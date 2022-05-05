https://ria.ru/20220505/chechnya-1786952614.html
В Грозном прокомментировали слухи о запрете СМИ цитировать Кадырова
В Грозном прокомментировали слухи о запрете СМИ цитировать Кадырова - РИА Новости, 05.05.2022
В Грозном прокомментировали слухи о запрете СМИ цитировать Кадырова
Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев назвал абсурдом информацию о запрете СМИ цитировать главу республики... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T11:58
2022-05-05T11:58
2022-05-05T11:58
общество
россия
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
ахмед дудаев
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ГРОЗНЫЙ, 5 мая – РИА Новости. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев назвал абсурдом информацию о запрете СМИ цитировать главу республики Рамзана Кадырова. Ранее в ряде интернет-изданий появилась информация, что государственным российским СМИ якобы запретили цитировать заявления Кадырова без согласования с руководством."Абсурдными и нелепыми выглядят фейковые рассылки от некоторых сомнительных пабликов о том, что российским журналистам... запретили цитировать Рамзана Кадырова. Конечно же, это неправда и не соответствует действительности", - написал Дудаев в своем Telegram-канале.Он отметил, что "безграничный авторитет" Кадырова и доверие к его словам стали "залогом успешного информационного сопровождения российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины". Дудаев добавил, что СМИ регулярно ссылаются на главу Чечни и "охотно цитируют его заявления", он регулярно занимает лидирующие позиции в рейтингах упоминаемости и цитируемости в СМИ и соцсетях среди глав регионов РФ.
https://ria.ru/20220428/obraschenie-1786048414.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, ахмед дудаев
В Грозном прокомментировали слухи о запрете СМИ цитировать Кадырова
Чеченский министр Дудаев опроверг информацию о запрете федеральным СМИ цитировать Кадырова