https://ria.ru/20220505/dodon-1787081590.html

Додон: экономические отношения с Россией заблокированы по вине Молдавии

Додон: экономические отношения с Россией заблокированы по вине Молдавии - РИА Новости, 05.05.2022

Додон: экономические отношения с Россией заблокированы по вине Молдавии

Экономические отношения Молдавии и России почти полностью заблокированы по вине Кишинева, хотя их необходимо налаживать, заявил экс-президент республики, глава... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T19:46

2022-05-05T19:46

2022-05-05T19:46

в мире

игорь гросу

владимир путин

россия

молдавия

кишинев

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КИШИНЕВ, 5 мая — РИА Новости. Экономические отношения Молдавии и России почти полностью заблокированы по вине Кишинева, хотя их необходимо налаживать, заявил экс-президент республики, глава Молдавско-российского делового союза Игорь Додон."Экономические отношения с Россией практически полностью заблокированы по вине молдавской стороны, ситуация очень сложная, я надеюсь, что она не станет хуже. Если Молдавию включат в список недружественных стран, то любые сделки с Россией прекратятся", - заявил Додон в эфире телеканала Publika TV.По его словам, с Россией необходимо дружить, поскольку конфликт в регионе закончится, и странам нужно будет вновь садиться за стол переговоров. Он считает, что Кишиневу стоило бы уже сейчас начать налаживать отношения с Москвой.Ранее спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что республика полностью поддержала финансовые санкции против России.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220505/dodon-1786963102.html

https://ria.ru/20220505/moldaviya-1787059383.html

россия

молдавия

кишинев

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в мире, игорь гросу, владимир путин, россия, молдавия, кишинев