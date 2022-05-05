https://ria.ru/20220505/dnr-1787032101.html

Украинские войска нанесли артиллерийский удар по Ясиноватой в ДНР

Украинские войска нанесли артиллерийский удар по Ясиноватой в ДНР - РИА Новости, 05.05.2022

Украинские войска нанесли артиллерийский удар по Ясиноватой в ДНР

Украинская артиллерия обстреляла Ясиноватую, повреждены медучреждения и многоквартирные дома, сообщил штаб ДНР. РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T16:06

2022-05-05T16:06

2022-05-05T16:33

в мире

донецкая народная республика

обострение ситуации в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582132623_382:576:2997:2047_1920x0_80_0_0_347e50e0d03c2bffa4abd8fca4dffbba.jpg

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Украинская артиллерия обстреляла Ясиноватую, повреждены медучреждения и многоквартирные дома, сообщил штаб ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины — Прим. ред.) нанесли массированный артиллерийский удар по Ясиноватой. В результате обстрела повреждения получили целый ряд многоквартирных домов в мкр-н Зорька, по улице Школьной и Орджоникидзе … Украинские снаряды повредили и медучреждения в Ясиноватой по улицам Молодежной и Школьной", — говорится в Telegram-канале ведомства.Под обстрел попали и десятки частных жилых домов по улицам Октябрьская, Крымская, Белинского, Димитрова, Чкалова, Зои Космодемьянская, Бабушкина, Кубанская и Молодежная."В результате обстрела все дома остались без остекления, разбиты кровля и разрушены стены", — заявили в штабе.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск. Город регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220505/ukraina-1787024361.html

https://ria.ru/20220505/strelba-1786992064.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая народная республика