https://ria.ru/20220505/dnr-1787101275.html

Более 16 тысяч человек в ДНР остались без электроснабжения из-за обстрелов

Более 16 тысяч человек в ДНР остались без электроснабжения из-за обстрелов - РИА Новости, 05.05.2022

Более 16 тысяч человек в ДНР остались без электроснабжения из-за обстрелов

Более 16 тысяч абонентов остались без электроснабжения в Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает в четверг... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T22:47

2022-05-05T22:47

2022-05-05T22:47

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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Более 16 тысяч абонентов остались без электроснабжения в Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает в четверг министерство угля и энергетики ДНР."В результате очередного обстрела Донецка обесточено 148 ТП, 3 больницы, 7 школ, 12 детских садов, 16 700 бытовых абонентов Петровского восточного и Петровского западного РЭС (Петровский и частично Кировский районы города)", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220505/smi-1786845192.html

https://ria.ru/20220501/mir-1786362480.html

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в мире, жкх, владимир путин, россия, украина, донбасс