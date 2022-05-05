Рейтинг@Mail.ru
Додон: экономические отношения с Россией заблокированы по вине Молдавии - РИА Новости, 05.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220505/dodon-1787081590.html
Додон: экономические отношения с Россией заблокированы по вине Молдавии
Додон: экономические отношения с Россией заблокированы по вине Молдавии - РИА Новости, 05.05.2022
Додон: экономические отношения с Россией заблокированы по вине Молдавии
Экономические отношения Молдавии и России почти полностью заблокированы по вине Кишинева, хотя их необходимо налаживать, заявил экс-президент республики, глава... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T19:46
2022-05-05T19:46
в мире
игорь гросу
владимир путин
россия
молдавия
кишинев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740909469_0:0:3127:1760_1920x0_80_0_0_a10c8d4312ac90d069f138e8a91cbf5b.jpg
КИШИНЕВ, 5 мая — РИА Новости. Экономические отношения Молдавии и России почти полностью заблокированы по вине Кишинева, хотя их необходимо налаживать, заявил экс-президент республики, глава Молдавско-российского делового союза Игорь Додон."Экономические отношения с Россией практически полностью заблокированы по вине молдавской стороны, ситуация очень сложная, я надеюсь, что она не станет хуже. Если Молдавию включат в список недружественных стран, то любые сделки с Россией прекратятся", - заявил Додон в эфире телеканала Publika TV.По его словам, с Россией необходимо дружить, поскольку конфликт в регионе закончится, и странам нужно будет вновь садиться за стол переговоров. Он считает, что Кишиневу стоило бы уже сейчас начать налаживать отношения с Москвой.Ранее спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что республика полностью поддержала финансовые санкции против России.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220505/dodon-1786963102.html
https://ria.ru/20220505/moldaviya-1787059383.html
россия
молдавия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740909469_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8a8c894cef267a80c7bcccf84a2b1bbf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, игорь гросу, владимир путин, россия, молдавия, кишинев
19:46 05.05.2022
 
Додон: экономические отношения с Россией заблокированы по вине Молдавии

Додон: экономические отношения с Россией заблокированы по вине Молдавии

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПресс-конференции по итогам парламентских выборов в Молдавии
Пресс-конференции по итогам парламентских выборов в Молдавии - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Пресс-конференции по итогам парламентских выборов в Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 5 мая — РИА Новости. Экономические отношения Молдавии и России почти полностью заблокированы по вине Кишинева, хотя их необходимо налаживать, заявил экс-президент республики, глава Молдавско-российского делового союза Игорь Додон.
"Экономические отношения с Россией практически полностью заблокированы по вине молдавской стороны, ситуация очень сложная, я надеюсь, что она не станет хуже. Если Молдавию включат в список недружественных стран, то любые сделки с Россией прекратятся", - заявил Додон в эфире телеканала Publika TV.
Бывший президент Молдавии Игорь Додон отвечает на вопросы журналистов - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
Вчера, 12:20В мире
Экс-президент Додон: власти Молдавии ставят под угрозу безопасность граждан
По его словам, с Россией необходимо дружить, поскольку конфликт в регионе закончится, и странам нужно будет вновь садиться за стол переговоров. Он считает, что Кишиневу стоило бы уже сейчас начать налаживать отношения с Москвой.
Ранее спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что республика полностью поддержала финансовые санкции против России.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
Вчера, 17:32
Молдавия отказала Украине в военной помощи
 
В миреИгорь ГросуВладимир ПутинРоссияМолдавияКишинев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала