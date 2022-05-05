Более 16 тысяч человек в ДНР остались без электроснабжения из-за обстрелов
Минэнерго: более 16 тысяч человек в ДНР остались без электроснабжения из-за обстрелов
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки снаряда в воронке около электроподстанции в Петровском районе Донецка
Мужчина демонстрирует осколки снаряда в воронке около электроподстанции в Петровском районе Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Более 16 тысяч абонентов остались без электроснабжения в Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает в четверг министерство угля и энергетики ДНР.
"В результате очередного обстрела Донецка обесточено 148 ТП, 3 больницы, 7 школ, 12 детских садов, 16 700 бытовых абонентов Петровского восточного и Петровского западного РЭС (Петровский и частично Кировский районы города)", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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