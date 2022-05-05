https://ria.ru/20220505/drony-1787085963.html

Российская ПВО за день уничтожила три украинских дрона

Российская ПВО за день уничтожила три украинских дрона - РИА Новости, 05.05.2022

Российская ПВО за день уничтожила три украинских дрона

Российские комплексы ПВО за день сбили три украинских беспилотника, в том числе один "Байрактар", заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T20:22

2022-05-05T20:22

2022-05-05T20:22

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за день сбили три украинских беспилотника, в том числе один "Байрактар", заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны в течение дня сбиты три беспилотных летательных аппарата: над населенными пунктами Малая Камышеваха Харьковской области, Северск Луганской Народной Республики, а также в районе острова Змеиный беспилотный летательный аппарат "Байрактар ТБ-2", - сказал он.Российские войска с начала специальной военной операции на Украине уничтожили более 5,5 тысячи украинских танков, специальных военных автомобилей и другой бронетехники, сообщил Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 149 самолетов, 112 вертолетов, 729 беспилотных летательных аппаратов, 288 зенитных ракетных комплексов, 2846 танков и других боевых бронированных машин, 327 установок реактивных систем залпового огня, 1323 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2662 единицы специальной военной автомобильной техники", - заявил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html

https://ria.ru/20220505/mariupol-1786832450.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

игорь конашенков, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, в мире