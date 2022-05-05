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В Кремле не следят за судьбой Чубайса после его отъезда из России
В Кремле не следят за судьбой Чубайса после его отъезда из России - РИА Новости, 05.05.2022
В Кремле не следят за судьбой Чубайса после его отъезда из России
Бывший спецпредставитель президента РФ по международным отношениям, экс-глава корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс находится за границей, у Кремля нет желания и РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T12:49
2022-05-05T12:49
2022-05-05T13:59
анатолий чубайс
политика
авдотья смирнова
израиль
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Бывший спецпредставитель президента РФ по международным отношениям, экс-глава корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс находится за границей, у Кремля нет желания и возможности следить за его судьбой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее в СМИ появилась информация, что Чубайс вместе с женой Авдотьей Смирновой был замечен в аэропорту Израиля."Мы не имеем возможности следить — ни возможности, ни желания следить за судьбой Чубайса. Известно, что он находится за границей, у нас он не работает", — сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.
https://ria.ru/20220421/vozvraschenie-1784568139.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анатолий чубайс, политика, авдотья смирнова, израиль, россия, дмитрий песков
12:49 05.05.2022 (обновлено: 13:59 05.05.2022)
В Кремле не следят за судьбой Чубайса после его отъезда из России
Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что Кремль не следит за судьбой и Анатолия Чубайса