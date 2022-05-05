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Более 16 тысяч человек в ДНР остались без электроснабжения из-за обстрелов - РИА Новости, 05.05.2022
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Более 16 тысяч человек в ДНР остались без электроснабжения из-за обстрелов
Более 16 тысяч человек в ДНР остались без электроснабжения из-за обстрелов - РИА Новости, 05.05.2022
Более 16 тысяч человек в ДНР остались без электроснабжения из-за обстрелов
Более 16 тысяч абонентов остались без электроснабжения в Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает в четверг... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T22:47
2022-05-05T22:47
в мире
жкх
владимир путин
россия
украина
донбасс
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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Более 16 тысяч абонентов остались без электроснабжения в Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает в четверг министерство угля и энергетики ДНР."В результате очередного обстрела Донецка обесточено 148 ТП, 3 больницы, 7 школ, 12 детских садов, 16 700 бытовых абонентов Петровского восточного и Петровского западного РЭС (Петровский и частично Кировский районы города)", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220505/smi-1786845192.html
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в мире, жкх, владимир путин, россия, украина, донбасс
22:47 05.05.2022
 
Более 16 тысяч человек в ДНР остались без электроснабжения из-за обстрелов

Минэнерго: более 16 тысяч человек в ДНР остались без электроснабжения из-за обстрелов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки снаряда в воронке около электроподстанции в Петровском районе Донецка
Мужчина демонстрирует осколки снаряда в воронке около электроподстанции в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина демонстрирует осколки снаряда в воронке около электроподстанции в Петровском районе Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Более 16 тысяч абонентов остались без электроснабжения в Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает в четверг министерство угля и энергетики ДНР.
"В результате очередного обстрела Донецка обесточено 148 ТП, 3 больницы, 7 школ, 12 детских садов, 16 700 бытовых абонентов Петровского восточного и Петровского западного РЭС (Петровский и частично Кировский районы города)", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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В миреЖКХВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбасс
 
 
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