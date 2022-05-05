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В Кремле не следят за судьбой Чубайса после его отъезда из России

В Кремле не следят за судьбой Чубайса после его отъезда из России - РИА Новости, 05.05.2022

В Кремле не следят за судьбой Чубайса после его отъезда из России

Бывший спецпредставитель президента РФ по международным отношениям, экс-глава корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс находится за границей, у Кремля нет желания и РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T12:49

2022-05-05T12:49

2022-05-05T13:59

анатолий чубайс

политика

авдотья смирнова

израиль

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Бывший спецпредставитель президента РФ по международным отношениям, экс-глава корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс находится за границей, у Кремля нет желания и возможности следить за его судьбой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее в СМИ появилась информация, что Чубайс вместе с женой Авдотьей Смирновой был замечен в аэропорту Израиля."Мы не имеем возможности следить — ни возможности, ни желания следить за судьбой Чубайса. Известно, что он находится за границей, у нас он не работает", — сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.

https://ria.ru/20220421/vozvraschenie-1784568139.html

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россия

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Кирилл Волков

анатолий чубайс, политика, авдотья смирнова, израиль, россия, дмитрий песков