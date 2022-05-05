https://ria.ru/20220505/deputat-1787001069.html
В партии "Новые люди" опровергли данные об отъезде Певцова из России
В партии "Новые люди" опровергли данные об отъезде Певцова из России - РИА Новости, 05.05.2022
В партии "Новые люди" опровергли данные об отъезде Певцова из России
Депутат Госдумы Дмитрий Певцов не покидал Россию, сейчас он находится в Москве и готовится к концертам и мероприятиям ко Дню Победы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T14:22
2022-05-05T14:22
2022-05-05T14:22
россия
москва
литва
дмитрий певцов
госдума рф
партия "новые люди"
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Певцов не покидал Россию, сейчас он находится в Москве и готовится к концертам и мероприятиям ко Дню Победы, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии "Новые люди".Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация, что человек, похожий на Певцова покинул РФ и пересек границу Литвы, предъявив пограничникам служебный паспорт."Дмитрий Певцов опроверг свой отъезд в Литву. Депутат и народный артист России сообщил, что находится в Москве и готовится к концертам и мероприятиям ко Дню Победы. 3 мая был в Иваново с концертом "Za Россию". Никуда из России выезжать не собирается. Завтра планирует быть в Колпино, 8 мая в Серпухове, а 9 мая в Челябинске на концертах ко Дню Победы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220505/rossiya-1786954663.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, москва, литва, дмитрий певцов, госдума рф, партия "новые люди"
В партии "Новые люди" опровергли данные об отъезде Певцова из России
В партии "Новые люди" опровергли информацию об отъезде Дмитрия Певцова из России