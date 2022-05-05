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Эксперт рассказал, почему доллару хорошо, когда всем плохо - РИА Новости, 05.05.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220505/dollar-1786896134.html
Эксперт рассказал, почему доллару хорошо, когда всем плохо
Эксперт рассказал, почему доллару хорошо, когда всем плохо - РИА Новости, 05.05.2022
Эксперт рассказал, почему доллару хорошо, когда всем плохо
Несмотря на глобальные экономические проблемы, за апрель доллар показал рост к корзине шести мировых валют до максимума с 2015 года, Его цель в мае — обновить... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T02:15
2022-05-05T02:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
сша
федеральная резервная система сша
япония
китай
украина
михаил васильев
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Несмотря на глобальные экономические проблемы, за апрель доллар показал рост к корзине шести мировых валют до максимума с 2015 года, Его цель в мае — обновить 20-летние максимумы, и для этого есть все условия, рассказал агентству “Прайм” главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.Аналитик напомнил, что укреплению доллара способствуют ослабление евро из-за ситуации на Украине, падение курса юаня из-за очередной вспышки ковида в Китае и снижение стоимости иены из-за сохранения Банком Японии ультрамягкой денежной политики.Федрезерв США, напротив, повышает ключевую ставку, что позитивно действует на доллар, заключил Васильев.
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экономика, сша, федеральная резервная система сша, япония, китай, украина, михаил васильев, совкомбанк
02:15 05.05.2022
 
Эксперт рассказал, почему доллару хорошо, когда всем плохо

Аналитик Совкомбанка Васильев: укреплению доллара помогает ослабление евро, юаня и иены

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком доллара
Электронное табло со знаком доллара - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Несмотря на глобальные экономические проблемы, за апрель доллар показал рост к корзине шести мировых валют до максимума с 2015 года, Его цель в мае — обновить 20-летние максимумы, и для этого есть все условия, рассказал агентству “Прайм” главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
“Поддержку доллару будут оказывать ожидания резкого ужесточения монетарной политики ФРС и возросший спрос инвесторов на защитные активы в условиях замедления мировой экономики”, — отметил он.
Аналитик напомнил, что укреплению доллара способствуют ослабление евро из-за ситуации на Украине, падение курса юаня из-за очередной вспышки ковида в Китае и снижение стоимости иены из-за сохранения Банком Японии ультрамягкой денежной политики.
Федрезерв США, напротив, повышает ключевую ставку, что позитивно действует на доллар, заключил Васильев.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаСШАФедеральная резервная система СШАЯпонияКитайУкраинаМихаил ВасильевСовкомбанк
 
 
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