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В Грозном прокомментировали слухи о запрете СМИ цитировать Кадырова - РИА Новости, 05.05.2022
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В Грозном прокомментировали слухи о запрете СМИ цитировать Кадырова
В Грозном прокомментировали слухи о запрете СМИ цитировать Кадырова - РИА Новости, 05.05.2022
В Грозном прокомментировали слухи о запрете СМИ цитировать Кадырова
Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев назвал абсурдом информацию о запрете СМИ цитировать главу республики... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T11:58
2022-05-05T11:58
общество
россия
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
ахмед дудаев
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ГРОЗНЫЙ, 5 мая – РИА Новости. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев назвал абсурдом информацию о запрете СМИ цитировать главу республики Рамзана Кадырова. Ранее в ряде интернет-изданий появилась информация, что государственным российским СМИ якобы запретили цитировать заявления Кадырова без согласования с руководством."Абсурдными и нелепыми выглядят фейковые рассылки от некоторых сомнительных пабликов о том, что российским журналистам... запретили цитировать Рамзана Кадырова. Конечно же, это неправда и не соответствует действительности", - написал Дудаев в своем Telegram-канале.Он отметил, что "безграничный авторитет" Кадырова и доверие к его словам стали "залогом успешного информационного сопровождения российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины". Дудаев добавил, что СМИ регулярно ссылаются на главу Чечни и "охотно цитируют его заявления", он регулярно занимает лидирующие позиции в рейтингах упоминаемости и цитируемости в СМИ и соцсетях среди глав регионов РФ.
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общество, россия, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, ахмед дудаев
11:58 05.05.2022
 
В Грозном прокомментировали слухи о запрете СМИ цитировать Кадырова

Чеченский министр Дудаев опроверг информацию о запрете федеральным СМИ цитировать Кадырова

© РИА Новости / Светлана БаеваВид на Грозный
Вид на Грозный - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Светлана Баева
Вид на Грозный. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 5 мая – РИА Новости. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев назвал абсурдом информацию о запрете СМИ цитировать главу республики Рамзана Кадырова. Ранее в ряде интернет-изданий появилась информация, что государственным российским СМИ якобы запретили цитировать заявления Кадырова без согласования с руководством.
"Абсурдными и нелепыми выглядят фейковые рассылки от некоторых сомнительных пабликов о том, что российским журналистам... запретили цитировать Рамзана Кадырова. Конечно же, это неправда и не соответствует действительности", - написал Дудаев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что "безграничный авторитет" Кадырова и доверие к его словам стали "залогом успешного информационного сопровождения российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины". Дудаев добавил, что СМИ регулярно ссылаются на главу Чечни и "охотно цитируют его заявления", он регулярно занимает лидирующие позиции в рейтингах упоминаемости и цитируемости в СМИ и соцсетях среди глав регионов РФ.
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ОбществоРоссияЧеченская республика (Чечня)Рамзан КадыровАхмед Дудаев
 
 
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