16:06 05.05.2022 (обновлено: 16:33 05.05.2022)
Украинские войска нанесли артиллерийский удар по Ясиноватой в ДНР
Представительство в ДНР: украинские войска нанесли артиллерийский удар по Ясиноватой в ДНР
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУкраинские военнослужащие ведут огонь из 152-мм пушки-гаубицы Д-20 на артиллерийском полигоне
Украинские военнослужащие ведут огонь из 152-мм пушки-гаубицы Д-20 на артиллерийском полигоне. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Украинская артиллерия обстреляла Ясиноватую, повреждены медучреждения и многоквартирные дома, сообщил штаб ДНР.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины — Прим. ред.) нанесли массированный артиллерийский удар по Ясиноватой. В результате обстрела повреждения получили целый ряд многоквартирных домов в мкр-н Зорька, по улице Школьной и Орджоникидзе … Украинские снаряды повредили и медучреждения в Ясиноватой по улицам Молодежной и Школьной", — говорится в Telegram-канале ведомства.
Под обстрел попали и десятки частных жилых домов по улицам Октябрьская, Крымская, Белинского, Димитрова, Чкалова, Зои Космодемьянская, Бабушкина, Кубанская и Молодежная.
"В результате обстрела все дома остались без остекления, разбиты кровля и разрушены стены", — заявили в штабе.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск. Город регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
"В результате обстрела все дома остались без остекления, разбиты кровля и разрушены стены", — заявили в штабе.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск. Город регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.