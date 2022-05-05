https://ria.ru/20220505/depp-1786941239.html
Первый за три года фильм с Джонни Деппом представят покупателям в Каннах
Первый за три года фильм с Джонни Деппом представят покупателям в Каннах - РИА Новости, 05.05.2022
Первый за три года фильм с Джонни Деппом представят покупателям в Каннах
Первый за три года фильм с Джонни Деппом представят покупателям на Каннском кинофестивале, сообщает Deadline. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T11:41
2022-05-05T11:41
2022-05-05T11:41
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Первый за три года фильм с Джонни Деппом представят покупателям на Каннском кинофестивале, сообщает Deadline. Лента называется "Jeanne Du Barry" ("Жанна Дюбарри"). В ней рассказывается о фаворитке Людовика XV. Монарха сыграет Депп, а его возлюбленную — Майвенн, она же срежиссирует историческую драму. Также в фильме снимутся Луи Гаррель, Пьер Ришар, Ноэми Львовски. О происхождении Дюбарри ходят легенды. По одной из версий, она была внебрачной дочерью монаха-францисканца и швеи и получила фамилию своей матери — Бекю. В высший свет Жанна попала благодаря любовнику-дворянину. Замуж она вышла за его младшего брата — Гийома Дюбарри. О ней уже снимали фильмы. Например, в 1919 вышла немая картина Эрнста Любича с Полой Негри в роли Дюбарри. В ленте Софии Копполы "Мария-Антуанетта" образ фаворитки Людовика XV воплотила Азия Ардженто. Сейчас Депп судится с бывшей женой Эмбер Херд. Он подал против нее иск из-за статьи 2018 года. В ней актриса писала, что стала жертвой домашнего насилия, но имя абьюзера не назвала. Джонни настаивает на том, что публикация нанесла ущерб его карьере и требует с экс-возлюбленной 50 миллионов. Херд подала встречный иск на 100 миллионов долларов. Она утверждает, что адвокат Деппа оклеветал ее.
https://ria.ru/20220425/depp-1785390055.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, джонни депп, знаменитости, звезды, канны, каннский кинофестиваль, луи гаррель, пьер ришар
Первый за три года фильм с Джонни Деппом представят покупателям в Каннах
Фильм с Джонни Деппом в роли короля Людовика XV представят покупателям в Каннах
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости.
Первый за три года фильм с Джонни Деппом представят покупателям на Каннском кинофестивале, сообщает
Deadline.
Лента называется "Jeanne Du Barry" ("Жанна Дюбарри"). В ней рассказывается о фаворитке Людовика XV. Монарха сыграет Депп, а его возлюбленную — Майвенн, она же срежиссирует историческую драму.
Также в фильме снимутся Луи Гаррель, Пьер Ришар, Ноэми Львовски.
О происхождении Дюбарри ходят легенды. По одной из версий, она была внебрачной дочерью монаха-францисканца и швеи и получила фамилию своей матери — Бекю. В высший свет Жанна попала благодаря любовнику-дворянину. Замуж она вышла за его младшего брата — Гийома Дюбарри.
О ней уже снимали фильмы. Например, в 1919 вышла немая картина Эрнста Любича с Полой Негри в роли Дюбарри. В ленте Софии Копполы "Мария-Антуанетта" образ фаворитки Людовика XV воплотила Азия Ардженто.
Сейчас Депп судится с бывшей женой Эмбер Херд. Он подал против нее иск из-за статьи 2018 года. В ней актриса писала, что стала жертвой домашнего насилия, но имя абьюзера не назвала. Джонни настаивает на том, что публикация нанесла ущерб его карьере и требует с экс-возлюбленной 50 миллионов. Херд подала встречный иск на 100 миллионов долларов. Она утверждает, что адвокат Деппа оклеветал ее.