пашиняна, заявившего, что международное сообщество призвало Армению снизить планку в вопросе статуса непризнанной Нагорно-Карабахской республики.Оппозиция обвинила главу правительства в намерении "сдать Карабах" и потребовала его отставки. Противники премьера заявляют, что его политика грозит не только новыми уступками, но и потерей государственности.

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Флаг НКР в здании МИД Армении Противники премьера Армении Никола Пашиняна во время протестного шествия в Ереване установили флаг непризнанной Нагорно-Карабахской республики в здании МИД. 2022-05-05T08:06 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ереван, армения, видео