https://ria.ru/20220505/deputat-1787001069.html

В партии "Новые люди" опровергли данные об отъезде Певцова из России

В партии "Новые люди" опровергли данные об отъезде Певцова из России - РИА Новости, 05.05.2022

В партии "Новые люди" опровергли данные об отъезде Певцова из России

Депутат Госдумы Дмитрий Певцов не покидал Россию, сейчас он находится в Москве и готовится к концертам и мероприятиям ко Дню Победы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T14:22

2022-05-05T14:22

2022-05-05T14:22

россия

москва

литва

дмитрий певцов

госдума рф

партия "новые люди"

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Певцов не покидал Россию, сейчас он находится в Москве и готовится к концертам и мероприятиям ко Дню Победы, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии "Новые люди".Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация, что человек, похожий на Певцова покинул РФ и пересек границу Литвы, предъявив пограничникам служебный паспорт."Дмитрий Певцов опроверг свой отъезд в Литву. Депутат и народный артист России сообщил, что находится в Москве и готовится к концертам и мероприятиям ко Дню Победы. 3 мая был в Иваново с концертом "Za Россию". Никуда из России выезжать не собирается. Завтра планирует быть в Колпино, 8 мая в Серпухове, а 9 мая в Челябинске на концертах ко Дню Победы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220505/rossiya-1786954663.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, москва, литва, дмитрий певцов, госдума рф, партия "новые люди"