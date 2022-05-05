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Долларовый меч затупился, пишет DWN - РИА Новости, 05.05.2022
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Долларовый меч затупился, пишет DWN
Долларовый меч затупился, пишет DWN - РИА Новости, 05.05.2022
Долларовый меч затупился, пишет DWN
США все чаще используют доллар как оружие для экономического давления на другие страны, но в будущем такой подход может ослабить позиции ведущей мировой... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T13:51
2022-05-05T16:15
экономика
сша
россия
санкции в отношении россии
китай
индия
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. США все чаще используют доллар как оружие для экономического давления на другие страны, но в будущем такой подход может ослабить позиции ведущей мировой державы, пишет экономист Марк Фридрих в статье для Deutsche Wirtschafts Nachrichten.По его мнению, украинский кризис расколол мир на две части: Соединенные Штаты и их союзники пытаются оказывать санкционное давление на Россию, а Китай, Индия и еще несколько стран, включая ближневосточные, выступают против этого.Специалист отметил, что многие государства начинают реже использовать доллар в сделках, потому что считают его ненадежным, при этом Пекин, Дели и Москва уже давно торгуют в национальных валютах."Некоторые страны уходят от доллара, потому что видят: США замораживают российские активы, используя доллар как оружие. Но чем чаще Вашингтон используют доллар как меч, тем тупее он будет", — заключил Фридрих.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Ограничительные меры в основном затронули банковский сектор и сферу высокотехнологичной продукции. Многие компании объявили об уходе из России. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Но все это уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав рост цен на топливо и продукты.В Кремле новые санкции назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Как отметил Владимир Путин, они нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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экономика, сша, россия, санкции в отношении россии, китай, индия
13:51 05.05.2022 (обновлено: 16:15 05.05.2022)
 
Долларовый меч затупился, пишет DWN

DWN: санкционное давление на Россию приведет к крушению западной финансовой системы

© Depositphotos / VadimVaseninАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© Depositphotos / VadimVasenin
Американские доллары. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. США все чаще используют доллар как оружие для экономического давления на другие страны, но в будущем такой подход может ослабить позиции ведущей мировой державы, пишет экономист Марк Фридрих в статье для Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

"Такая политика в долгосрочной перспективе подорвет роль доллара как мировой резервной валюты, из-за чего рухнет вся западная финансовая система", — пояснил он.

По его мнению, украинский кризис расколол мир на две части: Соединенные Штаты и их союзники пытаются оказывать санкционное давление на Россию, а Китай, Индия и еще несколько стран, включая ближневосточные, выступают против этого.
Специалист отметил, что многие государства начинают реже использовать доллар в сделках, потому что считают его ненадежным, при этом Пекин, Дели и Москва уже давно торгуют в национальных валютах.
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"Некоторые страны уходят от доллара, потому что видят: США замораживают российские активы, используя доллар как оружие. Но чем чаще Вашингтон используют доллар как меч, тем тупее он будет", — заключил Фридрих.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Ограничительные меры в основном затронули банковский сектор и сферу высокотехнологичной продукции. Многие компании объявили об уходе из России. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Но все это уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав рост цен на топливо и продукты.
В Кремле новые санкции назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Как отметил Владимир Путин, они нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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ЭкономикаСШАРоссияСанкции в отношении РоссииКитайИндия
 
 
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