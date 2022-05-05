https://ria.ru/20220505/dollar-1786994238.html

Долларовый меч затупился, пишет DWN

Долларовый меч затупился, пишет DWN - РИА Новости, 05.05.2022

Долларовый меч затупился, пишет DWN

США все чаще используют доллар как оружие для экономического давления на другие страны, но в будущем такой подход может ослабить позиции ведущей мировой... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T13:51

2022-05-05T13:51

2022-05-05T16:15

экономика

сша

россия

санкции в отношении россии

китай

индия

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. США все чаще используют доллар как оружие для экономического давления на другие страны, но в будущем такой подход может ослабить позиции ведущей мировой державы, пишет экономист Марк Фридрих в статье для Deutsche Wirtschafts Nachrichten.По его мнению, украинский кризис расколол мир на две части: Соединенные Штаты и их союзники пытаются оказывать санкционное давление на Россию, а Китай, Индия и еще несколько стран, включая ближневосточные, выступают против этого.Специалист отметил, что многие государства начинают реже использовать доллар в сделках, потому что считают его ненадежным, при этом Пекин, Дели и Москва уже давно торгуют в национальных валютах."Некоторые страны уходят от доллара, потому что видят: США замораживают российские активы, используя доллар как оружие. Но чем чаще Вашингтон используют доллар как меч, тем тупее он будет", — заключил Фридрих.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Ограничительные меры в основном затронули банковский сектор и сферу высокотехнологичной продукции. Многие компании объявили об уходе из России. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Но все это уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав рост цен на топливо и продукты.В Кремле новые санкции назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Как отметил Владимир Путин, они нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220505/rubl-1786868670.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, сша, россия, санкции в отношении россии, китай, индия