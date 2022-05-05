https://ria.ru/20220505/dtp-1787079702.html

На северо-западе Москвы автомобиль сбил женщину и ребенка

На северо-западе Москвы автомобиль сбил женщину и ребенка - РИА Новости, 05.05.2022

На северо-западе Москвы автомобиль сбил женщину и ребенка

Автомобиль на северо-западе Москвы выехал на встречную полосу и сбил женщину и ребенка, переходивших дорогу, сообщается в Telegram-канале столичной... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T19:31

2022-05-05T19:31

2022-05-05T19:31

происшествия

авто

москва

дтп

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Автомобиль на северо-западе Москвы выехал на встречную полосу и сбил женщину и ребенка, переходивших дорогу, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции."На улице Фабрициуса у дома 30 водитель автомобиля Ford выехал на полосу встречного движения и, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил наезд на пешеходов, переходивших дорогу на разрешающий сигнал", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что в ДТП пострадали пожилая женщина и мальчик 1 года и 9 месяцев. По предварительным данным, пострадавшую женщину госпитализировали с переломом основания черепа, а у ребенка диагностированы рваные раны головы и губы. Ребенок находился в коляске в сопровождении няни, она, предварительно, не пострадала.Водитель пояснил полицейским, что торопился на работу. Проверка на алкогольное опьянение с помощью алкотестера показала, что мужчина трезв.Как отмечается в Telegram-канале столичного департамента транспорта, авария произошла на трамвайных путях около 17.00 на пересечении Сходненской улицы и улицы Фабрициуса, водитель выехал на встречную полосу, чтобы объехать поток автомобилей. "Сейчас трамваи № 6 по Сходненской улице ходят штатно", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20220504/dtp-1786708806.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

происшествия, авто, москва, дтп