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В Кремле не следят за судьбой Чубайса после его отъезда из России - РИА Новости, 05.05.2022
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В Кремле не следят за судьбой Чубайса после его отъезда из России
В Кремле не следят за судьбой Чубайса после его отъезда из России - РИА Новости, 05.05.2022
В Кремле не следят за судьбой Чубайса после его отъезда из России
Бывший спецпредставитель президента РФ по международным отношениям, экс-глава корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс находится за границей, у Кремля нет желания и РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T12:49
2022-05-05T13:59
анатолий чубайс
политика
авдотья смирнова
израиль
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Бывший спецпредставитель президента РФ по международным отношениям, экс-глава корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс находится за границей, у Кремля нет желания и возможности следить за его судьбой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее в СМИ появилась информация, что Чубайс вместе с женой Авдотьей Смирновой был замечен в аэропорту Израиля."Мы не имеем возможности следить — ни возможности, ни желания следить за судьбой Чубайса. Известно, что он находится за границей, у нас он не работает", — сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.
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анатолий чубайс, политика, авдотья смирнова, израиль, россия, дмитрий песков
12:49 05.05.2022 (обновлено: 13:59 05.05.2022)
 
В Кремле не следят за судьбой Чубайса после его отъезда из России

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что Кремль не следит за судьбой и Анатолия Чубайса

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАнатолий Чубайс
Анатолий Чубайс - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Анатолий Чубайс. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Бывший спецпредставитель президента РФ по международным отношениям, экс-глава корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс находится за границей, у Кремля нет желания и возможности следить за его судьбой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее в СМИ появилась информация, что Чубайс вместе с женой Авдотьей Смирновой был замечен в аэропорту Израиля.
"Мы не имеем возможности следить — ни возможности, ни желания следить за судьбой Чубайса. Известно, что он находится за границей, у нас он не работает", — сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.
Электронное табло вылета в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
21 апреля, 08:00
Убежавшим из России некуда возвращаться
 
Анатолий ЧубайсПолитикаАвдотья СмирноваИзраильРоссияДмитрий Песков
 
 
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