13:51 05.05.2022 (обновлено: 16:15 05.05.2022)
Долларовый меч затупился, пишет DWN
DWN: санкционное давление на Россию приведет к крушению западной финансовой системы
Американские доллары. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. США все чаще используют доллар как оружие для экономического давления на другие страны, но в будущем такой подход может ослабить позиции ведущей мировой державы, пишет экономист Марк Фридрих в статье для Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
"Такая политика в долгосрочной перспективе подорвет роль доллара как мировой резервной валюты, из-за чего рухнет вся западная финансовая система", — пояснил он.
По его мнению, украинский кризис расколол мир на две части: Соединенные Штаты и их союзники пытаются оказывать санкционное давление на Россию, а Китай, Индия и еще несколько стран, включая ближневосточные, выступают против этого.
Специалист отметил, что многие государства начинают реже использовать доллар в сделках, потому что считают его ненадежным, при этом Пекин, Дели и Москва уже давно торгуют в национальных валютах.
"Некоторые страны уходят от доллара, потому что видят: США замораживают российские активы, используя доллар как оружие. Но чем чаще Вашингтон используют доллар как меч, тем тупее он будет", — заключил Фридрих.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Ограничительные меры в основном затронули банковский сектор и сферу высокотехнологичной продукции. Многие компании объявили об уходе из России. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Но все это уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав рост цен на топливо и продукты.
В Кремле новые санкции назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Как отметил Владимир Путин, они нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.