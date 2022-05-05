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В Ереване противники Пашиняна вновь перекрыли улицы
В Ереване противники Пашиняна вновь перекрыли улицы - РИА Новости, 05.05.2022
В Ереване противники Пашиняна вновь перекрыли улицы
В Армении сторонники оппозиции, требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна, вновь перекрыли несколько улиц в Ереване, сообщил онлайн-ресурс Para TV. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T08:06
2022-05-05T08:06
2022-05-05T09:06
в мире
ереван
армения
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ЕРЕВАН, 5 мая — РИА Новости. В Армении сторонники оппозиции, требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна, вновь перекрыли несколько улиц в Ереване, сообщил онлайн-ресурс Para TV.Протестующие призывают граждан присоединиться к их борьбе.По данным портала, на окраине армянской столицы полицейские задержали и усадили в машины несколько участников протестов.Оппозиция проводит акции по всей Армении с 25 апреля, 1 и 2 мая состоялись многотысячные митинги в Ереване. Поводом для недовольства стали высказывания премьер-министра Пашиняна, заявившего, что международное сообщество призвало Армению снизить планку в вопросе статуса непризнанной Нагорно-Карабахской республики.Оппозиция обвинила главу правительства в намерении "сдать Карабах" и потребовала его отставки. Противники премьера заявляют, что его политика грозит не только новыми уступками, но и потерей государственности.
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Флаг НКР в здании МИД Армении
Противники премьера Армении Никола Пашиняна во время протестного шествия в Ереване установили флаг непризнанной Нагорно-Карабахской республики в здании МИД.
2022-05-05T08:06
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PT0M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ереван, армения, видео
08:06 05.05.2022 (обновлено: 09:06 05.05.2022)
В Ереване противники Пашиняна вновь перекрыли улицы
Требующие отставки премьера Пашиняна оппозиционеры вновь перекрыли улицы в Ереване