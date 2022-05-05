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В ДНР за 78 дней погиб 101 мирный житель

В ДНР за 78 дней погиб 101 мирный житель - РИА Новости, 05.05.2022

В ДНР за 78 дней погиб 101 мирный житель

За 78 дней эскалации в Донецкой народной республике погиб 101 мирный житель, из них трое детей, 456 человек, включая 38 детей, получили ранения различной... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T10:17

2022-05-05T10:17

2022-05-05T10:26

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

вооруженные силы украины

украина

донецкая народная республика

владимир путин

россия

донбасс

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ДОНЕЦК, 5 мая – РИА Новости. За 78 дней эскалации в Донецкой народной республике погиб 101 мирный житель, из них трое детей, 456 человек, включая 38 детей, получили ранения различной степени тяжести, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За 78 дней эскалации (с 17.02.22 по 05.05.22) погиб 101 мирный житель, в том числе трое детей, ранения различной степени тяжести получили 456 мирных жителей, включая 38 детей", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Повреждены 3085 жилых домов и 657 объектов гражданской инфраструктуры.За этот период представительство зафиксировало 2473 обстрела, из них с применением тяжелого вооружения – 2225. В общей сложности украинские войска выпустили 24 783 боеприпаса различного калибра, включая 27 ракет из ОТРК "Точка-У", пять ракет из РСЗО БМ-30 "Смерч", 10 ракет из РСЗО БМ-27 "Ураган" и 3285 ракет из РСЗО БМ-21 "Град".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика, владимир путин, россия, донбасс